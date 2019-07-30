شلل مروري بدائري المريوطية نتيجة انقلاب سيارة صابون

تحرير:سماح عوض الله ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م

حادث سيارة

توقفت حركة السير على الطريق الدائري اتجاه المريوطية، نتيجة انقلاب سيارة نقل ثقيلة محملة بالصابون سائل مركز، دفعت إدارة المرور بالأوناش لرفع حطام الحادث وإعادة حركة السير، التي توقفت وتسببت في امتداد السيارات في طوابير طويلة. كانت الأجهزة الأمنية والمرورية تلقت بلاغا بانقلاب سيارة نقل محملة بالصابون بالقرب من كوبري الوراق في الاتجاه إلى المريوطية وتسبب الحادث في توقف حركة السير تماما في الاتجاه المذكور، على الفور تم الدفع بسيارة إطفاء وأوناش المرور والمعدات الثقيلة لرفع السيارة والمواد المحملة عليها بعيدا عن نهر الطريق لإعادة الحركة المرورية.

تم رفع السيارة المتسببة في الحادث والاستعانة بسيارة رمال لتغطية الصابون المسكوب على الطريق حتى لا يتسبب في وقوع حوادث. في سياق قريب تنسق وزارة الداخلية مع الإدارة العامة لمرور القاهرة حملات لتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج القاهرة الكبرى من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور