قلق في ريال مدريد من الوزن الزائد لهازارد

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م

إيدين هازارد

وصل النجم البلجيكي إيدين هازارد لصفوف ريال مدريد وهو يعاني من زيادة في الوزن وصلت إلى 7 كجم، وهو الأمر الذي يثير القلق في معسكر الفريق الملكي، خاصة أنه لم يتمكن من تقديم مستويات مميزة في الفترة الإعدادية للموسم الجديد والتي شهدت خسارة الريال بنتيجة ثقيلة أمام غريمه أتلتيكو مدريد بنتيجة 7-3، ويبدو أن انخفاض مستوى هازارد ليس الأمر الوحيد الذي يثير قلق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، حيث يشعر بالقلق أيضًا من الوزن الزائد، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتسبب هذا الأمر في حالة من القلق عند رئيس النادي فلورنتينو بيريز، والذي أشاد بقدرة النجم البلجيكي على حل مشاكل ريال مدريد التي عانى منها الموسم الماضي، ويأتي ذلك في الوقت الذي كشف مصدر مقرب من بيريز بأنه لا يثق في قدرات هازارد، وأنه تعاقد معه فقط تلبية لرغبة زيدان. وفي الوقت الذي يقترب فيه الويلزي

وتسبب هذا الأمر في حالة من القلق عند رئيس النادي فلورنتينو بيريز، والذي أشاد بقدرة النجم البلجيكي على حل مشاكل ريال مدريد التي عانى منها الموسم الماضي، ويأتي ذلك في الوقت الذي كشف مصدر مقرب من بيريز بأنه لا يثق في قدرات هازارد، وأنه تعاقد معه فقط تلبية لرغبة زيدان.



وفي الوقت الذي يقترب فيه الويلزي جاريث بيل من الرحيل عن صفوف ريال مدريد، إلى جانب معاناة ماركو أسينسيو من إصابة ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم، يحتاج زيدان بشدة إلى تألق هازارد إن أراد المنافسة بقوة على الألقاب الوسم المقبل.



وهذه ليست المرة الأولى التي يعاني فيها هازارد من زيادة الوزن، فبعد التتويج بلقب الدوري مع تشيلسي في موسم 2014- 2015، طلب من مدرب مورينيو الحصول على إجارزة طويلة في الصيف، وعاد من العطلة في حالة بدنية سيئة، وانتهى ذلك الموسم بصورة كارثية على البلوز.