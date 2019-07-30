رياضة

قلق في ريال مدريد من الوزن الزائد لهازارد

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م
إيدين هازارد
إيدين هازارد
وصل النجم البلجيكي إيدين هازارد لصفوف ريال مدريد وهو يعاني من زيادة في الوزن وصلت إلى 7 كجم، وهو الأمر الذي يثير القلق في معسكر الفريق الملكي، خاصة أنه لم يتمكن من تقديم مستويات مميزة في الفترة الإعدادية للموسم الجديد والتي شهدت خسارة الريال بنتيجة ثقيلة أمام غريمه أتلتيكو مدريد بنتيجة 7-3، ويبدو أن انخفاض مستوى هازارد ليس الأمر الوحيد الذي يثير قلق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، حيث يشعر بالقلق أيضًا من الوزن الزائد، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتسبب هذا الأمر في حالة من القلق عند رئيس النادي فلورنتينو بيريز، والذي أشاد بقدرة النجم البلجيكي على حل مشاكل ريال مدريد التي عانى منها الموسم الماضي، ويأتي ذلك في الوقت الذي كشف مصدر مقرب من بيريز بأنه لا يثق في قدرات هازارد، وأنه تعاقد معه فقط تلبية لرغبة زيدان. وفي الوقت الذي يقترب فيه الويلزي
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تطورات في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع «قفشة»

وصل مسؤولو الأهلي مع مسؤولي نادي بيراميدز إلى اتفاق بشأن انتقال محمد مجدي "قفشة" إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين حول انتقال اللاعب للمارد الأحمر. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل القلعة الحمراء أن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي أجرى اتصالات مطولة مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، واتفقوا بشكل نهائي على انتقال "قفشة" مُقابل 30 مليون جنيه فقط دون حصول بيراميدز على أي لاعب من الأهلي.
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مدافع مانشستر يونايتد يغيب عن الملاعب 5 أشهر

أعلن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن فترة غياب الإيفوارى إريك بايلى مدافع الشياطين الحمر عن الملاعب، وذلك بعد إصابة صاحب الـ25 عاما، خلال مباراة فريقه الودية أمام توتنهام. وجاء إعلان اليونايتد عبر الحساب الرسمى للنادى على موقع التواص الاجتماعى تويتر مشيرا إلى أن اللاعب سيغيب عن الأولد ترافولد لمدة 5 شهور. وتعرض الإيفوارى إريك بايلى إلى إصابة قوية خلال مواجهة الشياطين الحمر أمام توتنهام هوتسبير فى الكأس الدولية للأبطال، والتى انتهت بفوز اليونايتد بهدفين مقابل هدف.
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زيدان بعد الهزيمة القاسية: سنحظى بموسم جيد

تعرض ريال مدريد لهزيمة قاسية على يد غريمه أتلتيكو مدريد بنتيجة 7-3، فجر اليوم السبت، ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية المقامة في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من تلك الخسارة الثقيلة واهتزاز شباك الفريق بـ4 أهداف في غضون 27 دقيقة، فإن مدرب الريال زين الدين يرى بأن فريقه سيحظى بموسم مميز، وعن ذلك قال المدرب الفرنسي: "سنتمتع بالحافز خلال الموسم، لا أشك في ذلك، سنحظى بموسم جيد، أنا مقتنع بذلك، لا يمكن الشعور بالسعادة بنتيجة اليوم، ولكن مع باقي العوامل الأخرى، أرى بأن الفريق قادر على المنافسة بشكل جيد".
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كورتوا: زيدان حسم هوية الحارس الأولى للملكى

كشف تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد خلال تصريحات له، أن الحارس الأول الذى سيختاره الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى للملكى أصبح واضحا، وصرّح صاحب الـ27 عاما: "أعتقد أنه بات واضحا الآن من هو حارس المرمى الأول في ريال مدريد، أشعر أنني أقوى من أي وقت مضى". وأضاف فى تصريحات لصحيفة إيت نيوزبلاد: "خضعت لإعداد مميز خلال الصيف، تدربت جيدا وأشعر أنني بخير، بعد نهاية الموسم الماضي، نسبة الدهون في جسدي بلغت 8,8%. مع عودتي للتدريبات بنهاية إجازة الصيف، بلغت نسبة الدهون 8,1%، وهذا أمر مميز بعد شهر من الإجازة. أتمنى أن أستمر على هذا المنوال".
رونالدو‎

ماذا قدم نجوم ريال مدريد في مباراتهم الأولى؟

يستعد النجم البلجيكي إيدين هازارد لخوض مباراته الأولى مع ريال مدريد اليوم ضد بايرن ميونخ وديا، ويملك الريال تاريخًا حافلًا مع الصفقات المدوية، واستعرضت صحيفة "ماركا" الإسبانية المباراة الأولى لهؤلاء النجوم مع الريال، وكانت البداية مع البرتغالي لويس فيجو، والذي انضم للريال عقب نهاية يورو 2000، وشارك في أول مباراة وديا ضد جالطا سراي التركي في الملعب الأوليمبي بيونخ يوم 5 أغسطس وشارك في فوز الريال بنتيجة 3-2، أما زيدان فخاض أول مباراة له أمام لوزان السويسري، وفاز الريال بهدفين دون رد.
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مارسيلو يخون هازارد: نيمار يملك جودة أعلى

يبدو أن النجم البرازيلي مارسيلو متفتح لفكرة انضمام مواطنه نيمار إلى صفوف ريال مدريد، وذلك في ظل رغبة نيمار في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي. وعلى الرغم من انتشار الكثير من التقارير التي تفيد برغبة نيمار في الرحيل عن ملعب حديقة الأمراء تجاه برشلونة، فإن الفريق الفرنسي يرحب بفكرة بيع نجمه البرازيلي لأي فريق عدا العملاق الكتالوني، وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، وقال مارسيلو في هذا الشأن: "نيمار لاعب لا يمكن توقعه، فعندما يتوقع المدافع شيئا ما سيفعله نيمار، فإنه يقوم بالعكس تمامًا، من المستحيل الدفاع أمامه".
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