تجديد حبس عامل حرق ابنة أخيه بـ«مولوتوف» في الشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

حبس - تعبيرية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة فاقوس الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتجديد حبس عامل، في منتصف العقد الرابع من العمر، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بإصابة طفلة شقيقه، البالغة من العمر أربع سنوات، بحرووق نسبتها 30% بأنحاء مختلفة بالجسد، وذلك بعدما ألقى عليها زجاجة «مولوتوف» إثر نشوب مشاجرة بينه وبين شقيقه (والد الطفلة) بسبب خلافات بينهما على «شجرة» في منزل ميراث مشترك بينهما بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من المدعو «محمد.ز.ال» عامل، مُقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس، يتهم فيه شقيقه بحرق ابنته «منة» طفلها عمرها 4 سنوات، بعدما ألقى عليها زجاجة «مولوتوف»؛ وذلك بسبب خلافات بينهما على «شجرة»