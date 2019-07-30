تجديد حبس عامل حرق ابنة أخيه بـ«مولوتوف» في الشرقية
تحرير:إسلام عبدالخالق
٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
حبس - تعبيرية
أصدر قاضي المعارضات بمحكمة فاقوس الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتجديد حبس عامل، في منتصف العقد الرابع من العمر، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بإصابة طفلة شقيقه، البالغة من العمر أربع سنوات، بحرووق نسبتها 30% بأنحاء مختلفة بالجسد، وذلك بعدما ألقى عليها زجاجة «مولوتوف» إثر نشوب مشاجرة بينه وبين شقيقه (والد الطفلة) بسبب خلافات بينهما على «شجرة» في منزل ميراث مشترك بينهما بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس.
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من المدعو «محمد.ز.ال» عامل، مُقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس، يتهم فيه شقيقه بحرق ابنته «منة» طفلها عمرها 4 سنوات، بعدما ألقى عليها زجاجة «مولوتوف»؛ وذلك بسبب خلافات بينهما على «شجرة»
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من المدعو «محمد.ز.ال» عامل، مُقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس، يتهم فيه شقيقه بحرق ابنته «منة» طفلها عمرها 4 سنوات، بعدما ألقى عليها زجاجة «مولوتوف»؛ وذلك بسبب خلافات بينهما على «شجرة» في منزل ورث بينهما.
وتبين من التحريات الأولية، نشوب مشاجرة بين الطرفين قام المتهم على إثرها بإلقاء زجاجة «مولوتوف» في منزل شقيقه، لكن الطفلة جرت نحو والدها فحدثت إصابتها، وجرى نقلها إلى مستشفى «فاقوس» المركزي، حيث تبين إصابتها بحروق بنسبة 30%، وجرى ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5471 إداري فاقوس لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.