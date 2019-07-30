جريمة

ضبط شخصين بحوزتهما 10 كيلو بانجو في المنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م
بانجو - أرشيفية
بانجو - أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من إلقاء القبض على شخصين كونا تشكيلا عصابيا فيما بينهما بقصد الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بدافع التربح السريع، وبحوزتهما 10 كيلو جرامات لنبات البانجو المخدر. إذ تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات أكدت صحتها التحريات السرية، إلى ضباط مكافحة المخدرات، عن قيام شخصين بالترويح للمواد المخدرة.
على الفور، تشكل فريق من ضباط مكافحة المخدرات والبحث الجنائي، وتمكنوا من تحديد أماكنهم وضبطهم في أحد الأكمنة، وبحوزتهم 10 كيلو بانجو و2 سلاح أبيض، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالي. بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، والمبلغ المالي حصيلة البيع. كما
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جثة-طفل

حبس المتهمة بقتل طفلة زوجها في البحيرة

أمر المستشار أحمد الطوخى، وكيل نيابة حوش عيسى، فى محافظة البحيرة، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بقتل طفلة زوجها، بعد معاناتها من العقم وعدم قدرتها على الإنجاب. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء مجدى القمرى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، من مركز شرطة حوش عيسى بمقتل طفلة. على الفور، انتقل عدد من ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد المراكبى، رئيس مباحث مركز شرطة حوش عيسى، إلى موقع البلاغ، وتمكنوا من كشف ملابسات الجريمة ودوافعها.
حريق-الهرم‎ (1)

4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مصنع أثاث بحلوان

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، على حريق هائل اندلع داخل مصنع للأثاث بمنطقة حلوان، دون وقوع وفيات أو مصابين، بعدما تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء بمعاونة خزانات مياه ذات سعة كبيرة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وسماع شهود العيان، وطلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائي لبيان تفاصيل الحادث والوقوف على أسبابه، وقررت سماع أقوال عدد من شهود العيان وكذا أصحاب المصنع والجيران للوقوف على تفاصيل اندلاع الحريق وبيان أسبابه.
طفل-مقتول-جثة-قتل-الاطفال

قتلها بعصا.. عاطل يقتل طفلة عشيقته بالعجوزة

واصلت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها في واقعة قيام عاطل بقتل طفلة عشيقته بمنطقة العجوزة، واستمعت النيابة لأقوال عدد من جيران المتهم، الذين أوضحوا أن المتهم معروف بسوء سلوكه، وتبين من التحقيقات الأولية أنه قتل الطفلة الصغيرة التي لم تتخط 4 سنوات من عمرها، بواسطة عصا خشبية، بسبب إزعاجها له، فيما استعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالطفلة المجني عليها، للوقوف على أسباب الوفاة على وجه الدقة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول ظروف الحادث.
المتهمة-وعشيقها-قتلا-زوجها-ليلة-العيد

اعترافات زوجة قتيل السلام: عشيقي موته وهو بيصلح الدِش

واصلت نيابة حوادث شرق القاهرة، تحقيقاتها في واقعة مقتل ضابط متقاعد بمنطقة السلام، على يد زوجته وعشيقها، واعترف المتهمان خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة حيث أقر العشيق المتهم بتعديه على المجني عليه بالضرب، وتسديد طعنة له في منطقة البطن للتخلص منه، فيما بكت المتهمة "زوجة الضحية"، أمام وكيل النيابة، مشيرة إلى أن الشيطان شجعها وتسلل إلى عقلها، لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي، وأبدت ندمها على ما أقدمت عليه من تسهيل إتمام مهمة عشيقها بالتخلص من زوجها، لتأمر النيابة بتجديد حبسهما على ذمة التحقيقات.
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سجن

السجن لشقيقي قاتل طفليه بـ«ميت سلسيل» للتظاهر

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأحد، بالسجن 3 سنوات على "حمادة ورضا نظمي"، شقيقي المتهم بقتل طفليه من أعلى كوبري فارسكور أول أيام عيد الأضحى العام الماضي، وبالسجن 5 سنوات على "وليد. م. ص"، صديق المتهم، وبراءة باقي المتهمين، بتهمة التحريض على التظاهر دون تصريح في مدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، للتشكيك في سير التحقيقات في جريمة إغراق الطفلين وادعاء براءة المتهم من قتل طفليه، في ما عرف إعلاميا بـ"طفلي ميت سلسيل"، و"عصافير الجنة" أو "طفلي الملاهي".
حريق-الهرم‎ (1)

تفحم سيارة إسعاف في حريق هائل بملجأ أيتام بالمنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق هائل نشب في فناء ملجأ أيتام خلف جامعة الأزهر بمدينة المنصورة، قبل امتداده إلى المباني المجاورة؛ ما تسبب في اشتعال سيارة إسعاف حتى تفحمت نهائيا دون خسائر في الأرواح أو وجود مصابين. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بفناء دار أيتام به كهنة وأخشاب بمنطقة الدراسات بالمنصورة.
القبض-على-متهم

انتقامًا منه.. شقيقان يقتلان سمكري في المنصورة

لفظ سمكري سيارات مسجل شقي أنفاسه الأخيرة، على يد شقيقين يعملان في الجزارة، لوجود خلافات قديمة بينهم منذ عام ونصف، أسفرت عن إصابته لأحدهم بجرح عميق بمطواة في وجهه، ليضعا حدًا لتلك الخلافات بقتله بسكين الجزارة فور رؤيته أثناء اقتياده دراجة بخارية في المنطقة. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، عن وصول مصاب بجرح عميق في البطن جثة هامدة إلى مستشفى المنصورة، ووصول شقيقه كفيف مصابًا بجروح في الرأس.
تبادل-الزوجات

قرار جديد من النيابة في قضية تبادل الزوجات بالمنصورة

أمرت نيابة المنصورة، اليوم السبت، تحت إشراف المستشار محمد سعد ثريا، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة، إخلاء سبيل شقيقين من قرية شاوة المتهمين بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تدعو لتبادل الزوجات، على ذمة التحقيقات، بعد أن أنكرا أمام النيابة الاتهامات المنسوبة إليهما، وكانت الأجهزة الأمنية، الخميس، ألقت القبض عليهما، بعد تعقب أجهزتهم وتحديد مكانهم وأنهم أنشأوا صفحة على فيسبوك، للترويج لفكرة تبادل الزوجات بين راغبي المتعة الحرام.
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