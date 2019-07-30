ضبط شخصين بحوزتهما 10 كيلو بانجو في المنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م

بانجو - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من إلقاء القبض على شخصين كونا تشكيلا عصابيا فيما بينهما بقصد الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بدافع التربح السريع، وبحوزتهما 10 كيلو جرامات لنبات البانجو المخدر. إذ تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات أكدت صحتها التحريات السرية، إلى ضباط مكافحة المخدرات، عن قيام شخصين بالترويح للمواد المخدرة.

على الفور، تشكل فريق من ضباط مكافحة المخدرات والبحث الجنائي، وتمكنوا من تحديد أماكنهم وضبطهم في أحد الأكمنة، وبحوزتهم 10 كيلو بانجو و2 سلاح أبيض، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالي. بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، والمبلغ المالي حصيلة البيع. كما