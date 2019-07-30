انتحار فتاة لسوء معاملة أبيها وزوجته في القليوبية

تحرير:علاء النجار ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

مشنقة.. تعبيرية

لقيت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، مصرعها شنقا في سقف حجرتها، بمدينة قها في محافظة القليوبية، حيث أقدمت على الانتحار بسبب انفصال والدها عن والدتها، وكثرة الخلافات الأسرية بينهما وسوء معاملة زوجة والدها الثانية لها. تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، وأمر بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة، واستعجل تحريات المباحث بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها وصرح بدفن الجثة عقب انتهاء مناظرة وتشريح الطب الشرعي لها.

تلقى المقدم محمد السعيد، رئيس مباحث قسم قها بلاغا من أسرة المجني عليها تدعي (ص. ج) 15 عاما، بالعثور عليها جثة هامدة داخل غرفتها بمنزلها في قرية الحسانية حيث شنقت نفسها في سقف غرفتها. أخطر اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، وانتقل اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، تبين أن المتوفاة