انتحار فتاة لسوء معاملة أبيها وزوجته في القليوبية
تحرير:علاء النجار
٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م
مشنقة.. تعبيرية
لقيت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، مصرعها شنقا في سقف حجرتها، بمدينة قها في محافظة القليوبية، حيث أقدمت على الانتحار بسبب انفصال والدها عن والدتها، وكثرة الخلافات الأسرية بينهما وسوء معاملة زوجة والدها الثانية لها. تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، وأمر بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة، واستعجل تحريات المباحث بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها وصرح بدفن الجثة عقب انتهاء مناظرة وتشريح الطب الشرعي لها.
تلقى المقدم محمد السعيد، رئيس مباحث قسم قها بلاغا من أسرة المجني عليها تدعي (ص. ج) 15 عاما، بالعثور عليها جثة هامدة داخل غرفتها بمنزلها في قرية الحسانية حيث شنقت نفسها في سقف غرفتها.
أخطر اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، وانتقل اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، تبين أن المتوفاة
تلقى المقدم محمد السعيد، رئيس مباحث قسم قها بلاغا من أسرة المجني عليها تدعي (ص. ج) 15 عاما، بالعثور عليها جثة هامدة داخل غرفتها بمنزلها في قرية الحسانية حيث شنقت نفسها في سقف غرفتها.
أخطر اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، وانتقل اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، تبين أن المتوفاة معلقة في جنش بحبل في سقف حجرتها.
كشفت التحريات أن الفتاة المنتحرة تعيش مع والدها، كهربائي، وأن والدها ووالدتها مطلقين، وتعيش مع والدها وزوجته الثانية، وهناك بعض المشاكل الأسرية التي دفعتها للانتحار.
بسؤال كل من والد المتوفاة وزوجته، ووالدة المتوفاة، أقر الأول اكتشافه انتحار نجلته شنقا عقب عودته من عمله، معللا ذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب انفصاله عن والدتها منذ فترة وأيدت الثانية والثالثة، مضمون ما جاء بأقوال الأول.