القوات المسلحة تبدأ تطوير 8 قرى فقيرة في الشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م

محافظ الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، البدء في أعمال التطوير ورفع الكفاءة لقرى «الجمالية» التابعة لمركز ومدينة الحسينية، و«المؤانسة» التابعة لمركز كفر صقر، و«كفرعجيبة» التابعة لمجلس مدينة ههيا، وذلك بمعرفة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، لافتًا إلى أن أعمال التطوير تشمل إقامة بنية تحتية سليمة ورفع كفاءة المرافق من كهرباء وطرق وصرف صحي وشبكة مياه، ضمن المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطن ليحيا حياة كريمة.

وأشار المحافظ، إلى أن الدولة جادة في تنفيذ برنامج تطوير القرى الأكثر احتياجًا وتحويلها إلى قرى نموذجية تتمتع بكافة المرافق الأساسية، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.وأوضح محافظ الشرقية، أنه جاري الإعداد لتطوير ورفع الكفاءة لخمس قرى أخرى، وهي «منشأة أبو عامر» التابعة للوحدة