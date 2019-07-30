وزيرة الهجرة تستقبل المواطن ضحية «الطائرة الرومانية»

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م

وزيرة الهجرة

استقبلت الدكتورة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المواطن المصري حسن سلامة، الذي تعرض للاعتداء على متن الطائرة الرومانية، وذلك في مقر الوزارة، للاطمئنان عليه وعلى أسرته، بحضور، اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات. وحسب بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، توجه المواطن المصري بالشكر لوزيرة الهجرة، لما بذلته من مجهود لمتابعة القضية. كما تواصلت الوزيرة، مع السفير المصري في بوخارست السفير صلاح عبد الصادق.

وأكدت أن الدولة بكل مؤسساتها تدعم المواطن المصري، لأن كرامة المواطن المصري في الخارج لا يمكن المساس بها، وأنها لن تترك حقه القانوني حتى لا يتكرر ذلك مع أي مصري في الخارج، موضحة أنها تواصلت مع المحامي الدولي خالد أبو بكر من أجل مساعدة المواطن الذي يرغب في رفع دعوى قضائية بحق شركة الطيران الرومانية بسبب