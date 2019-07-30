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وزيرة الهجرة تستقبل المواطن ضحية «الطائرة الرومانية»

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
استقبلت الدكتورة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المواطن المصري حسن سلامة، الذي تعرض للاعتداء على متن الطائرة الرومانية، وذلك في مقر الوزارة، للاطمئنان عليه وعلى أسرته، بحضور، اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات. وحسب بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، توجه المواطن المصري بالشكر لوزيرة الهجرة، لما بذلته من مجهود لمتابعة القضية. كما تواصلت الوزيرة، مع السفير المصري في بوخارست السفير صلاح عبد الصادق.
وأكدت أن الدولة بكل مؤسساتها تدعم المواطن المصري، لأن كرامة المواطن المصري في الخارج لا يمكن المساس بها، وأنها لن تترك حقه القانوني حتى لا يتكرر ذلك مع أي مصري في الخارج، موضحة أنها تواصلت مع المحامي الدولي خالد أبو بكر من أجل مساعدة المواطن الذي يرغب في رفع دعوى قضائية بحق شركة الطيران الرومانية بسبب
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المياه الجوفية قرية المويسات (4)

غرق منازل قرية المويسات بأسوان والأهالى يستغيثون

تعرضت عدد من منازل قرية نجع المويسات بالبصيلية قبلي بمركز إدفو شمال أسوان، إلى تشققات وتصدعات، إلى جانب غرق البعض منها بالمياه الجوفية المتسربة إليها من الترعة المقابله للقرية، وقد وجه الأهالى استغاثاتهم لسرعة احتواء الموقف، وعلى الفور توجه المسؤولين بالوحدة المحلية لمدينة ومركز إدفو ومسئولى الرى فى محاولة لاحتواء الموقف، وإنقاذ المنازل من الانهيارات الكلية، حيث تم الدفع بإمكانيات الرى والوحدة المحلية للعمل على سحب المياه وكسحها بعيدا عن منازل الأهالى.
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السيسي عن عدم طلاء المباني: هو فيه دولة كده؟

انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظاهرة عدم طلاء المباني، قائلا: "يبدوا أننا رضينا بالقبح ونسينا الحُسن"، مشيرا خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطني للشباب، مستكملا: "كل قطاع أدخله ألاقي الدنيا صعبة، صعبة أوي، هقولكم على دليل، إمشوا على الطرق هتلاقوا المباني كلها طوب أحمر، ده بيعكس إيه؟ هوا فيه دولة كده؟ كلها طوب أحمر"، مضيفا: "يادوب المباني اللي بتعملها الحكومة أو المطورين العقاريين، هي بس اللي مدهونة، وده بعكس الدولة راحت لفين".
مؤتمر-الشباب-بشرم-الشيخ (5)

السيسي: لو الشعب رفض الإصلاحات كنت استقلت وعملت انتخابات مبكرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن خطة الإصلاح الاقتصادي أثارت محاوف أعضاء الحكومة في نوفمبر عام 2016، وأنهم كانوا متحسبين من ردة الفعل، مضيفا: "الكل فى التصويت كان خايف.. وإحنا بنخاف على بلدنا لو حصل حاجة لا قدر الله تنهار وتدمر، لكن أنا هنا مش بذكى نفسى وقلت لا"، وتابع الرئيس خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية في مؤتمر الشباب الوطني: "قلت الحكومة تجهز، لو الشعب رفض الإصلاحات تقدم استقالتها الخميس، ولو الشعب رفض يوم السبت هعمل انتخابات رئاسية مبكرة وأسلم البلد لحد تاني، ما هو يا نبنى بلد مظبوط ونحل مشاكلنا يا نسيبها ونمشى لحد تانى يقدر".
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

مدبولي: معدل الفقر لم يرتفع سوى 4%.. وهذا إنجاز هائل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإرادة السياسية وعزيمة الشعب، هما أبرز العوامل التي تحسم مصير برامج الإصلاح الاقتصادية، مؤكدا خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الوطني للشباب، أن هناك دولا فشلت في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب غياب الإرادة، ولجأت حكوماتها إلى نظام المسكنات، خوفًا من ردود الأفعال الشعبية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تمكنت من السيطرة على الأوضاع عند تطبيق برنامجها الإصلاح.
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أول رد من نبيلة مكرم بعد اتهامها بتهديد المعارضين بـ«التقطيع»

"أي حد يقول كلمة بره على بلدنا يحصله إيه؟.. يتقطع"، جملة قالتها الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال احتفالية مع ممثلي الجالية المصرية بأونتاريو في كندا، التي تزورها حاليا، أثارت جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية، إذ تداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي الفيديو، بينما فسرها أحد المواقع الإخبارية، بأنها تهدد المعارضين في الخارج، بأن من ينتقد الدولة المصرية؛ "ستقطع رقبته".. لكن الوزيرة أكدت أنها تابعت كل ما أثير عن حديثها، وأن هناك من تجاوب في التعليقات وهناك من أوضح الحقيقة، مؤكدة أن كلامها تم تحويره من مضمون بشكل مغرض.
محمد-سعفان

إيقاف نشاط 10 شركات لإلحاق العمالة بالخارج

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، أنها قررت إلغاء وإيقاف نشاط 10 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج؛ لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، فضلا عن رفع الإيقاف عن شركة "روافد الخليج" ترخيص رقم 673 لزاول أسباب الإيقاف. وأوضح محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه تم إلغاء نشاط شركات: المفاوض الدولي لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 644، الهدف ترخيص 416، المحمدية ترخيص 1107، إسكندرية ترخيص 1139، الهاشمي ترخيص 257.
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المصري المعتدى عليه في الطائرة الرومانية يروي التفاصيل (فيديو)

كشف حسن سلامة، المصري المعتدى عليه على متن الطائرة الرومانية، تفاصيل ما حدث معه وأسرته، والتي نشرت على صفحات السوشيال ميديا ما تسبب في حالة من اللغط أسباب وحقيقة الواقعة. وقال سلامة في مداخلة مع برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إن سبب المشكلة هي مضيفة الطائرة التي لم يعجبها تحدث زوجته باللغة الفرنسية، فذهبت وعادت برفقة رجال الشرطة، الذين طالبوا منهم تسليم جوازات السفر الخاصة بهم، وعندما أعطاهم جوازه الشخصي، طلبوا الحصول على جواز سفر زوجته أيضًا، ولكنه رفض تسليمهم الجوازات.
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الهجرة: نتابع تحقيقات أزمة الراكب المصري بطائرة رومانيا

أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تواصل الوزيرة نبيلة مكرم عبيد مع المواطن المصري "ح.س"، الذي تعرض للإيقاف على متن الطائرة الرومانية، للاطمئنان عليه وعلى أسرته. وقالت الوزيرة، في بيان، إنها تتابع التحقيقات الجارية من قِبل السلطات الرومانية من خلال وزارة الخارجية عبر سفارة مصر في رومانيا؛ للوقوف على كافة التفاصيل وملابسات الموقف، وكذلك استمرار متابعة سير التحقيقات مع اللواء مازن فهمي مساعد الوزيرة لشئون الجاليات. ودعت الوزيرة، المواطن المصري، للقائها بالوزارة عقب عودته من شرم الشيخ حيث يتواجد الآن برفقة أسرته.
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