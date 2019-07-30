ذبح زوجة جاره في عز الظهر.. تفاصيل جريمة كوتسيكا
شهود: «عادل محترم ومشفناش حاجة منه من ساعة ماسكن هنا بس لما لقي مراته بتتخانق وجاره حاول يضربها اتجنن وقعد يضرب أي حد بالسكين وسيطرنا عليه بصعوبة لحد الشرطة ماوصلت»
تحرير:محمد أبو زيد
٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م
جثة
قبل سنوات حزم «عادل»حقائبه تاركا بلدته في أسيوط وشد رحاله إلى القاهرة بحثا عن لقمة العيش، راح يتنقل من مكان لآخر بأسرته ومنذ 4 أشهر استقر به الحال في شقة متواضعة بمنطقة كوتسيكا بطرة بنطاق حي المعادي، وسارت الحياة عادية يخرج للعمل كلما جاءت له"حمولة" حيث كان عاملا في نقل وتركيب الحجر الفرعوني ويعود بعد يوم أو يومين لبيته مرة آخرى، في المقابل نشأت ثمة خلافات جيرة بين زوجته وزوجة جاره "عماد" الذي يعمل في مهنة النجارة، وامتدت تلك الخلافات لتصل للجار وجاره ووصلت لتحرير محضر بينهما سابقا.
تدخل بعض عقلاء المنطقة واتفقا على موعد للصلح بينهما على أن يكون مساء الأحد، ولكن تجددت الخلافات مرة آخرى بين الجارتين ظهر يوم الأحد وحدث ما لا يحمد عقباه وكان القدر يخبئ لكل الأطراف مفاجآت غير سارة.
بعد ظهر الأحد تقابلت «أم أدهم» زوجة عادل مع جارتها «سحر» زوجة عماد أمام "فرن
تدخل بعض عقلاء المنطقة واتفقا على موعد للصلح بينهما على أن يكون مساء الأحد، ولكن تجددت الخلافات مرة آخرى بين الجارتين ظهر يوم الأحد وحدث ما لا يحمد عقباه وكان القدر يخبئ لكل الأطراف مفاجآت غير سارة.
بعد ظهر الأحد تقابلت «أم أدهم» زوجة عادل مع جارتها «سحر» زوجة عماد أمام "فرن عيش" قريبة من محل سكنهما ودخلا في وصلة عتاب وشتائم تركتها جارتها «أم أدهم» وغادرت المكان وذهبت لمطعم قريب من بيتها لشراء بعض المأكولات إلا أن جارتها تتبعت خطواتها واشتبكت معها مرة آخرى أمام المطعم وذهب زوجها لمناصرتها وحاول الاعتداء على زوجة جاره وهنا منعه صاحب المطعم وإحدى السيدات من ضربها وفجأة نزل «عادل» من شقته حاملا في يده سكينا وكزلك وضرب جاره «عماد» في وجهه ما دعا زوجته «سحر» للتدخل دفاعا عن زوجها ليقوم «عادل »بطعنها في منطقة الرقبة وطعنة بالظهر لتسقط جثة هامدة أمام المطعم في الشارع وسط ذهول الأهالي والمارة.
«التحرير» كان في مسرح الجريمة بشارع مصر حلوان الزراعي بمنطقة كوتسيكا بطرة في المعادي لكشف الكواليس على لسان شهود العيان.
«عادل المتهم كان راجل في حاله بيشتغل في تركيب الحجر الفرعوني ساكن هنا من فترة قريبة وحصلت خلافات جيرة بين مراته أم أدهم وسحر زوجة عماد وكان فيه محضر في القسم والناس اتدخلت تصلح بينهم وكانوا هيعملوا قعدة صلح يوم الأحد بالليل بس في نفس اليوم حوالي الساعة واحدة ونص الضهر تجددت المشاكل تاني وحصلت الجريمة» بهذه الكلمات بدأ «أيمن» صاحب المطعم الذي وقعت فيه الجريمة كلامه.
وأضاف «محدش عارف سبب الخلافات اللي بينهم إيه يوم الواقعة اتقابلوا هنا عند المطعم بتاعي واتخانقوا مع بعض وقبلها شتموا بعض عند فرن العيش وعماد زوج القتيلة كان عايز يضرب أم أدهم مرات جاره وأنا منعته قولتله عيب تضرب واحدة ست».
مضيفا «في لمح البصر لقينا عادل لما عرف إن مراته بتتخانق جاي ومعاه سكين وكزلك وضرب عماد في وشه ولما سحر راحت تدافع عن جوزها ضربها بالسكين في رقبتها وطعنها في ضهرها وقعت على الأرض غرقانة في دمها».
قاطعه «أحمد» صاحب المطعم الملاصق له وشاهد على الواقعة «المتهم كان في حالة هيسترية كان بيضرب أي حد يقرب منه مسكناه بالعافية لحد الشرطة ما وصلت وقبضت عليه إحنا منعرفش حاجة عنه غير إنه من أسيوط وساكن هنا من 4 شهور بس».
وأضاف الشاهد «بصراحة كان في حاله محدش كان متوقع إنه يعمل كده يقتل جارته ويضرب جوزها وهو حاليا في المستشفى بيتعالج محدش عارف إيه الخلافات اللي وصلت معاهم لكده كل ده بسبب خناقة ستات واحدة اتقتلت والتاني دخل السجن في جريمة مكملتش دقايق وخلصت».
تعود تفاصيل الواقعة إلي تلقي الرائد إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى، بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بمنطقة طرة ووجود جثة لسيدة.
انتقل رجال مباحث قسم شرطة المعادى،إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين زوج المجني عليها وجاره، وعندما تدخلت الزوجة للدفاع عن زوجها، طعنها الجار طعنتين بالرقبة، وأصاب زوجها، وتم ضبط المتهم.
بالعرض على اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أمر بتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لتولي التحقيق.
أمرت نيابة المعادى برئاسة المستشار تامر عاشور، وبإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.