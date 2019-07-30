توافد الموسيقيين لمقر النقابة وسط مشادات وهتافات

تحرير:محمد عبد المنعم ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م

مصطفى كامل

وصل الفنان مصطفى كامل، المرشح على مقعد نقيب الموسيقيين، إلى مقر انتخابات النقابة بنادي المهن التمثيلية بالجيزة، للإدلاء بصوته. كما وصل الفنان هاني شاكر، والمرشح للفترة الثانية على التوالي على مقعد النقيب، للإدلاء بصوته، وكان في استقباله عدد كبير من الموسيقيين مرددين: "النقيب هو النقيب". وبدأ توافد الموسيقيين، وحضر للمقر الانتخابي حتى الآن، الفنان حلمي عبد الباقي، نادية مصطفى، وطارق الشيخ، وحسن فكري، وداوود جميعي، وغيرهم. وبالتزامن مع انطلاق انتخابات نقابة الموسيقيين في القاهرة، تشهد باقي المحافظات بدء عملية التصويت أيضًا.

وشهدت الانتخابات مشادة بين أنصار المرشحين على منصب النقيب (هاني شاكر ومصطفى كامل)، وموظفة بنقابة الموسيقيين في شارع البحر الأعظم بالجيزة، فيما تدخل المرشح مصطفى كامل لتهدئة الوضع والسيطرة على الموقف. ويشهد اليوم الثلاثاء، انطلاق انتخابات الموسيقيين، بنادي نقابة الممثلين بالبحر الأعظم، من أجل اختيار