رونالدو: لكل بداية نهاية ولن أستمر مدى الحياة

يوما بعد يوم يثبت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه ليس من أفضل اللاعبين في العالم وحسب بل ومن الأفضل في التاريخ وكان آخرها التتويج بجائزة الأسطورة أمس من ماركا

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

تتواصل التتويجات في ملاحقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدة، وكان آخرها الفوز بجائزة "الأسطورة" المقدمة من صحيفة "ماركا" الإسبانية، أمس الإثنين، وبعد عودته من جديد إلى العاصمة الإسبانية مدريد، بدا رونالدو كما لو كان في منزله بالفعل من خلال السعادة الكبيرة التي ظهرت على وجهه أثناء تسلم الجائزة، وكان للنجم البرتغالي بعض الوقت لإجراء حوار مطول مع الصحيفة الإسبانية للحديث عن فترته السابقة في ريال مدريد وأهدافه مع يوفنتوس، نستعرضها في السطور التالية كالآتي:

- توجت تقريبًا بكل شيء خلال مسيرتك، هل تشعر بالرضا مما حققته؟ "الأمر تغير العام الماضي بالرحيل عن مدريد، حيث بحثت عن حوافز جديدة بعد كل ما فزت به، أردت التغيير للتعبير عن نفسي كلاعب كرة قدم، خاصة أنني أرى أني أملك المزيد لأقدمه، أشعر بالحافز وأحب كثيرًا ما أقوم به، وبالطبع أكثر ما أحبه هو الفوز بالألقاب،

- توجت تقريبًا بكل شيء خلال مسيرتك، هل تشعر بالرضا مما حققته؟

- لم أتمكن من تصوير متحفك، هل لا يزال به مكان لمزيد من الكؤوس؟

- ماذا يعني لك الفوز بجائزة الأسطورة من ماركا؟

- قال ماوريسيو ساري بأنك ستحصل على حرية تامة في أرض الملعب، كيف ترى ذلك؟

- سبق وأن صرحت برغبتك في مواصلة اللعب حتى تبلغ من العمر 40 عامًا، هل لا تزال تفكر في نفس الأمر؟ ما هو شعورك؟

- هل هذا هو موسم يوفنتوس؟

- هل أخبرك جيانلويجي بوفون بأي شيء عن الفوز بدوري أبطال أوروبا؟

- هل تفتقد مدريد؟

- مع من تقضى معظم وقتك في يوفنتوس؟

- من أكثر من تفتقده في مدريد؟ مارسيلو؟

- من ترى الأنسب للتواجد في يوفنتوس من ريال مدريد؟

- كيف ترى برشلونة؟

- هناك الكثير من الجدل حول نيمار، هل تراه في برشلونة مجددًا؟

- من هم أبرز 3 مرشحين بالنسبة لك للفوز بدوري أبطال أوروبا؟

- هل لعبت دورًا هامًا في انتقال دي ليخت إلى يوفنتوس؟

"الأمر تغير العام الماضي بالرحيل عن مدريد، حيث بحثت عن حوافز جديدة بعد كل ما فزت به، أردت التغيير للتعبير عن نفسي كلاعب كرة قدم، خاصة أنني أرى أني أملك المزيد لأقدمه، أشعر بالحافز وأحب كثيرًا ما أقوم به، وبالطبع أكثر ما أحبه هو الفوز بالألقاب، وتوجنا العام الماضي بثلاثة ألقاب في الدوري والسوبر الإيطالي إضافة إلى دوري الأمم الأوروبية مع البرتغال"."هو في حالة جيدة، وإذا لم نجد مساحة، سنعمل على إيجادها، لا يمكن رفض الألقاب، هناك مساحة دائمًا لكل شيء من الكرة الذهبية لجائزة ذا بيست للهداف وغيرها، فدائمًا ما أقول لأصدقائي أن الكؤوس تبقى كؤوسا"."هي جائزة هامة يفوز بها الأساطير فقط، وبالطبع يجب أن يتوج بها كريستيانو بعد كل ما قدمته خلال مسيرتي وبخاصة في ريال مدريد، من دواعي فخري الفوز بالجائزة، وأشكر ماركا على إتاحة الفرصة للفوز بها هنا في مدريد، أنا سعيد للغاية للعودة"."هذه طريقة للتعبير، ولكن بالطبع هذه ليست القضية، فالفريق يأتي في المقام الأول، وستكون لدي مهمة لتغطية مساحة معينة وتقديم مساعدة دفاعية، سأقدم نفس الأمور التي قدمتها مع ريال مدريد ومع يوفنتوس الموسم الماضي، سأواصل الدفاع وأساهم في تضييق المساحات، نعم سأهاجم بحرية ولكني سأدافع أيضًا"."لا أشعر بالقلق في هذا الشأن، الأمر يتعلق بشعوري وحوافزي، فبدنيًا لن أواجه مشكلة، فعليك الاعتناء بنفسك، ولكني لا أرى أن ذلك هو العامل الأساسي، الأمر النفسي هو ما سيصنع الفارق، آمل في ألا يتغير أي شيء حتى أبلغ 40 عامًا، ولكن إذا حدث شيء، لا بأس، هذه هي الحياة ولكل شيء بداية ونهاية، كريستيانو لن يبقى مدى الحياة، ولكني لا أزال أشعر بالقوة وبالرغبة في الفوز"."دائمًا ما يكون ذلك موسم يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة، ولكن في النهاية فريق واحد هو من يتوج بدوري أبطال أوروبا، ويمكن للنظر إلى برشلونة كمثال، أنفقوا كثيرًا في الأعوام الخمس الماضية ولكنهم لم يتوجوا بدوري الأبطال، الأمر لا يتعلق بكيفية العمل، فيوفنتوس دعم صفوفه بشكل مميز ونملك فريقا يقاتل دائمًا لتحقيق الانتصارات، ولكن هناك عوامل أخرى، يوفنتوس سيتوج باللقب، وإذا لم يحدث ذلك الموسم المقبل، فسيكون في الموسم التالي، الفريق يملك كل عوامل تحقيق ذلك"."لم يقل أي شيء، ولكننا تحدثنا لكونه شخص أعجب به كثيرًا وتواجهنا في العديد من المباريات، وأخبرني بسعادته باللعب إلى جوار بعضنا البعض الآن وقلت له نفس الأمر، ففي رأي هو واحد من أفضل حراس المرمى في العالم إذا لم يكن الأفضل، فهو إلى جانب إيكر كاسياس يتواجدان في كتب التاريخ، وأنا سعيد بالتواجد معه فهو رجل 5 نجوم"."قضيت 9 أعوام هنا، والجزء الأكبر من قصتي كان في مدريد، الأمر لا يتعلق بكرة القدم فقط بل بالحياة بشكل عام، أطفالي عاشوا هنا وقابلت صديقتي هنا، هناك الكثير من القصص التي يصعب سردها، وهذا السبب وراء امتلاكي منزلا هنا حتى الآن، وآتي من حين لآخر، هذه مدينة أحبها، وسآتي إليها دائمًا، ولا أستبعد العيش بها مرة أخرى في يوم من الأيام"."هناك مجموعة عظيمة تفاجأت بها، فكنت أظن الوضع مختلفا، من السهل التقرب منهم، بالطبع من الأسهل بالنسبة لي التقرب أكثر للاعبين من الإسبان والبرتغاليين، ولكني قريب من الكل"."مارسيلو سعيد للغاية هنا، علاقتنا رائعة ونتحدث كثيرًا وكذلك الحال مع كاسيميرو وبيبي وفابيو كوينتراو، علاقتي قوية بالجميع، ولكن أبرزها بالطبع مع مارسيلو، نعم أفتقده"."أفضل اللاعبين يناسبون دائمًا الفرق الكبرى، ويملك ريال مدريد فريقا مميزا، استثمروا الكثير من الأموال لضمان الخروج بموسم جيد، لن أقول أسماء، ولكن هناك لاعبين يناسبون يوفنتوس، ولكني سعيد بفريق اليوفي الحالي، وإذا سألت إيدين هازارد سيقول نفس الأمر عن فريقه، أقدر المجموعة التي أعمل معها، نملك فريقا تنافسيا"."مثل كل عام، هم أقوياء للغاية، وأبرموا صفقات مميزة مع فرينيكي دي يونج وأنطوان جريزمان، مثل العام الماضي بالتعاقد مع فيليب كوتينيو وعثمان ديمبلي، هم واحد من أفضل الفرق في العالم، مثل ريال مدريد بتواجد إيدين هازارد ولوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي، ويوفنتوس أيضًا"."لا أعرف، هو لاعب عظيم وعلاقتي به رائعة، وسبق وأن عملنا معًا في بعض الحملات الإعلانية، وهناك الكثير من الحديث حوله أيضًا في مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، هذه هي مهنة الصحافة، ترغب دائمًا في البيع، ولكني أرى بأنه سيبقى في باريس، وإذا لم يحدث ذلك، فسيرحل إلى المكان الذي يشعر فيه بالسعادة والتعبير خلاله عن كرة القدم الخاصة به، أحب مشاهدته بصرف النظر عن مكان لعبه، وأحب أن يعتني بنفسه وأن يتجنب الإصابات، هذا ما أتمناه له"."الوضع كما هو بصرف النظر عن الصفقات، ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس وبايرن ميونيخ وليفربول، ربما نسيت بعض الأندية، ولكن أرى أن الوضع مماثل للسابق، نعم هناك مانشستر سيتي أيضًا، ولكن هذه أمور ليست لها قيمة في كرة القدم".

"لا أعتقد ذلك، أحب السؤال، حيث أدليت بتعليق عقب نهاية دوري الأمم الأوروبية كلاعب، والحقيقة هي أنني سعيد لتواجده معنا".

- هل ترى نفسك تعيش في مدريد في يوم من الأيام؟

"بالطبع، وقلت ذلك من قبل، هذه مدينة نحبها جميعًا، ولا أستبعد ذلك، ولكني الآن أركز على إيطاليا فقط ومع يوفنتوس حيث أشعر بالسعادة معه، ولكن لا تعرف، لدينا أوقات رائعة في تلك المدينة، بالطبع يمكن العودة للعيش هنا، سنرى".