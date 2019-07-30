«البريق» لستيفن كينج تصدر قريبا عن «المحروسة»

تحرير:كريم محجوب ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

غلاف الرواية

تصدر قريبا عن دار المحروسة للنشر والتوزيع والخدمات الصحفية، رواية «البريق» لكاتب الرعب الأمريكي الأشهر ستيفن كينج، من ترجمة الكاتبة إيمان حرز الله. حظيت الرواية منذ صدورها عام 1977 على شهرة واسعة وحققت مبيعات قياسية، وقد تُرجمت إلى ما يزيد عن 30 لغة وبيع منها أكثر من مليون نسخة حول العالم. تحولت «البريق» إلى فيلم سينمائي حصل على العديد من الجوائز، واعتبره النقاد أحد أهم أفلام الرعب في التاريخ، وأحد أهم أفلام النجم العالمي جاك نيكلسون والمخرج ستانلي كيوبريك.

ستيفن كينج هو كاتب ومؤلف أمريكي من رواد كتابة أدب الرعب في العالم، قُدرت مبيعات جميع أعماله بـ350 مليون نسخة حول العالم، من 58 رواية وقرابة الـ200 قصة قصيرة، تم تحويل الكثير منها إلى أفلام سينمائية ومسلسلات وكتب مصورة. اقرأ أيضا: متحف نجيب محفوظ.. تاريخ يتجاوز الحاضر المصرية إيمان حرز الله مترجمة