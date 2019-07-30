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«البريق» لستيفن كينج تصدر قريبا عن «المحروسة»

تحرير:كريم محجوب ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م
غلاف الرواية
غلاف الرواية
تصدر قريبا عن دار المحروسة للنشر والتوزيع والخدمات الصحفية، رواية «البريق» لكاتب الرعب الأمريكي الأشهر ستيفن كينج، من ترجمة الكاتبة إيمان حرز الله. حظيت الرواية منذ صدورها عام 1977 على شهرة واسعة وحققت مبيعات قياسية، وقد تُرجمت إلى ما يزيد عن 30 لغة وبيع منها أكثر من مليون نسخة حول العالم. تحولت «البريق» إلى فيلم سينمائي حصل على العديد من الجوائز، واعتبره النقاد أحد أهم أفلام الرعب في التاريخ، وأحد أهم أفلام النجم العالمي جاك نيكلسون والمخرج ستانلي كيوبريك.
ستيفن كينج هو كاتب ومؤلف أمريكي من رواد كتابة أدب الرعب في العالم، قُدرت مبيعات جميع أعماله بـ350 مليون نسخة حول العالم، من 58 رواية وقرابة الـ200 قصة قصيرة، تم تحويل الكثير منها إلى أفلام سينمائية ومسلسلات وكتب مصورة. اقرأ أيضا: متحف نجيب محفوظ.. تاريخ يتجاوز الحاضر المصرية إيمان حرز الله مترجمة
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كاريكاتير-نجيب-محفوظ

معرض كاريكاتير نجيب محفوظ في متحفه الأحد المقبل

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، معرض كاريكاتير يحمل عنوان "نجيب محفوظ بريشة فنانى العالم"، وذلك بمتحف ومركز إبداع أديب نوبل العالمي نجيب محفوظ، الكائن بـ"تكية أبو الدهب" بجوار الجامع الأزهر. ويفتتح المعرض أبوابه أمام جمهور الزوار، فى تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد المقبل، الموافق 4 أغسطس، ويستمر حتى يوم السبت 20 أغسطس، وذلك استكمالا للفعاليات التي تقام احتفالا بافتتاح المتحف الذي طال انتظاره سنوات.
كتاب-مفهوم-الاخلاق.

«مفهوم الأخلاق» لولتر ستيس بالعربية في «آفاق»

أصدرت دار ومكتبة آفاق للنشر والتوزيع حديثا الطبعة المعربة من كتاب "مفهوم الأخلاق" للفيلسوف والمفكر الإنجليزي ولتر ستيس، من ترجمة نبيل باسيليوس. ويقدم مؤلف هذا الكتاب، إجابات لبعض الأسئلة الشائكة، التي تدور حول الأخلاق ومفهومها بطريقة عرض فلسفية بسيطة على القارئ، بخلاف الطرق الأكاديمية المتبعة. كما يكشف الكتاب عن نزعة المؤلف الإنسانية الأصلية، ومحاولته إعادة تأسيس فلسفة الأخلاق على أساس قوي أمام تيارات النسبية التي مالت عليها الفلسفة في القرن العشرين.
رواية-عبث-الأقدار

دار الشروق توضح حقيقة تحريف عنوان رواية لنجيب محفوظ

أصدرت دار الشروق بيانًا، اليوم الإثنين، للتعقيب على ما يثار حول رواية "عبث الأقدار"، والحديث حول وجود تحريف في النسخ الحديثة الصادرة عن الرواية. وأوضحت الدار، في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها تصدر الرواية منذ عام 2006 دون تغيير في نصها وعنوانها، كما صدرت في طبعتها الأولى عام 1939. وأضافت: "نصدر كل إبداعات الأستاذ نجيب محفوظ في شكل كتاب إلكتروني ليستمتع بها القراء في أي مكان في العالم، وذلك على ثلاث منصات عالمية"، مشيرة إلى أن الرواية متاحة أيضًا في شكل كتاب صوتي.
اقرأ المزيد من الأخبار
رواية-عبث-الأقدار

دار الشروق توضح حقيقة تحريف عنوان رواية لنجيب محفوظ

أصدرت دار الشروق بيانًا، اليوم الإثنين، للتعقيب على ما يثار حول رواية "عبث الأقدار"، والحديث حول وجود تحريف في النسخ الحديثة الصادرة عن الرواية. وأوضحت الدار، في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها تصدر الرواية منذ عام 2006 دون تغيير في نصها وعنوانها، كما صدرت في طبعتها الأولى عام 1939. وأضافت: "نصدر كل إبداعات الأستاذ نجيب محفوظ في شكل كتاب إلكتروني ليستمتع بها القراء في أي مكان في العالم، وذلك على ثلاث منصات عالمية"، مشيرة إلى أن الرواية متاحة أيضًا في شكل كتاب صوتي.
امرأة-فى-حقيبة

«امرأة في حقيبة».. رواية برازيلية تنشرها دار العربي

أصدرت دار العربي للنشر والتوزيع الترجمة العربية لرواية "امرأة في حقيبة" للكاتب البرازيلي رافاييل مونتيز، والترجمة لـ"شرقاوي حافظ"، وهي الرواية الرابعة التي تنقلها دار العربي عن اللغة البرازيلية، إذ قدمت قبل ذلك روايات "السيمفونية البيضاء"، و"سارق الجثث"، و"بيتنا في أزمير". ورواية "امرأة في حقيبة" نشرت عام 2014، وحققت نجاحات مدوية، وظلت في قائمة الروايات الأكثر مبيعًا لأكثر من عدة أشهر، وبيعت حقوق ترجمتها لأكثر من 13 دولة. ويقول المترجم عنها: "أقل ما يقال عن هذه الرواية إنها ستظل من أكثر الروايات إثارة في ذهنك".
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