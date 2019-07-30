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تجاوزت الأزمة.. هواوي تحقق 58 مليار دولار في 6 أشهر

تحرير:أحمد البرماوي ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
هواوي
هواوي
أعنلت شركة هواوي عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2019 لتظهر نمو في إيراداتها بنسبة 23,2% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بمجمل إيردات بلغ 58,3 مليار دولار خلال الستة أشهر، حيث كانت حصة الربع الثاني من إبريل حتى يونيو 32,2 مليار دولارـ فيما يأتي هذا النمو للعملاق الصنيني في ظل قرار الحظر المفروض عليها منذ مايو الماضي، ولتثبث الشركة مجدداً على أنها قادرة على المضي قدماً في تحقيق التوسع عالمياً ولو على المدى القريب حالياٌ، وأوضحت النتائج المالية للشركة أن صافي ربحها قد بلغ 8,7% من مجمل إيراداتها النصف سنوية لهذا العام.
وباعت هواوي 118 مليون هاتف ذكي خلال نفس الفترة أي بمعدل 59 مليون هاتف في كلا الربعين الأول والثاني.لتشكل بذلك ارتفاع سنوي في النمو بنسبة 24% عام تلو الأخر، حيث كان لقسم المستهلكين النصيب الأكبر في تحقيق هذه الإيردادت بمشاركته بنسبة 55% منها أي ما يساوي 32,1 مليار دولار خلال الستة أشهر.وعلق ليانغ هو
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بعد المراجعة.. هاتف Honor 20 pro قوة آداء وسعر عادل

بعد ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في مصر منذ تحرير سعر الصرف بات من المألوف لدى الباحثين عن شراء هاتف جديد سماع أسعار هواتف تتجاوز 10 آلاف جنيه، في حين كان أغلى الهواتف ثمنا لا يجاوز 12 ألفا قبل التعويم، ومن هنا بدأت الشركات المصنعة للهواتف الذكية وتعمل في السوق المصري إيجاد طرق تسعير تتناسب مع العميل المصري من حيث القيمة التي يحصل عليها مقابل السعر، وفي الفترة الأخيرة ظهرت شركة هونر بتقديم منتجات قوية وبأسعار تنافسية، وها هي اليوم أوشكت على طرح هاتفها الرائد Honor 20 Pro وفي السطور التالية نعرض عليكم إمكانيات الهاتف بعد التجربة.
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كيف تستعيد بياناتك التي سجلتها على تطبيق FaceApp؟

في الفترة الماضية، انتشر تطبيق تعديل الصور FaceApp بشكل غير متوقع عندما استخدمه تقريبًا معظم الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما انتشرت صور المشاهير وهم في سن الـ70، وأصبح أفضل تطبيق مجاني في متجر تطبيقات آبل. على الرغم من ذلك فقد نمت المخاوف المتعلقة بالخصوصية بسرعة حول شروط خدمة التطبيق، حيث أعطى أي شخص وافق على شروطه حق الوصول إلى صوره واسمه وأي بيانات داخل الهاتف. ينص جزء من الشروط على أن المستخدمين يمنحون الشركة "حقًا لا رجعة فيه" للوصول إلى كل بيانات الهاتف سواءً كانت صورا أو معلومات.
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هل غامرت أوبو في تسعير هاتف Reno 10x Zoom بالمصري؟

تتقدم شركة أوبو بشكل ملحوظ في مجال صناعة الكاميرات، وتراهن عليها في الفترة الأخيرة؛ لذا قررت أن يضم أحدث هواتفها الرائدة ميزة جديدة بقدرة زوم غير مسبوقة في هاتفها الجديد Reno، ويتميز هاتف Reno 10x Zoom بالتصميم الجذاب، والسلاسة التامة في جسم الهاتف، مع تجربة فريدة للشاشة الكاملة بإضاءة الـOLED المبتكرة، وكاميرا سيلفي تنبثق عن الهاتف بخاصية الـPop-up، وقدرات هائلة للمكونات الداخلية، إلا أن تسعير الهاتف لم يلقَ قبولا لدى قطاع ليس بالقليل من مستخدمي أوبو، حيث يبلغ 15990 جنيها مصريا وهو تسعير تسيطر عليه شركات محددة في مصر.
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هل انتهت أزمة هواوي بعد لقاء ترامب بشركات الاتصالات؟

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع المديرين التنفيذيين لكبار شركات التكنولوجيا الأمريكية- بما في ذلك جوجل وأنتل وكوالكوم - لمناقشة القيود المفروضة على مبيعات شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي، يأتي الاجتماع بين ترامب وكبار قادة التكنولوجيا في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة تغيير سياستها فيما يتعلق بشركة Huawei، التي تعد أكبر منتج لمعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية في العالم، والتي دخلت ضمن مفاوضات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
سلسلة A + صور هواتف سامسونج جلاكسي A50 و A30 ‎ (1)

بسبب المكونات اليابانية.. هل تدخل سامسونج دوامة هواوي؟

نقلت وكالة رويترز خبرًا على لسان مصدر يقول إن شركة سامسونج الكورية أرسلت خطابات لشركائها المحليين، تحثهم فيها على تخزين المزيد من المكونات اليابانية، تحسبا لتوسيع طوكيو قيودها على الصادرات. تأتي هذه الخطوة في ظل فرض طوكيو قيودا على بعض صادرات المواد التكنولوجية المتطورة لكوريا الجنوبية، الأمر الذي يهدد الإمدادات العالمية من الرقائق الدقيقة التي تستخدمها شركات التكنولوجيا في أنحاء العالم، وهو يفتح الباب لسؤال حول تكرار أزمة هواوي مع أمريكا بين سامسونج واليابان.
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بدلا من أندرويد| هارموني اسم نظام تشغيل هواوي الجديد

قدمت شركة Huawei الصينية طلبا للعلامة التجارية لدى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، في محاولة لتسجيل اسم "Harmony" كنظام تشغيل جديد لاستخدامه في هواتفها المحمولة والكمبيوتر، وبحسب موقع GSM Arena تقدمت، هواوي أول من أمس، 12 يوليو 2019 بالطلب وما زال قيد الدراسة حاليا، كما سجلت شركة هواوي نظام Harmony تابعا لشركة Ark بوصفها الشركة التي قد تستخدمها في السوق العالمية لنظام التشغيل الداخلي الخاص بها، ولم يتم استبعاد نظام تشغيل Hong Meng OS، الذي قد يكون أيضا الاسم الرسمي في بعض الأماكن، وهو النظام الذي تم تطويره منذ عام 2015 على الأقل.
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بعد انفراج أزمتها| هواوي تقود الجيل الخامس والـWIFI6

قال بوب جاو الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي في شركة هواوي مصر إن "التحول الرقمي للمؤسسات يستلزم مراكز بيانات تعتمد على الحوسبة السحابية مما يجعلها بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تدعم رقمنة الخدمة، ومع تطور المجتمع الذكي أصبح مركز البيانات السحابي بمثابة منصة ابتكار للخدمات في العديد من الصناعات، مثل الحكومة والأمن العام والخدمات المصرفية والنفط والغاز، وقد واصلت هواوي تعزيز أسس مراكز البيانات من خلال الابتكار في مجالات الرقائق والأجهزة والبرامج والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.
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