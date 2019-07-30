تجاوزت الأزمة.. هواوي تحقق 58 مليار دولار في 6 أشهر

تحرير:أحمد البرماوي ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

هواوي

أعنلت شركة هواوي عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2019 لتظهر نمو في إيراداتها بنسبة 23,2% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بمجمل إيردات بلغ 58,3 مليار دولار خلال الستة أشهر، حيث كانت حصة الربع الثاني من إبريل حتى يونيو 32,2 مليار دولارـ فيما يأتي هذا النمو للعملاق الصنيني في ظل قرار الحظر المفروض عليها منذ مايو الماضي، ولتثبث الشركة مجدداً على أنها قادرة على المضي قدماً في تحقيق التوسع عالمياً ولو على المدى القريب حالياٌ، وأوضحت النتائج المالية للشركة أن صافي ربحها قد بلغ 8,7% من مجمل إيراداتها النصف سنوية لهذا العام.

وباعت هواوي 118 مليون هاتف ذكي خلال نفس الفترة أي بمعدل 59 مليون هاتف في كلا الربعين الأول والثاني.لتشكل بذلك ارتفاع سنوي في النمو بنسبة 24% عام تلو الأخر، حيث كان لقسم المستهلكين النصيب الأكبر في تحقيق هذه الإيردادت بمشاركته بنسبة 55% منها أي ما يساوي 32,1 مليار دولار خلال الستة أشهر.وعلق ليانغ هو

وباعت هواوي 118 مليون هاتف ذكي خلال نفس الفترة أي بمعدل 59 مليون هاتف في كلا الربعين الأول والثاني.



لتشكل بذلك ارتفاع سنوي في النمو بنسبة 24% عام تلو الأخر، حيث كان لقسم المستهلكين النصيب الأكبر في تحقيق هذه الإيردادت بمشاركته بنسبة 55% منها أي ما يساوي 32,1 مليار دولار خلال الستة أشهر.



وعلق ليانغ هو رئيس الشركة على هذه النتائج بقوله أن المبيعات تنامت بسرعة حتى مايو الماضي، كما أضاف أنهم وبالنظر التوقعات التي وضعوها بداية العام فإن الشركة مازالت تواصل نموها بالرغم من وضعها على القائمة السوداء.



ونوه إلى أن هذا لا يعني في أن هواوي لا تعاني من مشكلات في الوقت الراهن، والتي قد تؤثر على مستوى النمو الحاصل على المدى القريب.



