رشوه برمال/ إعادة فتح الدائري بعد انقلاب شاحنة صابون

تحرير:سماح عوض الله ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

إعادة فتح طريق- أرشيفية

تمكنت قوات الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع قوات الحماية المدنية، من إعادة فتح الطريق الدائرى باتجاه المريوطية، عند نزلة البراجيل، عقب انقلاب سيارة نقل محملة بخزانات صابون سائل مركز، وتمكنت القوات باستخدام شاحنات من الرمال من السيطرة على المنطقة الزلقة على الطريق، وتغطيتها نسبيا بالرمال، مما مكن السيارات من العبور، وأعاد رجال المرور تسيير الحركة وفك تكتلات الزحام التى تسبب فيها الحادث فى الاتجاه من كوبرى الوراق إلى ناحية المريوطية والهرم، بينما تم استخدام الأوناش فى رفع السيارة المتسببة فى الحادث، وجار التحري للوقوف على أسبابه.

كانت الأجهزة الأمنية والمرورية قد تلقت بلاغا بانقلاب سيارة نقل محملة بالصابون السائل بالقرب من منطقة البراجيل قبيل نزلة أكتوبر، في الاتجاه إلى المريوطية وتسبب الحادث في توقف حركة السير تماما في الاتجاه المذكور، على الفور تم الدفع بسيارة حماية مدنية وأوناش المرور والمعدات الثقيلة للتعامل مع الموقف. تسبب