جريمة

رشوه برمال/ إعادة فتح الدائري بعد انقلاب شاحنة صابون

تحرير:سماح عوض الله ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م
إعادة فتح طريق- أرشيفية
إعادة فتح طريق- أرشيفية
تمكنت قوات الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع قوات الحماية المدنية، من إعادة فتح الطريق الدائرى باتجاه المريوطية، عند نزلة البراجيل، عقب انقلاب سيارة نقل محملة بخزانات صابون سائل مركز، وتمكنت القوات باستخدام شاحنات من الرمال من السيطرة على المنطقة الزلقة على الطريق، وتغطيتها نسبيا بالرمال، مما مكن السيارات من العبور، وأعاد رجال المرور تسيير الحركة وفك تكتلات الزحام التى تسبب فيها الحادث فى الاتجاه من كوبرى الوراق إلى ناحية المريوطية والهرم، بينما تم استخدام الأوناش فى رفع السيارة المتسببة فى الحادث، وجار التحري للوقوف على أسبابه.
كانت الأجهزة الأمنية والمرورية قد تلقت بلاغا بانقلاب سيارة نقل محملة بالصابون السائل بالقرب من منطقة البراجيل قبيل نزلة أكتوبر، في الاتجاه إلى المريوطية وتسبب الحادث في توقف حركة السير تماما في الاتجاه المذكور، على الفور تم الدفع بسيارة حماية مدنية وأوناش المرور والمعدات الثقيلة للتعامل مع الموقف. تسبب
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جثة-طفل

حبس المتهمة بقتل طفلة زوجها في البحيرة

أمر المستشار أحمد الطوخى، وكيل نيابة حوش عيسى، فى محافظة البحيرة، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بقتل طفلة زوجها، بعد معاناتها من العقم وعدم قدرتها على الإنجاب. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء مجدى القمرى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، من مركز شرطة حوش عيسى بمقتل طفلة. على الفور، انتقل عدد من ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد المراكبى، رئيس مباحث مركز شرطة حوش عيسى، إلى موقع البلاغ، وتمكنوا من كشف ملابسات الجريمة ودوافعها.
حريق-الهرم‎ (1)

4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مصنع أثاث بحلوان

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، على حريق هائل اندلع داخل مصنع للأثاث بمنطقة حلوان، دون وقوع وفيات أو مصابين، بعدما تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء بمعاونة خزانات مياه ذات سعة كبيرة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وسماع شهود العيان، وطلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائي لبيان تفاصيل الحادث والوقوف على أسبابه، وقررت سماع أقوال عدد من شهود العيان وكذا أصحاب المصنع والجيران للوقوف على تفاصيل اندلاع الحريق وبيان أسبابه.
طفل-مقتول-جثة-قتل-الاطفال

قتلها بعصا.. عاطل يقتل طفلة عشيقته بالعجوزة

واصلت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها في واقعة قيام عاطل بقتل طفلة عشيقته بمنطقة العجوزة، واستمعت النيابة لأقوال عدد من جيران المتهم، الذين أوضحوا أن المتهم معروف بسوء سلوكه، وتبين من التحقيقات الأولية أنه قتل الطفلة الصغيرة التي لم تتخط 4 سنوات من عمرها، بواسطة عصا خشبية، بسبب إزعاجها له، فيما استعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالطفلة المجني عليها، للوقوف على أسباب الوفاة على وجه الدقة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول ظروف الحادث.
المتهمة-وعشيقها-قتلا-زوجها-ليلة-العيد

اعترافات زوجة قتيل السلام: عشيقي موته وهو بيصلح الدِش

واصلت نيابة حوادث شرق القاهرة، تحقيقاتها في واقعة مقتل ضابط متقاعد بمنطقة السلام، على يد زوجته وعشيقها، واعترف المتهمان خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة حيث أقر العشيق المتهم بتعديه على المجني عليه بالضرب، وتسديد طعنة له في منطقة البطن للتخلص منه، فيما بكت المتهمة "زوجة الضحية"، أمام وكيل النيابة، مشيرة إلى أن الشيطان شجعها وتسلل إلى عقلها، لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي، وأبدت ندمها على ما أقدمت عليه من تسهيل إتمام مهمة عشيقها بالتخلص من زوجها، لتأمر النيابة بتجديد حبسهما على ذمة التحقيقات.
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حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (5)

حادث مروري يصيب مواطنا ويعطل دائرى الوراق جزئيًا

توقفت حركة المرور، اليوم الثلاثاء، جزئيًا أعلى الطريق الدائرى بمنطقة الوراق نتيجة حادث مروري تسببت فيه سيارة مسرعة صدمت مواطنا خلال محاولته عبور الطريق، وانتقلت أوناش المرور والأجهزة المختصة لرفع حطام الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف التي حضرت في غضون دقائق، تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى دائرى الوراق بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان وتم الدفع بالأوناش وسيارات الإنقاذ لتسيير حركة السيارات.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (5)

توقف حركة المرور بدائري الهرم نتيجة تصادم 3 سيارات

توقفت حركة المرور، اليوم الإثنين، أعلى الطريق الدائرى بمنطقة الهرم، نتيجة تصادم 3 سيارات، مما أسفر عن إصابة 5 مواطنين، انتقلت أوناش المرور والأجهزة المختصة لرفع حطام الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف التي حضرت في غضون دقائق. كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى دائرى الهرم بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان وتم الدفع بالأوناش وسيارات الإنقاذ لتسيير حركة السيارات.
حادث-تصادم

مصرع سيدة وابنها بالشرقية أثناء توجههما لمطار القاهرة لأداء الحج

لقيت سيدة وابنها مصرعهما، إثر وقوع انقلاب سيارة بمحافظة الشرقية أثناء توجهها إلى مطار القاهرة فى رحلتها لأداء فريضة الحج، حيث انقلبت سيارتهما الملاكي بطريق بلبيس القاهرة الصحراوي. واستقبل مستشفى بلبيس المركزي، جثتين للسيدة نجوي ونجلها يسري أكمل وثلاثة مصابين هم الابن الثاني والخالة والسائق محمد رفعت، جميعهم من قرية الزنكلون مركز الزقازيق على إثر انقلاب السيارة الملاكي التي تقلهم. وتوفي المصاب السائق محمد رفعت بعد نقله المستشفى أثناء محاولة إنقاذه، وبقية المصابين فى حالة خطرة.
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (6)

تصادم يعطل محور جوزيف تيتو وتدخلات لفتح الطريق

تسيطر حالة من التكدس المروري على محور جوزيف تيتو بمنطقة النزهة، بالتزامن مع ساعات الذروة الصباحية اليوم الأحد، وذلك جراء حادث مروري شهد تصادم سيارتين وإصابة قائديهما، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج، بينما تعطلت حركة المرور بسبب السيارتين المتصادمتين، وعلى الفور وصلت إلى مكان الحادث أوناش المرور، وجار العمل على فتح الطريق جزئيًا لحين رفع السيارتين المتصادمتين وفتح الطريق بكامل طاقته، فيما تم الاستعانة بخدمات إضافية لتسيير الحركة ومنع التكتلات المرورية فى نطاق موقع الحادث.
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