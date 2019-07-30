إخوان السودان والجيش بقفص الاتهام بعد مجزرة الأبيض

تحولت التظاهرات التي شهدتها مدينة الأبيض إلى أحداث دامية، حيث قتل وأصيب العشرات من طلاب المدارس بالرصاص الحي، وفرضت السلطات حظر التجوال وعلقت الدراسة

تحرير:وفاء بسيوني ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م

أحداث مدينة الأبيض

تصاعدت الأحداث في السودان مرة أخرى بعد سقوط قتلى خلال التظاهرات التي خرجت أمس الإثنين، التي شهدتها مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان غرب السودان، حيث خرج آلاف من طلاب المدارس الثانوية في مظاهرات سلمية احتجاجا على الأزمات الخانقة التي تشهدها المدينة نتيجة انعدام الخبز والمواصلات وانقطاع الكهرباء. المسيرة الطلابية خرجت من مدارس "الأبيض" إلى وسط السوق الكبير، حيث وقعت الأحداث، وكانوا يرددون هتافات "لا تعليم في وضع أليم"، في إشارة إلى نقص الخبز، وفقدان وسائل المواصلات، والأوضاع الاجتماعية الصعبة.

انتقلت الاحتجاجات إلى الخرطوم، وخرج الآلاف في مظاهرات حاشدة في وسط العاصمة وأحيائها تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين الذي أصدر بيانا عقب الأحداث مباشرة للخروج في مواكب تضامنا مع الطلاب القتلى. تحولت تلك التظاهرات إلى أحداث دامية، حيث قتل وأصيب العشرات من طلاب المدارس بالرصاص الحي، وفرضت السلطات