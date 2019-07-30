إخوان السودان والجيش بقفص الاتهام بعد مجزرة الأبيض

تحولت التظاهرات التي شهدتها مدينة الأبيض إلى أحداث دامية، حيث قتل وأصيب العشرات من طلاب المدارس بالرصاص الحي، وفرضت السلطات حظر التجوال وعلقت الدراسة
تصاعدت الأحداث في السودان مرة أخرى بعد سقوط قتلى خلال التظاهرات التي خرجت أمس الإثنين، التي شهدتها مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان غرب السودان، حيث خرج آلاف من طلاب المدارس الثانوية في مظاهرات سلمية احتجاجا على الأزمات الخانقة التي تشهدها المدينة نتيجة انعدام الخبز والمواصلات وانقطاع الكهرباء.
المسيرة الطلابية خرجت من مدارس "الأبيض" إلى وسط السوق الكبير، حيث وقعت الأحداث، وكانوا يرددون هتافات "لا تعليم في وضع أليم"، في إشارة إلى نقص الخبز، وفقدان وسائل المواصلات، والأوضاع الاجتماعية الصعبة.
انتقلت الاحتجاجات إلى الخرطوم، وخرج الآلاف في مظاهرات حاشدة في وسط العاصمة وأحيائها تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين الذي أصدر بيانا عقب الأحداث مباشرة للخروج في مواكب تضامنا مع الطلاب القتلى.
تحولت تلك التظاهرات إلى أحداث دامية، حيث قتل وأصيب العشرات من طلاب المدارس بالرصاص الحي، وفرضت السلطات
انتقلت الاحتجاجات إلى الخرطوم، وخرج الآلاف في مظاهرات حاشدة في وسط العاصمة وأحيائها تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين الذي أصدر بيانا عقب الأحداث مباشرة للخروج في مواكب تضامنا مع الطلاب القتلى.
تحولت تلك التظاهرات إلى أحداث دامية، حيث قتل وأصيب العشرات من طلاب المدارس بالرصاص الحي، وفرضت السلطات حظر التجوال بمدن الولاية وعلقت الدراسة في مرحلتي الأساس والثانوي حتى إشعار آخر.
تسببت هذه الأحداث فى حالة من الاحتقان بالشارع السوداني، وسيرت المعارضة مظاهرات حاشدة بعد مقتل 8 طلاب، وجُرح عشرات آخرون برصاص القوات خلال تلك التظاهرات، وتبدلت حالة التفاؤل التي شهدتها الخرطوم مؤخرا بعد توقيع الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بعد أزمة سياسية طويلة شهدتها البلاد أعقبت الإطاحة بالبشير في أبريل الماضي.
لجنة أمن ولاية شمال كردفان قررت تعليق الدراسة بجميع المراحل في مدارس الولاية بعد الأحداث، وقال والي الولاية اللواء الصادق الطيب عبد الله، إن الاحتجاجات في الأبيض تطورت وأصبحت أعمال شغب، وإنه تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، ولا نستطيع تحديد من أطلق النار على المحتجين.
من جانبه تساءل محمد حسين شرف القيادي في حركة العدل والمساواة المسلحة بدارفور عمن يقف وراء إشعال الأحداث في الأبيض، وعن الهدف من وراء المظاهرات، وما إذا كانت تستهدف تعطيل الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
مراقبون سودانيون رأوا أن من يقف خلف أحداث الأبيض هم منظمات وكوادر الإسلاميين وميليشياتهم الذين ما زالوا يملكون الأموال والأسلحة ويسيطرون على المواقع الحساسة في السودان، وأنهم ما زالوا يشكلون خطرا على التغيير الذي حدث في السودان، وأنه لن ينجح أي اتفاق في السودان من دون حل هذه الميليشيات والقبض على قادتها وأعضائها ومحاكمتهم.
مصادر سودانية أفادت أن طلابا ومعلمين محسوبين على النظام البائد استغلوا وجود أزمة خبز في المدينة، وحرضوا الطلاب على الخروج إلى الشوارع، بل أجبروا بعضهم على المشاركة، واتجهوا بهم إلى مسرح الجريمة المعد مسبقا، حيث تتمركز خلاياهم الإجرامية من أجل خلق فتنة بين أهالي المدينة وقوات الدعم السريع.
وأشارت المصادر إلى أن من كان يقود المظاهرة هم كوادر إسلامية وطلاب من جامعة كردفان محسوبون على حزب المؤتمر الوطني المعزول الحاكم سابقا، وقالت إن "قوى الحرية والتغيير في الولاية لم تنتبه لهذه المؤامرة"، بحسب ما نقلت "الاتحاد".
في المقابل حملت قوى الحرية والتغيير، المجلس العسكري مسؤولية مقتل المتظاهرين في الأبيض، متهمة أفرادا يتبعون الجيش والدعم السريع بإطلاق الرصاص بكثافة على المظاهرات الطلابية.
وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان، إن قيادة المجلس العسكري الانتقالي، تتحمل مسؤولية ازهاق الأرواح التي حصدت خلال وأثناء استمرار العملية السياسية لنقل السلطات إلى الحكومة المدنية، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومحاكمتهم محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل ومؤهل، بحسب "الشرق الأوسط".
ودعت قوى التغيير الجماهير للخروج إلى الشوارع في الخرطوم والأقاليم، وتسيير المواكب والمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين فورا، وإنهاء المظاهر المسلحة من كل المدن والقرى والبلدات، وضمان حماية المواكب والمظاهرات كحق مدني أصيل.
ونتيجة لتلك الأحداث أعلنت قوى الحرية والتغيير مساء أمس الإثنين، أنهم طالبوا الوسيط الإفريقي محمد حسن ولد لبات بتعليق المفاوضات مع المجلس العسكري على خلفية أحداث الأبيض التي وصفوها بالمجزرة.