شاب يستولى على مليون جنيه من مواطنين أوهمهم بالسفر

تحرير:محمد مجلى ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

الإسكندرية

استغل شاب بالإسكندرية، حاجة الشباب خاصة العاطلين والطامحين فى الحصول على فرص عمل بالخارج، توفر لهم مستقبل مشرق وحياة كريمة، وادعى قدرته على توفير فرص عمل جيدة لقطاع كبير من الشباب على شبكة مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة بلغت نحو مليون جنيه، وتمكن ضباط ورجال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط وتوجيه اتهام النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد على خلاف الحقيقة.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بورود بلاغ من أحد المواطنين، مقيم بالإسكندرية وآخرين ضد أحد الأشخاص، 42 عاماً، مقيما بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ مليون جنيه عقب إيهامهم بقدرته