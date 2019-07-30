جريمة

شاب يستولى على مليون جنيه من مواطنين أوهمهم بالسفر

تحرير:محمد مجلى ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م
الإسكندرية
الإسكندرية
استغل شاب بالإسكندرية، حاجة الشباب خاصة العاطلين والطامحين فى الحصول على فرص عمل بالخارج، توفر لهم مستقبل مشرق وحياة كريمة، وادعى قدرته على توفير فرص عمل جيدة لقطاع كبير من الشباب على شبكة مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة بلغت نحو مليون جنيه، وتمكن ضباط ورجال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط وتوجيه اتهام النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد على خلاف الحقيقة.
بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بورود بلاغ من أحد المواطنين، مقيم بالإسكندرية وآخرين ضد أحد الأشخاص، 42 عاماً، مقيما بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ مليون جنيه عقب إيهامهم بقدرته
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جثة-طفل

حبس المتهمة بقتل طفلة زوجها في البحيرة

أمر المستشار أحمد الطوخى، وكيل نيابة حوش عيسى، فى محافظة البحيرة، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بقتل طفلة زوجها، بعد معاناتها من العقم وعدم قدرتها على الإنجاب. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء مجدى القمرى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، من مركز شرطة حوش عيسى بمقتل طفلة. على الفور، انتقل عدد من ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد المراكبى، رئيس مباحث مركز شرطة حوش عيسى، إلى موقع البلاغ، وتمكنوا من كشف ملابسات الجريمة ودوافعها.
حريق-الهرم‎ (1)

4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مصنع أثاث بحلوان

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، على حريق هائل اندلع داخل مصنع للأثاث بمنطقة حلوان، دون وقوع وفيات أو مصابين، بعدما تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء بمعاونة خزانات مياه ذات سعة كبيرة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وسماع شهود العيان، وطلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائي لبيان تفاصيل الحادث والوقوف على أسبابه، وقررت سماع أقوال عدد من شهود العيان وكذا أصحاب المصنع والجيران للوقوف على تفاصيل اندلاع الحريق وبيان أسبابه.
طفل-مقتول-جثة-قتل-الاطفال

قتلها بعصا.. عاطل يقتل طفلة عشيقته بالعجوزة

واصلت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها في واقعة قيام عاطل بقتل طفلة عشيقته بمنطقة العجوزة، واستمعت النيابة لأقوال عدد من جيران المتهم، الذين أوضحوا أن المتهم معروف بسوء سلوكه، وتبين من التحقيقات الأولية أنه قتل الطفلة الصغيرة التي لم تتخط 4 سنوات من عمرها، بواسطة عصا خشبية، بسبب إزعاجها له، فيما استعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالطفلة المجني عليها، للوقوف على أسباب الوفاة على وجه الدقة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول ظروف الحادث.
المتهمة-وعشيقها-قتلا-زوجها-ليلة-العيد

اعترافات زوجة قتيل السلام: عشيقي موته وهو بيصلح الدِش

واصلت نيابة حوادث شرق القاهرة، تحقيقاتها في واقعة مقتل ضابط متقاعد بمنطقة السلام، على يد زوجته وعشيقها، واعترف المتهمان خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة حيث أقر العشيق المتهم بتعديه على المجني عليه بالضرب، وتسديد طعنة له في منطقة البطن للتخلص منه، فيما بكت المتهمة "زوجة الضحية"، أمام وكيل النيابة، مشيرة إلى أن الشيطان شجعها وتسلل إلى عقلها، لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي، وأبدت ندمها على ما أقدمت عليه من تسهيل إتمام مهمة عشيقها بالتخلص من زوجها، لتأمر النيابة بتجديد حبسهما على ذمة التحقيقات.
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حبس-متهمه

بـ50 قرشا.. كيف خدعت سيدة بنكا شهيرا بالإسكندرية؟

من أجل الحصول على قرض من أحد البنوك قيمته 300 ألف جنيه، لجأت ربة منزل، لحيلة التزوير لضمان حصولها عليه وقامت بالتلاعب والتزوير في أوراق رسمية من بينها رخصة سيارة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية ممثلة فى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وبالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية من ضبطها، وأقرت بقيامها بتزوير الأوراق لحاجتها للقرض، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والاستعلام عن نشاطها الإجرامي والبحث إذا ما كانت مطلوبة على ذمة قضايا أخرى من عدمه.
سجن

حبس سائق نصب على تجار في 180 ألف جنيه بالمنصورة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط سائق حصّل مبالغ مالية تقدر بنحو 180 ألف جنيه، عن طريق النصب على عدد من محلات بيع الأدوات الكهربائية بمدينة المنصورة، بأوراق مزورة منسوب صدورها لأحد البنوك المعروفة، لتحقيق الربح السريع بطرق غير مشروعة. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لضباط مباحث الأموال العامة، ضد أحد الأشخاص بتهمة النصب ومقيم بدائرة قسم أول المنصورة.
محكمة

سجن مدير شركة وعامل 10 سنوات لحيازتهما ملابس عسكرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد العظيم صادق، ووديع حنا ناشد، وأمانة سر خميس قمر، بالسجن 10 سنوات لكلّ من "ر. د. م" مدير شركة توريدات، و"ع . ح م" عامل، لاتهامهما بانتحال صفة وحيازة الزي المخصص لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، دون الحصول على إذن بذلك. تعود الواقعة إلى القضية رقم 1929 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة بضبط شخصين بحوزتهما ملابس عسكرية داخل شقة بدائرة القسم.
محكمة

سجن زوجين تسببا في وفاة ابنتهما بعد حملها سفاحا

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد العظيم صادق، والمستشار وديع حنا ناشد، وأمانة سر خميس قمر، بالسجن 10 سنوات للمدعوة "س. ف. م" ربة منزل، والسجن 6 سنوات لكل من "أ. أ. ع" سائق تاكسي، وزوجته "هـ. أ. إ" موظفة بهيئة التأمين الصحي، لإدانتهم في الإجهاض عمدًا للمجني عليها "ن. أ. أ". تعود الواقعة في القضية رقم 1148 لسنة 2019 جنايات قسم الرمل ثان، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بوفاة فتاة داخل أحد المستشفيات بعد تعرضها للإجهاض.
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