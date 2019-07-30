هاني شاكر: حققت للموسيقيين إنجازات تصل حد المعجزات

تحرير:محمد عبد المنعم ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

هاني شاكر

وصل الفنان هاني شاكر إلى مقر نادي نقابة الممثلين بشارع البحر الأعظم في الجيزة، للإدلاء بصوته ولمتابعة الحركة الانتخابية للنقابة، حيث ينافس شاكر على مقعد النقيب مع الفنان مصطفى كامل. وكان في استقبال هاني شاكر عدد كبير من الموسيقيين الذين التفوا حوله وهتفوا له مرددين: "النقيب هو النقيب"، متمنين فوزه بالمنصب وامتداد فترة رئاسته بالنقابة لدورة جديدة. بينما أعرب شاكر، في تصريحات للصحفيين، عن استيائه الشديد من المشاحنات التي وقعت على مدار الساعات الماضية، بين المرشحين، قائلًا: "المشاحنات لا تليق بالنقابة، فنحن أكبر من ذلك، وفنانون من الدرجة الأولى".

وقال هاني شاكر إن كل شخص له أسلوبه وطريقته الخاصة في التعامل مع الجمهور والصحفيين، و"الموسيقيين" على دراية تامة بالشخص الأصلح، موضحًا أنه حقق إنجازات طوال فترة توليه منصب النقيب، قائلًا: "عملت إنجازات تصل إلى حد المعجزات، ولم تحدث في تاريخ النقابة من قبل". وأكد أنه سوف يستأنف مسيرة الإنجازات، حال الفوز