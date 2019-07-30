إصابة 10 عمال في حريق بمصنع «بطاطين» بالعاشر

تحرير:إسلام عبدالخالق ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

حريق - أرشيفية

أصيب 10 عمال، في أعمار متفاوتة، بحالات اختناق، اليوم الثلاثاء؛ إثر نشوب حريق بمصنع «وول تكس» لتصنيع البطاطين بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، حيث تمت السيطرة على الحريق بواسطة ثلاث سيارات إطفاء، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «التأمين الصحي» بالعاشر من رمضان، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وجارٍ انتداب معمل الأدلة الجنائية لتحديد الخسائر وبيان أسباب الحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكي، حكمدار جنوب الشرقية، يفيد بنشوب حريق في مصنع «وول تكس» للبطاطين بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان. على الفور، دفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة المقدم عبدالحميد أبو فول، رئيس قسم