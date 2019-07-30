جريمة

إصابة 10 عمال في حريق بمصنع «بطاطين» بالعاشر

تحرير:إسلام عبدالخالق ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
أصيب 10 عمال، في أعمار متفاوتة، بحالات اختناق، اليوم الثلاثاء؛ إثر نشوب حريق بمصنع «وول تكس» لتصنيع البطاطين بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، حيث تمت السيطرة على الحريق بواسطة ثلاث سيارات إطفاء، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «التأمين الصحي» بالعاشر من رمضان، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وجارٍ انتداب معمل الأدلة الجنائية لتحديد الخسائر وبيان أسباب الحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكي، حكمدار جنوب الشرقية، يفيد بنشوب حريق في مصنع «وول تكس» للبطاطين بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان. على الفور، دفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة المقدم عبدالحميد أبو فول، رئيس قسم
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حبس المتهمة بقتل طفلة زوجها في البحيرة

أمر المستشار أحمد الطوخى، وكيل نيابة حوش عيسى، فى محافظة البحيرة، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بقتل طفلة زوجها، بعد معاناتها من العقم وعدم قدرتها على الإنجاب. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء مجدى القمرى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، من مركز شرطة حوش عيسى بمقتل طفلة. على الفور، انتقل عدد من ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد المراكبى، رئيس مباحث مركز شرطة حوش عيسى، إلى موقع البلاغ، وتمكنوا من كشف ملابسات الجريمة ودوافعها.
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4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مصنع أثاث بحلوان

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، على حريق هائل اندلع داخل مصنع للأثاث بمنطقة حلوان، دون وقوع وفيات أو مصابين، بعدما تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء بمعاونة خزانات مياه ذات سعة كبيرة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وسماع شهود العيان، وطلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائي لبيان تفاصيل الحادث والوقوف على أسبابه، وقررت سماع أقوال عدد من شهود العيان وكذا أصحاب المصنع والجيران للوقوف على تفاصيل اندلاع الحريق وبيان أسبابه.
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قتلها بعصا.. عاطل يقتل طفلة عشيقته بالعجوزة

واصلت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها في واقعة قيام عاطل بقتل طفلة عشيقته بمنطقة العجوزة، واستمعت النيابة لأقوال عدد من جيران المتهم، الذين أوضحوا أن المتهم معروف بسوء سلوكه، وتبين من التحقيقات الأولية أنه قتل الطفلة الصغيرة التي لم تتخط 4 سنوات من عمرها، بواسطة عصا خشبية، بسبب إزعاجها له، فيما استعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالطفلة المجني عليها، للوقوف على أسباب الوفاة على وجه الدقة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول ظروف الحادث.
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اعترافات زوجة قتيل السلام: عشيقي موته وهو بيصلح الدِش

واصلت نيابة حوادث شرق القاهرة، تحقيقاتها في واقعة مقتل ضابط متقاعد بمنطقة السلام، على يد زوجته وعشيقها، واعترف المتهمان خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة حيث أقر العشيق المتهم بتعديه على المجني عليه بالضرب، وتسديد طعنة له في منطقة البطن للتخلص منه، فيما بكت المتهمة "زوجة الضحية"، أمام وكيل النيابة، مشيرة إلى أن الشيطان شجعها وتسلل إلى عقلها، لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي، وأبدت ندمها على ما أقدمت عليه من تسهيل إتمام مهمة عشيقها بالتخلص من زوجها، لتأمر النيابة بتجديد حبسهما على ذمة التحقيقات.
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محكمة

المشدد 5 سنوات لعجوز اغتصب طفلة بالعاشر

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم السبت، على مهندس ديكور بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات؛ لاتهامه في القضية رقم 5905 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2019، بالتعدي جنسيا على زميلة طفلته، طالبة في الصف الثالث الابتدائي، وذلك في أثناء تواجدها للمذاكرة مع ابنته في منزله بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، إذ استدرجها إلى غرفته وعاشرها معاشرة الأزواج.
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السيطرة على حريق مصنع «آيس كريم» في الشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العميد أشرف الشوادفي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشبَّ بمصنع بسكويت «آيس كريم»، بقرية «ميت بشار» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، حيث جرى الدفع بأربعة سيارات إطفاء تمكنت من إخماد النيران قبل امتدادها للمباني المجاورة، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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حريق يلتهم مخزن أخشاب بالشرقية.. و20 سيارة لإطفائه

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من السيطرة على حريق هائل نشب في مخزن أخشاب بمنطقة «سعدون» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، وذلك بعد الدفع بـ20 سيارة إطفاء، إذ استمر الحريق لمدة 4 ساعات، وامتدت النيران لتأتي على محتويات المخزن وعمارة سكنية تستخدم مخزن هي الأخرى، فيما كانت العناية الإلهية رحيمة بأهل المنطقة ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات.
فلوس

من منوف للعاشر| حكاية «مستريحة» البترول وشقق الإسكان

ملايين الحكايات عن النصب وآثاره وخطورته وضحاياه لم تفلح أو تمنع العشرات من الوقوع فريسة في شباك عجوز اقتربت من منتصف العقد السادس لها في الحياة، قضت قرابة نصفها في ارتكاب جرائم أقل ما توصف به أنها استغلال لحاجة الناس، وبعضهم شباب بسطاء كانوا في أمَس الحاجة لوظيفة تدر عليهم دخلا ثابتا، والبعض الآخر من الفئات التي تملك أموالا تقترب من ستة أصفار ونالوا قسطا من التعليم العالي، لكن ذلك لم يمنع «هناء» من نسج الحيل واحدة تلو الأخرى للنصب والتحصل على أموال كل من يقترب منها، وتترك إيصالات وشيكات بتوقيعها بثقة مَن يعرف ويجيد التلاعب بالقانون.
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