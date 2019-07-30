تُطرح لأول مرة.. مقارنة بين ستروين سي 5 وبيجو 3008

منافسة شرسة يشهدها سوق السيارات في العام الجديد بعد ظهور موديلات 2019.. من بين العلامات التجارية المتنافسة نجد السيارة الجديدة بمصر ستروين سي 5 أيركروس وبيجو 3008

تحرير:كريم ربيع ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

صراع شركات السيارات بالسوق المصرية يحتدم من أجل الحصول على حصص أكبر في العام الجديد 2019، وتحاول الشركات العاملة في السوق إدارة هذا الصراع بموديلات سياراتها الجديدة، عبر إضافة مميزات ومواصفات تجعلها أكثر قوة وتوفيرا للوقود، وأسعار تنافسية. نرصد في التقرير التالي، مواصفات وإمكانات السيارة الجديدة سيتروين سي 5 وبيجو 3008. وتعد فئة السيارات الخدمية الرياضية من أكثر فئات السيارات إقبالا لدى المصريين الراغبين في شراء سيارة جديدة نظرًا لارتفاعها الكبير عن الأراضي وهو ما يعني ملاءمتها للطرق المصرية الوعرة.

ستروين سي 5 أيركروس أطلقت العلامة التجارية الفرنسية ستروين سيارتها الجديدة في مصر «سي 5 أيركروس»، التي تعتمد على نظام التعليق الهيدروليكي الجديد الذي يوفر راحة ونعومة وسلاسة في القيادة خصوصا مع ممتصات الصدمات الجديدة المميزة. وتتميز السيارة الـsuv الخدمية الرياضية، بقاعدة عجلات رياضية جديدة

ستروين سي 5 أيركروس

أطلقت العلامة التجارية الفرنسية ستروين سيارتها الجديدة في مصر «سي 5 أيركروس»، التي تعتمد على نظام التعليق الهيدروليكي الجديد الذي يوفر راحة ونعومة وسلاسة في القيادة خصوصا مع ممتصات الصدمات الجديدة المميزة.

وتتميز السيارة الـsuv الخدمية الرياضية، بقاعدة عجلات رياضية جديدة بقياس 2730 ملم، ومحرك توربيني مكون من 4 أسطوانات سعة 1600 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، ينتج قوة 165 حصان و200 حصان لمحركات البنزين ومحرك آخر هجين مؤلف من محرك بقوة 200 حصان يعمل على البنزين. كما تضم السيارة محركين كهربائيين لتصل القوة مجتمعة إلى 300 حصان موزعة على العجلات الأربعة.

وتتسارع سيتروين الجديدة من الثبات بسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.9 ثانية، ويمكن أن تصل إلى سرعة قصوى 200 كيلومتر في الساعة، وتستهلك في المتوسط 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر. وتتسع مساحة تخزينها الخلفية لـ670 لتراً.

وتضم «ستروين سي 5 أيركروس» العديد من التجهيزات، لوحة القيادة المدعومة بشاشة عرض وتحكم بقياس 12.3 بوصات، وأخرى خاصة بنظام المعلوماتية والترفيه بقياس 8 بوصات، وعدد من أنماط القيادة «ستاندرد، ساند للقيادة على الرمال، أوف رود للقيادة خارج الطرقات والوعرة، وسنو للقيادة على الثلوج، وآي إس بي أوف القيادة من دون نظام التحكم بالتماسك.

وفيما يخص أنظمة للسلامة والأنظمة المساعدة للسائق مثل المكابح الأوتوماتيكية، ونظام مغادرة الركن، ونظام التحذير من حركة المرور، ونظام تثبيت السرعة التكيفي. كما تضم 6 وسائد وستائر هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا، برنامج التوازن الإلكتروني ESP.

بالإضافة إلى نظام المساعدة على الطرق الصاعدة HSA، التنبيه في حالة الخروج عن المسار، كاميرا خلفية، نظام مراقبة ضغط الإطارات، نظام رصد النقاط العمياء مستشعرات ركن أمامية وخلفية، كاميرا خلفية، ونظام فرامل الطوارئ الأوتوماتيكي.

بيجو 3008







أطلقت شركة بيجو العالمية أحدث طرازاتها من سيارتها الرائعة 3008 موديل 2019، التي تنتمي في شكلها الجديد لفئة الكروس أوفر الرياضية -متعددة الاستخدامات-.



وجاءت المواصفات كالتالي:



سعة المحرك 1600 سي سي.



قوة المحرك 165/6000 حصان/لفة في الدقيقة.



العزم الأقصى 240/1400 نيوتن. متر/لفة في الدقيقة.



ناقل حركة أتوماتيكي.



جر أمامي.



6 نقلات، و4 سليندرات.



16 صباب.



التسارع من 0-100 خلال 8.9 ثانية.



السرعة القصوى 206 كيلو مترات في الساعة.



متوسط استهلاك الوقود 6 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر.



سعة خزان الوقود 53 لترا.



نوع الوقود الذي ينصح به 92



حقن إلكتروني للوقود.



نظام ABS للفرامل.



توزيع إليكتروني للفرامل EBD.



يذكر أن بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، قد كشفت عن احتلال سيارة «هيونداى توسان» صدارة مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، حيث تم بيع 1981 وحدة منها، مستحوذة على حصة 25.5% من مبيعات تلك الفئة، التي بلغت 7 آلاف و765 وحدة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، وجاءت كيا «سبورتاج» فى المرتبة الثانية بحصة 14.3%، بعد أن استطاعت بيع 1107 وحدات، تلتها بيجو «3008» بحصة 9.2% بإجمالى 712 سيارة، وحلت نيسان «قشقاى» فى المرتبة الخامسة بحصة 8.5% بواقع 663 سيارة.