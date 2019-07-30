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20 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق 2» في 5 أيام

تحرير:التحرير ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م
الفيل الأزرق
الفيل الأزرق
يواصل فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق نجاحات كبيرة في دور العرض السينمائي، حيث اقترب من الوصول إلى 20 مليون جنيه خلال 5 أيام عرض فقط. "الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج "سينرجي" وموسيقى هشام نزيه ومدير تصوير أحمد المرسي ومصممة ملابس ناهد نصر الله، وبطولة طاقم الجزء الأول، النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، كما انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كاريوكي، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف.
تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج "الدكتور يحيى" الذي يجسده كريم عبد العزيز، لبنى (نيللي كريم)، ويتم استدعاؤه إلى قسم الحالات الخطرة سيدات في مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقي مع فريدة (هند صبري) التي تتلاعب بحياته وأسرته. "الفيل الأزرق 2"
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7 أفلام مع إيقاف التنفيذ.. تجميد عملين لمحمد رمضان

«حكم مع إيقاف التنفيذ» تلك الجملة التي تتردد بكثرة داخل ساحة القضاء، لكنها ليست بعيدة عن موضوعنا، فهناك عدد من الأفلام السينمائية انتهى أبطالها من تصويرها بالفعل منذ فترة، ولم يتحدد بعد موعد خروجها للنور، لأسباب غير معروفة، تجميد تلك الأفلام سبب حالة من الإحباط لأبطالها الذين ينتظرون خروجها للنور، لمعرفة رد فعل الجمهور عليها.. وهناك احتمال بأن منتجي هذه الأفلام يخشون طرحها بسبب قوة النجوم المشاركين فى السينما هذا العام، فموسم عيد الأضحى المقبل وحده يشهد تنافس كل من كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد حلمى وتامر حسنى، وجميعهم نجوم شباك.
The-Amazing-Spider-Man-2

مليار و36 مليونا لـSpider Man حول العالم

نجح فيلم الأكشن والخيال العلمي "Spider Man Far From Home - الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن" في تجاوز المليار دولار في سباق شباك التذاكر العالمي، في أقل من شهر بعد طرحه في 4 يوليو الجاري بدور العرض السينمائي. حيث حقق إيرادات وصلت إلى مليار و 36 مليون دولار حتى الآن. الفيلم يشارك فى بطولته: توم هولاند (بيتر باركر الرجل العنكبوت)، ماريسا تومى (ماى باركر عمة بيتر)، مايكل كيتون (فى دور أدريان تومز مهرب الأسلحة)، زيندايا (فى دور ميشيل جونز زميلة باركر)، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجم الكبير صامويل جاكسون، من إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى.
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في مثل هذا اليوم.. ولد الفنان فريد شوقي

في مثل هذا اليوم 30 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1920: ولد الفنان فريد شوقي. وفي عام 1980: الكنيست يصدر قانونا يعتبر القدس عاصمة إسرائيل الأبدية. وفي عام 2006: إسرائيل تقصف بلدة قانا اللبنانية ومقتل ما يقارب 30 طفل وامرأه وذلك أثناء الحرب التي تشنها على لبنان. وفي عام 1971: أبولو 15 تهبط على سطح القمر.
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16 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق 2» في 4 أيام

يواصل فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق المزيد من الإيرادات العالية، إذ حقق 3 ملايين و90 ألف جنيه، أمس الأحد، رابع أيام عرضه في دور العرض السينمائية، ليسجل نحو 16 مليون جنيه في 4 أيام فقط من طرحه في شباك التذاكر، إذ حقق في أول أيام عرضه إيرادات بلغت 3 ملايين و800 ألف جنيه، وفي ثاني أيام عرضه إيرادات 4 ملايين و620 ألف جنيه، وفي ثالث أيام عرضه حقق ما يزيد على 4 ملايين جنيه. الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وبطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا وهند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.
فيلم-الفيل-الازرق-2

«الفيل الأزرق 2» يتخطى 8.5 مليون جنيه في يومين

يواصل فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق المزيد من الإيرادات العالية، إذ حقق 4 ملايين و620 ألف جنيه في ثاني أيام عرضه في دور العرض السينمائية، ليسجل الفيلم 8 ملايين جنيه و620 ألف جنيه خلال 48 ساعة فقط من طرحه في شباك التذاكر، إذ حقق في أول أيام عرضه إيرادات بلغت 3.800.345 جنيها. "الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج "سينرجي"، وبطولة طاقم الجزء الأول، وهم النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، كما انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.
الفيل-الازرق-2

تعرف على إيراد «الفيل الأزرق 2» في أول أيام عرضه

طُرح فيلم "الفيل الأزرق 2" في دور العرض منذ أمس الخميس، 25 يوليو، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر قبل أسبوعين تقريبا من موسم عيد الأضحى السينمائي. ويبدو أن الجمهور كان متحمسا للجزء الثاني من العمل، إذ حقق في أول أيام عرضه إيرادات بلغت 3.800.345 جنيها. "الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج "سينرجي"، وبطولة طاقم الجزء الأول، النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، كما انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كايروكي، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف.
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

قبل عرضه| 10معلومات يجب أن تعرفها عن «الفيل الأزرق2»

3 أيام تفصلنا عن طرح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» بطولة كريم عبدالعزيز، وسط تشوق الكثيرين لدخول الفيلم، خاصة بعد نزول البرومو التشويقي للجزء الجديد، الذي تسبب في عمل حالة من الإثارة والتشويق بشأن قصة الجزء الثاني، مع ظهوره الكثير من التفاصيل التي تؤكد أن الحبكة الدرامية ستكون مليئة بالمفاجآت غير المتوقعة، ورغم أن الفيلم ينافس ضمن موسم أفلام عيد الأضحى، إلا أن منتج العمل قرر أن يسبق الجميع ويخطف الجمهور، ويطرحه قبل الموسم بنحو 15 يوما، خاصة أن المنافسة هذا الموسم صعبة؛ لوجود أكثر من نجم شباك.
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