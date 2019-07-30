20 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق 2» في 5 أيام

تحرير:التحرير ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م

الفيل الأزرق

يواصل فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق نجاحات كبيرة في دور العرض السينمائي، حيث اقترب من الوصول إلى 20 مليون جنيه خلال 5 أيام عرض فقط. "الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج "سينرجي" وموسيقى هشام نزيه ومدير تصوير أحمد المرسي ومصممة ملابس ناهد نصر الله، وبطولة طاقم الجزء الأول، النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، كما انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كاريوكي، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف.

تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج "الدكتور يحيى" الذي يجسده كريم عبد العزيز، لبنى (نيللي كريم)، ويتم استدعاؤه إلى قسم الحالات الخطرة سيدات في مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقي مع فريدة (هند صبري) التي تتلاعب بحياته وأسرته. "الفيل الأزرق 2"