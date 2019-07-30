25 شركة يابانية تبحث زيادة استثماراتها في مصر

العضو المنتدب لشركة سوميتومو إلكتريك مصر: الشركة افتتحت مصنعين في مصر بعد التطور التشريعي الذي قامت به مصر وفي الطريق لافتتاح المصنع الثالث بمدينة السادس من أكتوبر

تحرير:أحمد البرماوي ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م

سحر نصر مع الشركات اليابانية

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعا مع 25 شركة يابانية بحضور السفير ماساكى نوكى، سفير اليابان لدى القاهرة، وأعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الياباني، ويوشيفومي أومورا، ممثل وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا"، وتاكاشي تسونينمي، المدير الإداري لمكتب هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" بالقاهرة، وشهد الاجتماع مناقشة التوسعات الجديدة للشركات اليابانية خلال الفترة المقبلة.

وأشادت الشركات بتحسين مناخ الاستثمار في مصر، والإجراءات التشريعية التي قامت بها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والتي تشجع الشركات على ضخ استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة. وأعلنت الدكتورة سحر نصر، وجود تنسيق مع كل الجهات الحكومية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الجانب الياباني، خاصة فيما يتعلق