رياضة

كيشو: فخوز بالذهبية وانتظرونى فى أولمبياد طوكيو

تحرير:كريم مليم ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م
محمد إبراهيم كيشو
محمد إبراهيم كيشو
عاد المصارع العالمي الشاب محمد إبراهيم كيشو، اليوم الثلاثاء، إلى مطار القاهرة الدولي بعد المشاركة في بطولة أولييج كارفيف في بيلاروسيا، التي شهدت تتويج كيشو بالميدالية الذهبية، بعد أداء رائع ومبارايات قويه مع مصارعيين مصنفين عالميا. حقق محمد إبراهيم كيشو، الميدالية الذهبية بالفوز على أبطال روسيا وأوزبكستان وكازاخستان وبطل العالم الكوري هان سو ريو في النهائي، علمًأ بأن بطولة أولييج كارفيف إحدى أقوى البطولات العالمية في المصارعة الرومانية وذات تصنيف عالمي.
وأعرب كيشو عن سعادته الغامرة بالفوز بالميدالية الذهبية نظرًا لأنها تأتي بعد الفوز علي بطل العالم الكوري مرتين وبطل آسيا هان سو ريو. وأشار محمد إبراهيم كيشو إلى أن بطولة أولييج كارفيف تأتي في أطار الاستعداد لدوره الألعاب الإفريقية بالمغرب، والتي ستقام في أغسطس، وبطولة العالم في كازاخستان والتي ستقام
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قفشة

تطورات في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع «قفشة»

وصل مسؤولو الأهلي مع مسؤولي نادي بيراميدز إلى اتفاق بشأن انتقال محمد مجدي "قفشة" إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين حول انتقال اللاعب للمارد الأحمر. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل القلعة الحمراء أن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي أجرى اتصالات مطولة مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، واتفقوا بشكل نهائي على انتقال "قفشة" مُقابل 30 مليون جنيه فقط دون حصول بيراميدز على أي لاعب من الأهلي.
اريك-بايلي‎

مدافع مانشستر يونايتد يغيب عن الملاعب 5 أشهر

أعلن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن فترة غياب الإيفوارى إريك بايلى مدافع الشياطين الحمر عن الملاعب، وذلك بعد إصابة صاحب الـ25 عاما، خلال مباراة فريقه الودية أمام توتنهام. وجاء إعلان اليونايتد عبر الحساب الرسمى للنادى على موقع التواص الاجتماعى تويتر مشيرا إلى أن اللاعب سيغيب عن الأولد ترافولد لمدة 5 شهور. وتعرض الإيفوارى إريك بايلى إلى إصابة قوية خلال مواجهة الشياطين الحمر أمام توتنهام هوتسبير فى الكأس الدولية للأبطال، والتى انتهت بفوز اليونايتد بهدفين مقابل هدف.
جون-انطوي

رئيس مصر للمقاصة يكشف قيمة انتقال أنطوي لبيراميدز

أكد محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة أن المطالب المادية الخاصة بالغاني جون أنطوي أدت إلى تعثر انتقاله لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال عبدالسلام في تصريحات عبر إذاعة إنرجي أف أم "مطالب أنطوي كانت كبيرة مما أدى إلى عدم انتقاله إلى الزمالك، وفي المقابل وافق بيراميدز على تلبيتها". وكان رئيس نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق عن دخوله في مفاوضات للحصول على أنطوي من مصر للمقاصة، ولكن تسببت المطالب المالية للغاني في الوقوف أمام إتمام تعاقد النادي الأبيض معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
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احمد-حسام-ميدو

ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
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الزمالك يحدد موعد الإعلان عن الصفقات الجديدة

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًّا يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الـ11 صباحًا، للإعلان عن الصفقات الجديدة التي تم التعاقد عليها، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لدعم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل واستكمال مشوار المنافسة على البطولات المحلية والقارية، كما سيتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين محمد إبراهيم الذي تم عرضه للبيع رسميًّا.
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القمة 118.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مواجهة الأهلي والزمالك، التي تقام على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي حسمها الأهلي لصالحه من الجولة الماضية بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما احتل الزمالك المركز الثاني رسميًّا بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما الأسبوع الماضي والمؤجل من الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (7)

القمة 118.. محمد إبراهيم يقود الزمالك أمام الأهلي

أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الأساسي لفريقه الذي سيبدأ به مواجهة الأهلي، مساء اليوم الأحد على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي حسمها الأهلي لصالحه من الجولة الماضية بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما احتل الزمالك المركز الثاني رسميًّا بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما الأسبوع الماضي والمؤجل من الجولة الـ27.
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