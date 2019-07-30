كيشو: فخوز بالذهبية وانتظرونى فى أولمبياد طوكيو

تحرير:كريم مليم ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م

محمد إبراهيم كيشو

عاد المصارع العالمي الشاب محمد إبراهيم كيشو، اليوم الثلاثاء، إلى مطار القاهرة الدولي بعد المشاركة في بطولة أولييج كارفيف في بيلاروسيا، التي شهدت تتويج كيشو بالميدالية الذهبية، بعد أداء رائع ومبارايات قويه مع مصارعيين مصنفين عالميا. حقق محمد إبراهيم كيشو، الميدالية الذهبية بالفوز على أبطال روسيا وأوزبكستان وكازاخستان وبطل العالم الكوري هان سو ريو في النهائي، علمًأ بأن بطولة أولييج كارفيف إحدى أقوى البطولات العالمية في المصارعة الرومانية وذات تصنيف عالمي.

وأعرب كيشو عن سعادته الغامرة بالفوز بالميدالية الذهبية نظرًا لأنها تأتي بعد الفوز علي بطل العالم الكوري مرتين وبطل آسيا هان سو ريو. وأشار محمد إبراهيم كيشو إلى أن بطولة أولييج كارفيف تأتي في أطار الاستعداد لدوره الألعاب الإفريقية بالمغرب، والتي ستقام في أغسطس، وبطولة العالم في كازاخستان والتي ستقام

وأعرب كيشو عن سعادته الغامرة بالفوز بالميدالية الذهبية نظرًا لأنها تأتي بعد الفوز علي بطل العالم الكوري مرتين وبطل آسيا هان سو ريو.



وأشار محمد إبراهيم كيشو إلى أن بطولة أولييج كارفيف تأتي في أطار الاستعداد لدوره الألعاب الإفريقية بالمغرب، والتي ستقام في أغسطس، وبطولة العالم في كازاخستان والتي ستقام في سبتمبر، وصولا لأولمبياد طوكيو 2020 والذى يسعى فيها لتحقيق ميدالية أوليمبية لمصر.



وتوجه كيشو بالشكر للجميع في مقدمتهم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وللبنك الأهلى المصرى الراعى الرسمى لفريق الفراعنة الأوليمبى الذى ينتمى له كيشو، والذى تكفل بنفقات البطولة وعصام نوارة رئيس الاتحاد المصرى للمصارعة، وإلى شركه روابط الرياضية الوكيل الحصري له وكان في استقباله فريق عمل روابط الرياضية.

