رسائل سياسية أمريكية من اختبار «أرو 3» مع إسرائيل

أبدت الولايات المتحدة التزامها التاريخي بأمن إسرائيل في ظل التوترات المتصاعدة بالمنطقة، وذلك عن طريق إجراء تجارب صاروخية مشتركة بين الجانبين.

تحرير:محمود نبيل ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م

لم يتوقف دور الولايات المتحدة الأمريكية في التوترات المتصاعدة مع إيران عند زيادة تواجدها العسكري في مضيق هرمز، ضمن خطة أكثر شمولًا لإعادة الانتشار في الخليج العربي مجددًا، ولكن الدور الأمريكي امتد أيضًا ليشمل تأمين إسرائيل. العلاقة التي تجمع الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي بدأت بشكلها الحالي في منتصف القرن الماضي تقريبًا، استدعت أن تبعث الولايات المتحدة بمجموعة من رسائل التهدئة والطمأنة لإسرائيل بشأن التوترات المتصاعدة مع إيران منذ شهر مايو الماضي.

وسلطت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، الضوء على إطلاق الولايات المتحدة وإسرائيل صاروخ "أرو 3" بعد أيام من اختبار إيران لصاروخ باليستي جديد متوسط المدى في علامة واضحة على تحدي مطالب واشنطن بإنهاء برنامجها لتطوير الأسلحة النووية. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة

وسلطت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، الضوء على إطلاق الولايات المتحدة وإسرائيل صاروخ "أرو 3" بعد أيام من اختبار إيران لصاروخ باليستي جديد متوسط المدى في علامة واضحة على تحدي مطالب واشنطن بإنهاء برنامجها لتطوير الأسلحة النووية.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى الترحيب الشديد الذي حظى به اختبار نظام الدفاع الذي تم تطويره بشكل مشترك باعتباره علامة على تعزيز التعاون بين الجيش الأمريكي والإسرائيلي.



وقال مدير وكالة الدفاع الصاروخي، جون هيل: "هذه الاختبارات الناجحة تمثل علامة فارقة في تطوير نظام سلاح الأسلحة"، مشيرًا إلى أن "ذلك يوفر الثقة في القدرات الإسرائيلية المستقبلية لهزيمة التهديدات النامية في المنطقة."

وأضاف: "نحن ملتزمون بمساعدة إسرائيل في تطوير قدرتها على مواجهة التهديدات الناشئة، وبالأخص عبر الدفاعات الصاروخية."



ومن جانبه، أصر موشيه باتيل، مدير منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلي، على أن نجاح الاختبارات في ألاسكا أظهر أن نظام الدفاع "أرو 3" يمكن أن يساعد كل من إسرائيل والولايات المتحدة في مواجهة "أي تهديد".

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وقال باتيل: "لقد توجت عشر سنوات من التطوير المتواصل في هذه اللحظةـ حيث أكمل نظام الدفاع الصاروخي أرو 3 سلسلة الاختبار، والتي اعترض خلالها أهداف كاملة وبشكل صحيح".



ورأت الصحيفة أن مواصلة الولايات المتحدة العمل مع إسرائيل على المستوى العسكري، يشير إلى أن واشنطن حريصة على أن تبقى حليفتها المدللة خارج أي مواجهات مستقبلية في المنطقة، لا سيما في ظل التوترات المتصاعدة مع إيران خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأكدت أن التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل هو أحد الأمور التي تراهن عليها الأخيرة بشكل دائم، وبالأخص على المستوى الأمني في التعامل مع التوترات بالمنطقة، وبالأخص التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وإيران منذ سنوات طويلة.



وفي أعقاب الاختبار الصاروخي الأخير، حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة من أن الشرق الأوسط "على وشك الانفجار" بسبب الأسلحة التي تبيعها واشنطن في الشرق الأوسط على مدى فترات طويلة.

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وقال ظريف في حديث سابق لشبكة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية: "أسلحة الولايات المتحدة تذهب إلى منطقتنا، مما يجعل منطقتنا جاهزة للانفجار في أي لحظة."

وخلال الأيام القليلة الماضية، عرض مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، السفر إلى طهران لإجراء محادثات طارئة مع النظام هناك، غير أن الأمر قوبل برفض قاطع من جانب إيران، والتي ترى ضرورة أن يتم رفع العقوبات بشكل كامل قبل الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي، والذي انسحب ترامب منه خلال مايو في العام الماضي، والذي كان بمثابة مظلة سياسية لاستمرار طهران في ممارساتها التقليدية بالمنطقة على مدى السنوات القليلة الماضية.