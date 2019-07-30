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19 ألف جنيه سنويا على الأكل.. أين يذهب دخل المصريين؟

ارتفع حجم إنفاق المصريين على الطعام والشراب ليسجل نسبة 37% من إجمالي الإنفاق العام، يليه السكن، ثم الرعاية الصحية، ثم التعليم، ويبلغ متوسط دخل الأسرة السنوي 58 ألف جنيه
تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م
أموال
أموال
أظهرت بيانات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017-2018، والتي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المصريين ينفقون 37.1% من دخلهم السنوي على الطعام والشراب، بمتوسط يبلغ نحو 19.05 ألف جنيه، فيما يبلغ متوسط الإنفاق الكلي السنوي للأسرة حوالي 51.4 ألف جنيه. وارتفعت معدلات الفقر في مصر لتصل إلى مستوى 32.5% خلال العام المالي 2017-2018، في مقابل نحو 27.8% في بحوث الإنفاق والدخل خلال عام 2015، وارتفع أيضا خط الفقر الوطني إلى 735.7 جنيه شهريا، مقابل 482 جنيه في 2015.
المصريون ينفقون 27.8% على اللحوم و14% للخضار بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن المصريين ينفقون نحو 27.8% من حجم الإنفاق على اللحوم، تليها الخضراوات بنسبة 14.2%، ثم الحبوب والخبز بنسبة 13%، ثم الألبان والجبن والبيض بنسبة 12.5%. وتبلغ نسبة الإنفاق على الزيوت والدهون 8.8%، ثم الأسماك
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CL-18.045.001

تُطرح لأول مرة.. مقارنة بين ستروين سي 5 وبيجو 3008

صراع شركات السيارات بالسوق المصرية يحتدم من أجل الحصول على حصص أكبر في العام الجديد 2019، وتحاول الشركات العاملة في السوق إدارة هذا الصراع بموديلات سياراتها الجديدة، عبر إضافة مميزات ومواصفات تجعلها أكثر قوة وتوفيرا للوقود، وأسعار تنافسية. نرصد في التقرير التالي، مواصفات وإمكانات السيارة الجديدة سيتروين سي 5 وبيجو 3008. وتعد فئة السيارات الخدمية الرياضية من أكثر فئات السيارات إقبالا لدى المصريين الراغبين في شراء سيارة جديدة نظرًا لارتفاعها الكبير عن الأراضي وهو ما يعني ملاءمتها للطرق المصرية الوعرة.
لقاء -وزيرة -الاستثمار-سحر-نصر-والتعاون-الدولي -مع 25 شركة-يابانية شركات-يابانية (1)

25 شركة يابانية تبحث زيادة استثماراتها في مصر

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعا مع 25 شركة يابانية بحضور السفير ماساكى نوكى، سفير اليابان لدى القاهرة، وأعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الياباني، ويوشيفومي أومورا، ممثل وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا"، وتاكاشي تسونينمي، المدير الإداري لمكتب هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" بالقاهرة، وشهد الاجتماع مناقشة التوسعات الجديدة للشركات اليابانية خلال الفترة المقبلة.
فقر

ارتفع لـ735 جنيها|تطور خط الفقر في مصر خلال 10 سنوات

ارتفعت معدلات الفقر في مصر لتصل إلى مستوى 32.5% خلال العام المالي 2017-2018، في مقابل نحو 27.8% في بحوث الإنفاق والدخل خلال عام 2015، وارتفع أيضا خط الفقر الوطني إلى 735.7 جنيه شهريا، مقابل 482 جنيها في 2015، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويعرف الفقر بأنه حالة من الحرمان من الحياة اللائقة التي يتطلع الفرد أو المجتمع إلى التمتع بها، وهو لا يعني فقد الافتقار إلى ما هو ضروري لتحقيق الرفاهية المادية للفرد، ولكنه يعني أيضا الحرمان من الفرص والاختيارات الأساسية مثل: خوض حياة جديدة وسليمة صحيا وخلاقة، والحصول على دخل لائق.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.53 جنيه، ونحو 16.63 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية ليسجل نحو 16.62 جنيه للبيع، و16.52 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك كريدي إجريكول، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك قناة السويس نحو 16.63 جنيه للبيع، و16.53 جنيه للشراء.
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فقر

ارتفع لـ735 جنيها|تطور خط الفقر في مصر خلال 10 سنوات

ارتفعت معدلات الفقر في مصر لتصل إلى مستوى 32.5% خلال العام المالي 2017-2018، في مقابل نحو 27.8% في بحوث الإنفاق والدخل خلال عام 2015، وارتفع أيضا خط الفقر الوطني إلى 735.7 جنيه شهريا، مقابل 482 جنيها في 2015، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويعرف الفقر بأنه حالة من الحرمان من الحياة اللائقة التي يتطلع الفرد أو المجتمع إلى التمتع بها، وهو لا يعني فقد الافتقار إلى ما هو ضروري لتحقيق الرفاهية المادية للفرد، ولكنه يعني أيضا الحرمان من الفرص والاختيارات الأساسية مثل: خوض حياة جديدة وسليمة صحيا وخلاقة، والحصول على دخل لائق.
فقر

قبل إعلانها غدا.. ما خريطة الفقر في مصر؟

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا، الإثنين، نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، حيث يعد مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك من أهم المسوح التي يجريها جهاز الإحصاء كل عامين، وتهتم به المؤسسات الحكومية وغير الحكومية نظرا لما يتضمنه من بيانات تتعلق بمعدلات الفقر فى مصر، وكذلك كل التغيرات التى طرأت على المجتمع خلال العامين الماضيين ولمعرفة متوسط الدخل والإنفاق لدى المواطنين. ويحدد البنك الدولي 1.9 دولار فى اليوم حدًا للفقر المدقع عالميا.
صادرات-تركيا للعراق

ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر إلى 3.8 مليار دولار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة العجز فى الميـزان التجارى خلال شهر أبريل الماضي ليبلغ 3.87 مليار دولار، في مقابل نحو 3.63 مليار دولار خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة ارتفاع 6.8 %. وأشار جهاز الإحصاء من خلال النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية والتي أصدرها اليوم، الخميس، إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 0.5% لتبلغ نحو 2.58 مليار دولار خلال شهـر أبريل الماضي، في مقابل نحو 2.57 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2018.
البنك-المركزى-المصرى

البنك المركزي: التضخم يتراجع إلى 6.4% في يونيو

كشف البنك المركزي قبل قليل، تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 6.4% بنهاية شهر يونيو، مقابل 7.8% في شهر مايو. وسجل الرقم القياسي الأساسي للمستهلكين، المعد من قِبل البنك المركزي، معدلا شهريا بلغ 0.3% في يونيو 2019، مقابل 1.2% في مايو 2019، وحوالي 1.6% في ذات الشهر من العام السابق. وقال المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني، إن التضخم العام السنوي للحضر بلغ 9.4% في يونيو الماضي، مقارنة بنحو 14.1% في مايو الماضي، وسجل معدلا شهريا سالب 0.8%، مقارنة بنحو 1.1% في مايو، و3.5% في ذات الشهر من العام السابق.
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