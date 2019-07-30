19 ألف جنيه سنويا على الأكل.. أين يذهب دخل المصريين؟

ارتفع حجم إنفاق المصريين على الطعام والشراب ليسجل نسبة 37% من إجمالي الإنفاق العام، يليه السكن، ثم الرعاية الصحية، ثم التعليم، ويبلغ متوسط دخل الأسرة السنوي 58 ألف جنيه
أظهرت بيانات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017-2018، والتي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المصريين ينفقون 37.1% من دخلهم السنوي على الطعام والشراب، بمتوسط يبلغ نحو 19.05 ألف جنيه، فيما يبلغ متوسط الإنفاق الكلي السنوي للأسرة حوالي 51.4 ألف جنيه.
وارتفعت معدلات الفقر في مصر لتصل إلى مستوى 32.5% خلال العام المالي 2017-2018، في مقابل نحو 27.8% في بحوث الإنفاق والدخل خلال عام 2015، وارتفع أيضا خط الفقر الوطني إلى 735.7 جنيه شهريا، مقابل 482 جنيه في 2015.
المصريون ينفقون 27.8% على اللحوم و14% للخضار
بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن المصريين ينفقون نحو 27.8% من حجم الإنفاق على اللحوم، تليها الخضراوات بنسبة 14.2%، ثم الحبوب والخبز بنسبة 13%، ثم الألبان والجبن والبيض بنسبة 12.5%.
وتبلغ نسبة الإنفاق على الزيوت والدهون 8.8%، ثم الأسماك
المصريون ينفقون 27.8% على اللحوم و14% للخضار
بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن المصريين ينفقون نحو 27.8% من حجم الإنفاق على اللحوم، تليها الخضراوات بنسبة 14.2%، ثم الحبوب والخبز بنسبة 13%، ثم الألبان والجبن والبيض بنسبة 12.5%.
وتبلغ نسبة الإنفاق على الزيوت والدهون 8.8%، ثم الأسماك بنسبة 6.6%، والفاكهة 5.7%، والسكريات 5.5%، والمشروبات بنسبة 3.9%.
وبلغت أعلى نسبة إنفاق واستهلاك الأسرة على الطعام والشراب في محافظات الحدود بنسبة 45.1%، ثم ريف الوجه القبلي بنسبة 40.3%، فيما تبلغ أقل نسبة إنفاق أو استهلاك على الطعام والشراب في المحافظات الحضرية بنحو 31.5%.
الإنفاق على السكن
بحسب بيانات جهاز الإحصاء، فتبلغ نسبة إنفاق الأسرة المصرية السنوي على السكن ومستلزماته حوالي 18.6% من إجمالي الإنفاق السنوي بقيمة تبلغ 9.5 ألف جنيه.
وينقسم الإنفاق على السكن بين إيجارات بنسبة 60.4%، ويعكس هذا نسبة الوحدات المملوكة للأفراد عن الوحدات المؤجرة التي لم تتجاوز نسبة 9.9% في الحضر، وتنخفض إلى 1.9% في الريف.
وتبلغ نسبة انفاق المصريين على الكهرباء والغاز نحو 21.5%، ثم المياه والخدمات المتنوعة بنسبة 8.4%.
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الإنفاق على الرعاية الصحية
تنفق الأسرة المصرية نسبة 9.9% من إجمالي الإنفاق السنوي على خدمات الرعاية الصحية، بقيمة تبلغ نحو 5.09 ألف جنيه.
ويتوزع الإنفاق على الصحة بين شراء الأدوية والأجهزة الطبية بنسبة 55.5%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 28.6%، وخدمات مستشفيات بنسبة 15.9%.
الإنفاق على التعليم
بحسب بيانات التعبئة والإحصاء، فيبلغ حجم إنفاق المصريين على التعليم نحو 4.5% من متوسط الإنفاق السنوي بقيمة تبلغ 5184 جنيها.
وتنفق الأسرة المصرية نحو 30.8% على المصروفات والرسوم الدراسية، فيما يبلغ حجم الإنفاق على الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية نحو 37.7%، ويبلغ حجم الإنفاق على الكتب والأدوات المدرسية نحو 14.2%، ثم الانتقالات بنسبة 9.4%، ثم الملابس وشنط بنسبة 5.7%.
ويبلغ حجم إنفاق المصريين على المصروفات والرسوم الدراسية في الحضر نحو 40.9%، فيما يبلغ حجم الإنفاق في الريف حوالي 16.3%.
وتبلغ نسبة إنفاق المصريين على الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية في الحضر نحو 32.2%، فيما يبلغ حجم الإنفاق في الريف نحو 45.6%.
إنفاق المصريين على الخدمات الأخرى
-المواصلات: 6.1%.
-الملابس والأقمشة والأحذية: 4.8%.
-المشروبات والدخان: 4.7%.
-الاتصالات: 2.4%.
-المطاعم والفنادق: 4.4%.
-الأثاث والتجهيزات والمعدات: 3.8%.
-السلع والخدمات المتنوعة: 4.1%.
-الثقافة والترفيه: 2.1%.
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متوسط دخل الأسرة المصرية وحجم الإنفاق السنوي
بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن متوسط الدخل السنوي للأسرة المصرية ارتفع إلى 58.9 ألف جنيه خلال بحث الدخل والإنفاق لعام 2017-2018، مقابل 44.2 ألف جنيه خلال بحث الدخل والإنفاق في عام 2015.
كما ارتفع متوسط الدخل السنوي لأغنى شريحة في مصر إلى 100.3 ألف جنيه شهريا خلال بحث الدخل والإنفاق لعام 2017-2018، مقابل 81 ألف جنيه في بحث 2015.
فيما يبلغ متوسط الدخل السنوي لأفقر شريحة في مصر نحو 30.4 ألف جنيه في 2017-2018، مقابل 22.5 ألف جنيه في 2015.
بينما ارتفع متوسط الإنفاق الكلي للأسرة المصرية إلى 51.4 ألف جنيه، في مقابل 36.7 ألف جنيه في بحث 2015.