19 ألف جنيه سنويا على الأكل.. أين يذهب دخل المصريين؟

ارتفع حجم إنفاق المصريين على الطعام والشراب ليسجل نسبة 37% من إجمالي الإنفاق العام، يليه السكن، ثم الرعاية الصحية، ثم التعليم، ويبلغ متوسط دخل الأسرة السنوي 58 ألف جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

أموال

أظهرت بيانات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017-2018، والتي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المصريين ينفقون 37.1% من دخلهم السنوي على الطعام والشراب، بمتوسط يبلغ نحو 19.05 ألف جنيه، فيما يبلغ متوسط الإنفاق الكلي السنوي للأسرة حوالي 51.4 ألف جنيه. وارتفعت معدلات الفقر في مصر لتصل إلى مستوى 32.5% خلال العام المالي 2017-2018، في مقابل نحو 27.8% في بحوث الإنفاق والدخل خلال عام 2015، وارتفع أيضا خط الفقر الوطني إلى 735.7 جنيه شهريا، مقابل 482 جنيه في 2015.

المصريون ينفقون 27.8% على اللحوم و14% للخضار بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن المصريين ينفقون نحو 27.8% من حجم الإنفاق على اللحوم، تليها الخضراوات بنسبة 14.2%، ثم الحبوب والخبز بنسبة 13%، ثم الألبان والجبن والبيض بنسبة 12.5%. وتبلغ نسبة الإنفاق على الزيوت والدهون 8.8%، ثم الأسماك