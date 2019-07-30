إتمام 75% من الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م

العاصمة الإدارية

أعلنت وزارة الإسكان، أنه جار تنفيذ 24130 وحدة سكنية، بالحي السكني الثالث، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووصلت نسبة الإنجاز الإجمالية بالحي إلى 75%، والذي تبلغ مساحته ألف فدان، وبه 8 مجاورات تم الانتهاء من التشطيبات المعمارية والأعمال الكهروميكانية لمباني المجاورتين الأولى والثامنة، وجار الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع. حيث يضم 697 عمارة سكنية بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس بها 624 وحدة سكنية، و64 مبني سكني مختلط بها 2560 وحدة سكنية، و103488 م2 تجارى وإدارى، و9 مبان للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية.

وقال بيان إنه جار تنفيذ 295 عمارة سكنية، و105 فيلات، و175 مبني تاون هاوس وتوين هاوس، و11 برجا للإسكان المختلط، و96 عمارة إسكان مختلط، بالحي السكني الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالية بالحي 25%. وأضاف أنه جار تنفيذ أعمال المرافق الخاصة، وتشمل جزءا من منطقة الوزارات، طريقي محمد