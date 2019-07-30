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إتمام 75% من الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية
أعلنت وزارة الإسكان، أنه جار تنفيذ 24130 وحدة سكنية، بالحي السكني الثالث، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووصلت نسبة الإنجاز الإجمالية بالحي إلى 75%، والذي تبلغ مساحته ألف فدان، وبه 8 مجاورات تم الانتهاء من التشطيبات المعمارية والأعمال الكهروميكانية لمباني المجاورتين الأولى والثامنة، وجار الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع. حيث يضم 697 عمارة سكنية بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس بها 624 وحدة سكنية، و64 مبني سكني مختلط بها 2560 وحدة سكنية، و103488 م2 تجارى وإدارى، و9 مبان للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية.
وقال بيان إنه جار تنفيذ 295 عمارة سكنية، و105 فيلات، و175 مبني تاون هاوس وتوين هاوس، و11 برجا للإسكان المختلط، و96 عمارة إسكان مختلط، بالحي السكني الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالية بالحي 25%. وأضاف أنه جار تنفيذ أعمال المرافق الخاصة، وتشمل جزءا من منطقة الوزارات، طريقي محمد
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المياه الجوفية قرية المويسات (4)

غرق منازل قرية المويسات بأسوان والأهالى يستغيثون

تعرضت عدد من منازل قرية نجع المويسات بالبصيلية قبلي بمركز إدفو شمال أسوان، إلى تشققات وتصدعات، إلى جانب غرق البعض منها بالمياه الجوفية المتسربة إليها من الترعة المقابله للقرية، وقد وجه الأهالى استغاثاتهم لسرعة احتواء الموقف، وعلى الفور توجه المسؤولين بالوحدة المحلية لمدينة ومركز إدفو ومسئولى الرى فى محاولة لاحتواء الموقف، وإنقاذ المنازل من الانهيارات الكلية، حيث تم الدفع بإمكانيات الرى والوحدة المحلية للعمل على سحب المياه وكسحها بعيدا عن منازل الأهالى.
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السيسي عن عدم طلاء المباني: هو فيه دولة كده؟

انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظاهرة عدم طلاء المباني، قائلا: "يبدوا أننا رضينا بالقبح ونسينا الحُسن"، مشيرا خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطني للشباب، مستكملا: "كل قطاع أدخله ألاقي الدنيا صعبة، صعبة أوي، هقولكم على دليل، إمشوا على الطرق هتلاقوا المباني كلها طوب أحمر، ده بيعكس إيه؟ هوا فيه دولة كده؟ كلها طوب أحمر"، مضيفا: "يادوب المباني اللي بتعملها الحكومة أو المطورين العقاريين، هي بس اللي مدهونة، وده بعكس الدولة راحت لفين".
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السيسي: لو الشعب رفض الإصلاحات كنت استقلت وعملت انتخابات مبكرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن خطة الإصلاح الاقتصادي أثارت محاوف أعضاء الحكومة في نوفمبر عام 2016، وأنهم كانوا متحسبين من ردة الفعل، مضيفا: "الكل فى التصويت كان خايف.. وإحنا بنخاف على بلدنا لو حصل حاجة لا قدر الله تنهار وتدمر، لكن أنا هنا مش بذكى نفسى وقلت لا"، وتابع الرئيس خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية في مؤتمر الشباب الوطني: "قلت الحكومة تجهز، لو الشعب رفض الإصلاحات تقدم استقالتها الخميس، ولو الشعب رفض يوم السبت هعمل انتخابات رئاسية مبكرة وأسلم البلد لحد تاني، ما هو يا نبنى بلد مظبوط ونحل مشاكلنا يا نسيبها ونمشى لحد تانى يقدر".
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

مدبولي: معدل الفقر لم يرتفع سوى 4%.. وهذا إنجاز هائل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإرادة السياسية وعزيمة الشعب، هما أبرز العوامل التي تحسم مصير برامج الإصلاح الاقتصادية، مؤكدا خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الوطني للشباب، أن هناك دولا فشلت في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب غياب الإرادة، ولجأت حكوماتها إلى نظام المسكنات، خوفًا من ردود الأفعال الشعبية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تمكنت من السيطرة على الأوضاع عند تطبيق برنامجها الإصلاح.
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دار-مصر

4 أغسطس.. تسليم 336 وحدة بدار مصر في القاهرة الجديدة

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيانا صحفيا، اليوم الخميس، تعلن فيه أنه سيتم تسليم 336 وحدة سكنية لـ14 عمارة للفائزين بها بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بالمرحلة الأولى بمنطقة شمال القرنفل كود (111) بمدينة القاهرة الجديدة، بدءً من يوم 4 أغسطس المقبل. وأوضح المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم الوحدات بالعمارات رقم ( 148 – 152 – 153 – 154 – 155 – 157 – 159 – 167 – 168 – 177 – 215 – 216 – 217 - 219).
وحدة سكنية اقتصادية

طرح وحدات سكنية بمدينة بدر لموظفي العاصمة الإدارية

أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيانا، اليوم الثلاثاء، أعلن فيه أنه سيتم قريبا طرح وحدات سكنية بمساحة 118 مترا مربعا للوحدة، في مدينة بدر، للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية، وذلك عند انتقال المقرات الحكومية إلى العاصمة الجديدة. ومن جانبه أوضح المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أسلوب السداد للوحدات قائلا إن المتقدم للحجز عليه أن يسدد 25% من إجمالي قيمة الوحدة كمقدمة حجز.
الرئيس السيسي

«الشباب يسأل والرئيس يجيب» في العاصمة الإدارية

على مدار عامين مضت حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، دوما على تلقي أسئلة الشباب والإجابة عليها، وتخصيص فقرة لهذا الأمر في كل مؤتمرات الشباب، التي تقام تحت رعايته، واليوم الإثنين، أعلنت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن فتح باب الأسئلة للمصريين في جلسة «اسأل الرئيس»، والتي تقام ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، والذي يقام في العاصمة الإدارية على مدار يومين 30 و31 يوليو الجاري، ويوجه المواطن أسئلته إلى السيسي من خلال «اسأل الرئيس»،
أراضي-وزارة-الإسكان (2)

بالأمر المباشر.. الإسكان تخصص أراضي بـ42 مليار جنيه

أعلن الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في بيان له، اليوم الإثنين، أن قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الخاص بتخصيص أراضي بالأمر المباشر، حقق نجاحا كبيرا في فترة قصيرة، ولاقى استجابة واسعة من المستثمرين، إذ تم اتخاذه بغرض التيسير على المستثمرين، وزيادة وتيرة التنمية بالمدن الجديدة، خاصة مدن الجيل الرابع، موضحا أنه منذ تطبيق هذه الآليات، ورد إلى الهيئة 512 طلبا لتخصيص قطع أراضٍ بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة، وتم تحديد سعر البيع لـ298 طلبا، وتوفير قطع أراض بمساحة نحو 4 آلاف و400 فدان.
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