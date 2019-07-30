الأهلي يستقر على قيد الصفقات الجديدة إفريقيا

تحرير:أحمد شحاتة ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م

أليو ديانج

يتجه النادي الأهلي لقيد الثنائي أليو ديانج، ومحمود متولى إفريقيا، في القائمة التي سيتم إرسالها مساء غد الأربعاء، للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف". ويدرس الأهلي خلال الساعات القليلة القادمة موقف بقية اللاعبين الأجانب ومن سوف يتم التعامل معه كلاعب شمال إفريقي محلي من بين الثنائي الدولي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للقلعة الحمراء، والدولي المغربي وليد أزارو مهاجم نادي القرن الإفريقي، حتى يصبح هناك فرصة لدخول ديانج القائمة في ظل وجود أربعة أسماء بالفعل هم النيجيري جونيو أجايي، والدولي الأنجولي جيرالدو دا كوتسا، ومعلول وأزارو.

وينضم متولى وديانج لقائمة الأهلي المحلية والإفريقية بجانب 22 أو 23 اسما سيتم الاستقرار عليهم خلال 24 ساعة قادمة بعد اجتماع الحسم بين محمود الخطيب رئيس الأهلي، والثنائي الأورجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة. وأعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، اليوم

وينضم متولى وديانج لقائمة الأهلي المحلية والإفريقية بجانب 22 أو 23 اسما سيتم الاستقرار عليهم خلال 24 ساعة قادمة بعد اجتماع الحسم بين محمود الخطيب رئيس الأهلي، والثنائي الأورجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.



وأعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقد القلعة الحمراء، رسميا مع محمود متولى مدافع الإسماعيلي، ابتداءً من الموسم الجديد.



وأبلغ محمود متولى في وقت سابق رغبته في الرحيل عن الدراويش ورفض التجديد مقابل ما يقرب من 4 ملايين جنيه و500 ألف في الموسم، ولعب متولى صاحب الـ(26 عامًا) مع الإسماعيلي خلال الموسم الماضي في 29 مباراة بكل المسابقات وسجل 6 أهداف.

