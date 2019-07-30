مصطفى كامل: لم أكن أنوي الترشح لولا حب الموسيقيين

تحرير:محمد عبد المنعم ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

مصطفى كامل

يتواجد الفنان مصطفى كامل بمقر انتخابات نقابة الموسيقيين بشارع البحر الأعظم بالجيزة، وذلك لمتابعة الحركة الانتخابية للنقابة، حيث ينافس كامل على مقعد نقيب الموسيقيين مع الفنان هاني شاكر، ونادى فور حضوره، بانتخابات نزيهة، مطالبًا بمنع الدعاية الانتخابية أمام اللجان، مرددًا: "لا للفساد والشللية في نقابة المهن الموسيقية"، وحمله أنصاره على الأعناق وسط هتافات: "النقيب مصطفى كامل"، وأكد أنه على رأس أولوياته: التأمين الصحي، الحياة الكريمة، محاربة الفساد، والمحافظة على مال الموسيقيين، مضيفًا: "أنا على علم بوقائع فساد، وسيتم فتح الملفات حال فوزي".

وأكد مصطفى كامل أنه لم يكن ينوي الترشح لولا حب وتشجيع الموسيقيين له وطلبهم منه الترشح، مضيفًا: "ترشحت حبًا في الموسيقيين أصحابي وزملائي وأهلي وإخوتي، وكنت مكتفيا بفترة الأربع سنوات التي تحملت فيها مسئولية النقابة، حيث كنت نقيبا في أخطر فترة شهدتها مصر، وهى فترة الثورات من 2011 وحتى 2015، وهذه الفترة