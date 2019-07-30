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مصطفى كامل: لم أكن أنوي الترشح لولا حب الموسيقيين

تحرير:محمد عبد المنعم ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م
مصطفى كامل
مصطفى كامل
يتواجد الفنان مصطفى كامل بمقر انتخابات نقابة الموسيقيين بشارع البحر الأعظم بالجيزة، وذلك لمتابعة الحركة الانتخابية للنقابة، حيث ينافس كامل على مقعد نقيب الموسيقيين مع الفنان هاني شاكر، ونادى فور حضوره، بانتخابات نزيهة، مطالبًا بمنع الدعاية الانتخابية أمام اللجان، مرددًا: "لا للفساد والشللية في نقابة المهن الموسيقية"، وحمله أنصاره على الأعناق وسط هتافات: "النقيب مصطفى كامل"، وأكد أنه على رأس أولوياته: التأمين الصحي، الحياة الكريمة، محاربة الفساد، والمحافظة على مال الموسيقيين، مضيفًا: "أنا على علم بوقائع فساد، وسيتم فتح الملفات حال فوزي".
وأكد مصطفى كامل أنه لم يكن ينوي الترشح لولا حب وتشجيع الموسيقيين له وطلبهم منه الترشح، مضيفًا: "ترشحت حبًا في الموسيقيين أصحابي وزملائي وأهلي وإخوتي، وكنت مكتفيا بفترة الأربع سنوات التي تحملت فيها مسئولية النقابة، حيث كنت نقيبا في أخطر فترة شهدتها مصر، وهى فترة الثورات من 2011 وحتى 2015، وهذه الفترة
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هاني-شاكر

هاني شاكر نقيبًا للموسيقيين للمرة الثانية

أعلنت انتخابات نقابة المهن الموسيقية، فوز الفنان هاني شاكر بمقعد النقيب، ليفوز بالمنصب للمرة الثانية على التوالي، إذ حصد 1531 صوتا مقابل 589 لمصطفى كامل. وحصل شاكر على 29 صوتا في لجنة مقابل صفر لـ"كامل"، وفى الشرقية حصل "شاكر" على 255 صوتا، مقابل 32 صوتا لـ"كامل"، وفى أسوان، حصد شاكر 19 صوتا، مقابل صوت واحد لمنافسه، وفي سوهاج حصل "شاكر" على 70 صوتا، و4 لـ"كامل"، وفى الإسكندرية حصل النقيب الحالي على 144 صوتا، مقابل 66 صوتا للمنافس الآخر، وبينما تعتبر المنصورة هي اللجنة الوحيدة التي حسمت لصالح "كامل" فحصد 90 صوتا مقابل 75 لـ"شاكر".
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بدء الفرز في انتخابات نقابة الموسيقيين

أغلقت صناديق الاقتراع في انتخابات نقابة الموسيقيين، التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، داخل نادي نقابة المهن التمثيلية، حيث توافد العشرات من أعضاء النقابة للإدلاء بأصواتهم. ومع بدء الفرز، أظهرت المؤشرات الأولية تقدم الفنان هاني شاكر، المُرشح على منصب النقيب، على منافسه، الفنان مصطفى كامل في لجان القاهرة، فيما تفوق مصطفى كامل على هاني شاكر في عدد من اللجان الخاصة بالمحافظات. يذكر أن نحو 45 عضوا يتنافسون على مقاعد عضوية النقابة في مجلس إدارة النقابة.
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سكرتير المهن الموسيقية: مصطفى كامل عارف إنه هيخسر

قال أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، والتي تجري انتخاباتها اليوم الثلاثاء بمقر انتخابات نقابة الموسيقيين بشارع البحر الأعظم بالجيزة، إن الفنان مصطفى كامل، المرشح على منصب النقيب ويتنافس مع الفنان هاني شاكر، اعتدى بالضرب على منصور هندي عضو مجلس النقابة والمرشح ضمن قائمة هاني شاكر، حيث "ضربه بالدماغ في وشه ومناخيره"، ثم أعقب ذلك مشادات من قِبل مؤيدي الطرفين. ولفت رمضان، في تصريحات لـ"التحرير"، إلى أن مؤيدي هاني شاكر قاموا بتهدئة "هندي" انطلاقًا من حرصهم على الشكل العام للموسيقيين بشكل عام.
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طارق-الشيخ

طارق الشيخ: صوتي لهاني شاكر.. وأطالبه بالتصدي للفساد

قال الفنان طارق الشيخ، إنه أدلى بصوته في انتخابات نقابة المهن الموسيقية، الجارية اليوم الثلاثاء بنادي نقابة الممثلين بشارع البحر الأعظم، ومنحه للفنان هاني شاكر والذي يتنافس على مقعد النقيب مع الفنان مصطفى كامل، واللذان سبق وتوليا هذا المنصب من قبل. وقال طارق الشيخ لـ"التحرير": "صوتي للنقيب الحالي الفنان هاني لشاكر، وأطالبه بالبحث في قضايا الفساد والسرقة المستشرية في النقابة والتصدي لها، كما أطالبه بالاهتمام بمعاشات الموسيقيين ورفعها بما يناسب مع أوضاعهم".
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هاني شاكر: حققت للموسيقيين إنجازات تصل حد المعجزات

وصل الفنان هاني شاكر إلى مقر نادي نقابة الممثلين بشارع البحر الأعظم في الجيزة، للإدلاء بصوته ولمتابعة الحركة الانتخابية للنقابة، حيث ينافس شاكر على مقعد النقيب مع الفنان مصطفى كامل. وكان في استقبال هاني شاكر عدد كبير من الموسيقيين الذين التفوا حوله وهتفوا له مرددين: "النقيب هو النقيب"، متمنين فوزه بالمنصب وامتداد فترة رئاسته بالنقابة لدورة جديدة. بينما أعرب شاكر، في تصريحات للصحفيين، عن استيائه الشديد من المشاحنات التي وقعت على مدار الساعات الماضية، بين المرشحين، قائلًا: "المشاحنات لا تليق بالنقابة، فنحن أكبر من ذلك، وفنانون من الدرجة الأولى".
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توافد الموسيقيين لمقر النقابة وسط مشادات وهتافات

وصل الفنان مصطفى كامل، المرشح على مقعد نقيب الموسيقيين، إلى مقر انتخابات النقابة بنادي المهن التمثيلية بالجيزة، للإدلاء بصوته. كما وصل الفنان هاني شاكر، والمرشح للفترة الثانية على التوالي على مقعد النقيب، للإدلاء بصوته، وكان في استقباله عدد كبير من الموسيقيين مرددين: "النقيب هو النقيب". وبدأ توافد الموسيقيين، وحضر للمقر الانتخابي حتى الآن، الفنان حلمي عبد الباقي، نادية مصطفى، وطارق الشيخ، وحسن فكري، وداوود جميعي، وغيرهم. وبالتزامن مع انطلاق انتخابات نقابة الموسيقيين في القاهرة، تشهد باقي المحافظات بدء عملية التصويت أيضًا.
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انطلاق انتخابات نقابة الموسيقيين بالقاهرة والمحافظات

يشهد اليوم الثلاثاء، انطلاق انتخابات نقابة الموسيقيين، بنادي نقابة الممثلين بشارع البحر الأعظم، حيث بدأ أعضاء الجمعية العمومية فى التوافد على مقر النقابة من أجل المشاركة فى الانتخابات واختيار مرشحهم الأنسب لشغل منصب رئيس نقابة الموسيقيين، ويتنافس على مقعد النقيب كل من الفنان هانى شاكر والفنان مصطفى كامل، اللذان سبق وتوليا هذا المنصب من قبل، إلى جانب تنافس 45 عضوا على عضوية مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، وتستمر الانتخابات اليوم حتى الخامسة مساءً، ومن ثم تبدأ عملية فرز الأصوات من أجل إعلان النتيجة فى نفس اليوم.
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