من نهاية السرديات الكبرى إلى نهاية الأيديولوجيا الناعمة

نبيل عبد الفتاح

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م

الحوارات والجدل العام فى مختلف التخصصات، يشكلان إحدى علامات الحيوية الثقافية والسياسية فى المجتمعات الحديثة وما بعدها، فى ظل تطورات كبرى فى العلوم الطبيعية، والتقنية فى ظل الثورة الصناعية الرابعة التى ستطرح تساؤلات كبرى حول المصير الإنسانى، والكينونة الفردية، وشكل الحياة ونوعيتها، والعلاقات الاجتماعية وتنظيمها بين الأفراد والجماعات، والإنسان الآلى، والتداخل الذى سيحدث بين الإنسانى والتحول الجينى، والرقمنة، والذكاء الصناعى، والروبوتات.

التنظيم الاجتماعى للمهن، والعمل وأمكنته وسياقاته وشروطه ستتغير على نحو غير مسبوق فى حياتنا العصرية التى ألفناها، وهو ما يشكل أحد أكبر التحديات التى تواجه الفكر الاجتماعى والسياسى، ومعهما الآلات النظرية والمنهاجية والمفاهيمية والاصطلاحية التى ورثناها من عالم الحداثة والتحديث وما بعدهما، والتى نجد صعوبة

التنظيم الاجتماعى للمهن، والعمل وأمكنته وسياقاته وشروطه ستتغير على نحو غير مسبوق فى حياتنا العصرية التى ألفناها، وهو ما يشكل أحد أكبر التحديات التى تواجه الفكر الاجتماعى والسياسى، ومعهما الآلات النظرية والمنهاجية والمفاهيمية والاصطلاحية التى ورثناها من عالم الحداثة والتحديث وما بعدهما، والتى نجد صعوبة بالغة فى استخدامها فى محاولة فهم ما يحدث حولنا من ظواهر وأزمات ومشكلات التحولات الجديدة فى بدايات العصر الجديد. استخدامات وتوظيفات المقاربات والاصطلاحات الفلسفية والسوسيولوجية الموروثة والجديدة التى تناسلت من أصلابها لم تعد قادرة أو كافية لرصد وتفسير حالة المجتمعات والعالم المتغير والمتحول فى ظل التلاحق فائق السرعة للمتغيرات والصيرورات. ثمة بعض المحاولات النظرية الغربية، إلا أنها تبدو محض تمرينات فى الوصف والتفسير لبعض الشروخ فى الأبنية والهندسات الاجتماعية والسياسية الموروثة من نهاية الحرب العالمية الثانية، مرورًا بالحرب الباردة ونهايتها، وحقبة الإمبراطورية الأمريكية وتراجعها نحو تشكيل عالم متعدد الأقطاب والقوى فى ظل صعود بعض بلدان آسيا الناهضة الصين، والهند وكوريا الجنوبية وسنغافورة... إلخ. منذ نهاية عالم السرديات الكبرى التى كانت تحمل معها تفسيراتها وهندساتها ويوتوبياها للعالم، ساد التفكك والتشظى والتآكل فى الأبنية الكلية وفلسفاتها، وتراجعت معها عديد من النظريات والآلات الاصطلاحية، وجرت محاولات لإدخال إصلاحات نظرية -إذا جاز التعبير- لكى تجعل السردية الماركسية صالحة للاستمرار والتفسير، إلا أن التحولات التقنية والعلمية فرضت ذاتها وبقوة على الواقع الموضوعى المعقد، ولم يعد يحتمل التفسيرات الأحادية، أو المقولات النظرية سابقة التجهيز التى تحمل تفسيرها لكل شىء، ولكنها لا تفسر شيئًا. تداعى السرديات الكبرى فتح الأبواب عن سعة لتشظى الأبنية الكلية، وبروز أزمات المعنى، والانتقال إلى ما أطلق عليه بعض الكتاب الفرنسيين -فى أوائل عقد الثمانينيات من القرن الماضى- زمن الأيديولوجيات الناعمة Soft ideologié التى تتمثل فى منظومة حقوق الإنسان، بأجيالها المختلفة، وحقوق الأقليات الصغيرة، وتمكين المرأة، والمسألة البيئية، وحقوق المثليين، والاهتمام بالسكان الأصليين ولغاتهم وهواياتهم.. إلخ تحول من الأبنية الأيديولوجية الكبرى إلى أخرى تتمركز حول عوالم جزئية تتصل ببعض الفئات الصغرى، وتركزت حول الجوانب الحقوقية، أو الهويات الصغرى، أو حول قضايا أو مسائل إنسانية قطاعية كالبيئة والعلاقة بين الطبيعة والفعل الإنسانى، والنظام الأيكولوجى. على الرغم من الطابع الحقوقى فإن الواقع الموضوعى أدى إلى تشكل جماعات كونية ووطنية حول هذه الحقوق، على نحو أدى إلى توالد بيانات ومواثيق وأدبيات عالمية حاكمة تعمل على هداها الجماعات الوطنية، وتشكلت شبكات اجتماعية وطنية وإقليمية وعالمية، وأشكال من التضامنات المتبادلة العابرة للحدود، واستراتيجية للإحراج الدولى، وأساليب للعمل جديدة ومختلفة، ومن ثم إلى نشوء ظاهرة النشطاء فى المجال الحقوقى التى اعتمدت على التطوع، وعدم التسيس فى أداء النشطاء الحقوقى عن المرأة أو الأقلية الدينية أو العرقية أو القومية أو البيئية أو الأطفال... إلخ.

من هنا تحول الجدل الاجتماعى من التمركز حول الصراعات الاجتماعية والطبقية وحقوق الطبقات العمالية والفلاحين إلى ما يسميه حازم صاغية "بالانتقال أو التحول من الاجتماعى إلى المجتمعى" من الكتل الاجتماعية إلى الجماعات والفئات الصغرى وحقوقها وقضاياها، ومن الكليات إلى الجزئيات، ومن التجانسات الاجتماعية إلى التشظى. من الشيق ملاحظة أن الأنساق الحقوقية الفرعية تحولت من خلال التنظير والخبرات العملية المستمدة من النشاط والفاعلية الاجتماعية، إلى أنساق أيديولوجية فى بعض وجوهها، لكنها ناعمة وفق الاصطلاح السابق ذكره الذى ذهب إلى أن الانقسامات الكبرى حول الأيديولوجيات والسرديات الكبرى، من الماركسية وإلى أيديولوجيات اليمين، والليبرالية، أصبحت تدور حول حقوق الإنسان، ومن ثم الانتقال من الأيديولوجى/ الفلسفى والسياسى إلى الحقوقى، ومن المناضلين السياسيين وفق المصطلح الماركسى إلى الناشطين الحقوقيين، لا سيما فى مجتمعات الشمال الأكثر تطورًا. ومن اليمين واليسار إلى مرحلة غائمة تدور حول حقوق الإنسان وأجيالها المتعددة.

فى غالب المجتمعات العربية، ومنذ عقد الثمانينيات من القرن الماضى، أدى نشوء هذه الجماعات الحقوقية إلى إيلاء أهمية للمسألة الحقوقية فى مجتمعات كان ولا يزال المجال العام داخلها مغلقا أو محاصرا أو مواربا، إلا أن طرح المسألة الحقوقية ساهم فى بث بعض من الحيوية الفكرية، لا سيما فى ظل محدودية التراث الحقوقى نظريا، وعلى صعيد الممارسة العملية، والتمتع الفعلى بهذه الحقوق الشخصية أو العامة فى الحياة العامة. بدأت الحركة الحقوقية العربية من خلال بعض المثقفين العرب البارزين، وذلك فى مواجهة النخب السياسية التسلطية والشمولية الحاكمة وإزاء نمط الدولة الوطنية ما بعد الاستقلال عن الكولونيالية البريطانية والفرنسية والإيطالية التى تأسست على النزعة الشمولية أو التسلطية السياسية التى ارتكزت فى غالبها على الغلبة والاستعلاء القبلى أو العشائرى أو الدينى أو المذهبى أو المناطقى، وفرض الانصهار القسرى فى محاولة لبناء الاندماج الوطنى على المكونات الأولية أيا كانت. من هنا تراكمت فوائض الغضب والاحتقانات بين المثقفين النقديين الأحرار، وبين النخب السياسية ما بعد الاستقلال وأنظمة حكمهم. بعض هؤلاء وجد فى المقاربة الحقوقية العامة حول حقوق الإنسان مدخلًا جديدًا لتحريك المجال العام المحاصر أو المسدود، ولجذب أطراف مجتمعية جديدة لمناصرة المسألة الحقوقية، وتوظيف المساندة العالمية للمسألة الحقوقية فى النظم الشمولية والتسلطية لا سيما فى المنطقة العربية. من هنا كان التوظيف السياسى للمسألة الحقوقية بمثابة إغراء أو غواية لبعض الحركيين والأيديولوجيين من جرحى اليسار العربى، لمحاولة النشاط العلنى تحت الراية الحقوقية العامة، ومعهم بعض القوميين العرب والناصريين، وبعض الإسلاميين السياسيين لطرح المطالب السياسية فى عباءة حقوقية. من هنا لم يتشكل الناشط الحقوقى على النمط السائد فى المجتمعات الشمالية الأكثر تطورًا، وإنما ظهر بعض الخلط بين الناشط الحقوقى والناشط السياسى، هذا الخلط أضعف المسألة الحقوقية إلى حد ما. بعض الأنشطة الحقوقية تحولت إلى مهنة واحتراف، وساعد ذلك على توجيه الانتقادات الحادة إلى حركيي الحياة الحقوقية من مصادر مختلفة، سلطوية ومعارضة ومستقلة. عمومًا شكلت الحركة الحقوقية العربية مدخلًا لحيوية فى الحوار والجدل العام، وفى طرح بعض القضايا المنسية أو المهملة فى قائمة الاهتمامات الوطنية، وفى إيلاء عناية لحقوق الأقليات والمرأة، والحقوق الشخصية لا سيما حرية التدين والاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية فى ظل تمدد الحركات الإسلامية السياسية والراديكالية ومحاولاتها فرض هندسة دينية على النظام الاجتماعى، وعلى المجال الخاص من خلال نظام الزى، وتديين لغة المشافهات اليومية، والنظرة الاستعلائية إلى الأقليات الدينية والمذهبية، ومحاولة إقصائهم عن حقوق المواطنة وفق منطق الدولة الحديثة ونظامها الدستورى والقانونى القائم على مبدأ المساواة بين المواطنين دون تمييز بسبب الدين أو المذهب أو العرق أو القومية أو النوع الأجتماعى.. إلخ. لا شك أن الحركة الحقوقية والأيديولوجيا الناعمة ساهمت فى بث الحركية فى الخطابات السياسية العربية، وحولت بعضها من الطروحات العامة إلى بعض من التخصيص حول أجيال حقوق الإنسان. ويلاحظ أن الحركة الحقوقية الاحترافية اهتمت بالجانب الدعوى أو التبشيرى بين بعض المهتمين لا سيما بحقوق المرأة من النساء أساسًا، ولم تهتم بالجوانب البحثية التى تساعد على فهم الواقع الموضوعى، وإيجاد المقاربات والحلول الملائمة للتعامل معه، ومن ثم أقلمة الخطاب الحقوقى العالمى على أهميته وضرورته.

إن نظرة على الواقع العالمى والحقوقى، فى ظل التغيرات السياسية التى ظهرت مع بروز النزعات الشعبوية والقومية واليمينية المتطرفة -فى الولايات المتحدة وأوروبا الغربية- تشير إلى تراجع بعض الإدارات السياسية -إدارة ترامب الجمهورية- عن الاهتمام النسبى بالمسألة الحقوقية فى عديد من دول العالم الجنوبية، وهو ما أثر سلبًا على الجماعات الحقوقية فى بعض هذه البلدان، على الرغم من التشبكات العابرة للحدود والمساندات المتبادلة لهذه الجماعات لبعضها بعضًا. لا شك أن الشعبوية والنزعة القومية يشكلان بيئة ملائمة لنمو المشاعر المعادية للأجانب، وللإسلاموفوبيا فى بعض المجتمعات الغربية، وهى احتقانات وتقلصات ناتجة عن التحولات السريعة التى تحدث مع الثورة الصناعية الرابعة، وفشل بعض الطبقات السياسية والحزبية الحاكمة وانعزالها عن الطبقات والشرائح الوسطى، والعمالية، سواء فى خطاباتها السياسية، أو فى سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما ظهر فى البريكست وحركة السترات الصفراء والمطالبة بإحداث تعديلات فى الديمقراطية التمثيلية والسعى نحو نمط من الديمقراطية التشاركية. فى ظل هذه التقلصات يبدو أن الأيديولوجية الناعمة تعانى من بعض التآكلات، والضعف الشديد وربما الانهيار، بينما الدنيا تدلف نحو عالم جديد مختلف.