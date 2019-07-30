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من نهاية السرديات الكبرى إلى نهاية الأيديولوجيا الناعمة

نبيل عبد الفتاح
بقلم: نبيل عبد الفتاح
نبيل عبد الفتاح
٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م
تعبيرية
تعبيرية
الحوارات والجدل العام فى مختلف التخصصات، يشكلان إحدى علامات الحيوية الثقافية والسياسية فى المجتمعات الحديثة وما بعدها، فى ظل تطورات كبرى فى العلوم الطبيعية، والتقنية فى ظل الثورة الصناعية الرابعة التى ستطرح تساؤلات كبرى حول المصير الإنسانى، والكينونة الفردية، وشكل الحياة ونوعيتها، والعلاقات الاجتماعية وتنظيمها بين الأفراد والجماعات، والإنسان الآلى، والتداخل الذى سيحدث بين الإنسانى والتحول الجينى، والرقمنة، والذكاء الصناعى، والروبوتات.
التنظيم الاجتماعى للمهن، والعمل وأمكنته وسياقاته وشروطه ستتغير على نحو غير مسبوق فى حياتنا العصرية التى ألفناها، وهو ما يشكل أحد أكبر التحديات التى تواجه الفكر الاجتماعى والسياسى، ومعهما الآلات النظرية والمنهاجية والمفاهيمية والاصطلاحية التى ورثناها من عالم الحداثة والتحديث وما بعدهما، والتى نجد صعوبة
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حزن

لكنهم يبيعون ماء وجوههم الآن بلا حياء أو خجل!

في زحام الحياة اليومية، وفي الزحام لا أحد يسمع أحدا.. وبعيدا عن ثرثرة الماديات التي تتجاوز الحدود بأكثر مما ينبغي.. وفي الظل الأسود لطغيان المتغيرات على الثوابت، وتحت سوط توحش اللا معقول على المعقول.. وتحت صوت أنين الحسرة على انفراط عقد منظومة الأخلاق الإنسانية عامة، والمجتمعية خاصة.. تتساقط قطرة باردة في صحراء القسوة الإنسانية.. لتنساب ومضات ضوئية في ظلام وإظلام وظلم عنفوان السباق المحموم للأخذ مقابل اللا عطاء.. كثير من الناس يريد أن يأخذ وكثير حق عليه الغضب اللفظي والموضوعي لأنه يريق ماء وجهه، وبلا حياء أو خجل.
مسرح-ثقافة-جماهيرية

القابض على الكعكة الحجرية

مسارح الثقافة الجماهيرية العامرة أنجبت على مدار ستة عقود مئات المواهب الكبيرة فى مختلف المجالات الفنية، من غناء وألحان ورقص وتمثيل. أحمد خلف الملحن المدهش الذى رحل مقهورًا عن عالمنا المجحف منذ أيام، كان واحدًا من أنجب أبناء تلك الكتيبة المناضلة التى حفرت دائمًا فى الصخر بعيدًا عن صخب موسيقى المهرجانات الطاغية، وألحان الميوعة الخفيفة التى يأكل أصحابها الشهد من عرق الكادحين، ومن سفاهة الميسورين.
لعبة-مونوبولي

مونوبولي

"مونوبولي"، كانت واحدة من الألعاب التي ملأت ثغرات الطفولة، وأوقاتها المملة. كنا نجتمع، نحن أصدقاء الشارع، في بيت بطرس، صديقنا، الذي كان له السبق في إدخال هذه اللعبة إلى شلتنا، للمرة الأولى نلمس أوراقا نقدية تتعدى القروش التي كنا نحصل عليها كمصروف، قبضنا بقوة وحرص وبذخ، على الجنيه والخمسة والعشرة والمائة والخمسمائة والألف.
الطيران-البريطانى-1

الفضيحة في هيثرو ودينار جحا في المطارات المصرية

ضاع من جحا دينار في طريق مظلم فذهب يبحث عنه في طريق آخر مضيء ولم يخجل من الاعتراف بأنه يبحث في المكان الخطأ فقط لأنه مضيء.
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