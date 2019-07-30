رياضة

الأهلي يكشف حقيقة أزمة الخطيب ولاسارتي باجتماع الحسم

تحرير:أحمد محمد ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م
الخطيب
الخطيب
نفى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، كافة الأنباء التي تم تداولها عن حدوث أزمة في اجتماع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وقال عبد الحفيظ، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الأمور تمت كما خُطط لها خلال الاجتماع من مناقشة القائمة المحلية والإفريقية، والتوصل لقرارات حاسمة قبل القيد الإفريقي المقرر له غدًا الاربعاء، موضحًا أن هناك جلسة أخرى سيتم عقدها خلال 24 ساعة من أجل القرارات النهائية.
وشدد عبد الحفيظ، على أن كافة المناقشات كانت إيجابية وهادئة مبديًا اندهاشه الشديد من اختلاق البعض أحداث وهمية من خيالهم حول ما دار في اجتماع اليوم. وكانت تقارير صحفية أشارت خلال الساعات القليلة الماضية، إلى أن الاجتماع الذي عقده الخطيب مع كل من لاسارتي وسيد عبد الحفيظ، لم يستغرق أكثر من ساعة، وغادر
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تطورات في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع «قفشة»

وصل مسؤولو الأهلي مع مسؤولي نادي بيراميدز إلى اتفاق بشأن انتقال محمد مجدي "قفشة" إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين حول انتقال اللاعب للمارد الأحمر. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل القلعة الحمراء أن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي أجرى اتصالات مطولة مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، واتفقوا بشكل نهائي على انتقال "قفشة" مُقابل 30 مليون جنيه فقط دون حصول بيراميدز على أي لاعب من الأهلي.
اريك-بايلي‎

مدافع مانشستر يونايتد يغيب عن الملاعب 5 أشهر

أعلن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن فترة غياب الإيفوارى إريك بايلى مدافع الشياطين الحمر عن الملاعب، وذلك بعد إصابة صاحب الـ25 عاما، خلال مباراة فريقه الودية أمام توتنهام. وجاء إعلان اليونايتد عبر الحساب الرسمى للنادى على موقع التواص الاجتماعى تويتر مشيرا إلى أن اللاعب سيغيب عن الأولد ترافولد لمدة 5 شهور. وتعرض الإيفوارى إريك بايلى إلى إصابة قوية خلال مواجهة الشياطين الحمر أمام توتنهام هوتسبير فى الكأس الدولية للأبطال، والتى انتهت بفوز اليونايتد بهدفين مقابل هدف.
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رئيس مصر للمقاصة يكشف قيمة انتقال أنطوي لبيراميدز

أكد محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة أن المطالب المادية الخاصة بالغاني جون أنطوي أدت إلى تعثر انتقاله لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال عبدالسلام في تصريحات عبر إذاعة إنرجي أف أم "مطالب أنطوي كانت كبيرة مما أدى إلى عدم انتقاله إلى الزمالك، وفي المقابل وافق بيراميدز على تلبيتها". وكان رئيس نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق عن دخوله في مفاوضات للحصول على أنطوي من مصر للمقاصة، ولكن تسببت المطالب المالية للغاني في الوقوف أمام إتمام تعاقد النادي الأبيض معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
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فرحة-الاهلى‎ (11)

كأس مصر.. تحدي لاسارتي المنتظر لإسعاد جماهير الأهلي

نجح الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق أول ألقابه، مع القلعة الحمراء، بعدما توج الأحمر ببطولة الدوري الممتاز، للمرة الـ41 في تاريخه، ليُبقي الدرع في الجزيرة، بعدما حقق المارد الأحمر فوزًا كبيرًا على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من المسابقة، وجاء التتويج بعد منافسة شرسة مع فريقي الزمالك وبيراميدز.
مران-الأهلي‎

مران الأهلي.. غياب أحمد الشيخ وظهور شريف إكرامي

واصل الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا ظهر الثلاثاء المقبل في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء. ومن المقرر أن يستمر الفريق في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك والمحدد لها الأحد المقبل وشهد المران غياب أحمد الشيخ بسبب شعوره بآلام في وجه القدم، وعقد جلسة سريعة مع مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ليغادر بعدها ملعب مختار التتش دون المشاركة في التدريبات.
محمد-محمود

مران الأهلي.. تأهيل محمد محمود وجلسة خاصة مع السولية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم السبت، بملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، حيث بدأ المران بجلسة بين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قبل انطلاق المران المسائي اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وتحدث لاسارتي مع مدير الكرة في بعض الأمور الخاصة بتجهيزات الفريق الخاصة بمواجهتي المقاولون العرب والزمالك. وعقد لاسارتي جلسة فنية مع عمرو السولية لاعب الفريق، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية قبل انطلاق المران الذي يأتي استعدادا للمرحلة المهمة القادمة.
صلاح-محسن

الأهلي يعاقب صلاح محسن بعد واقعة مباراة المتحدة

قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع عقوبة مالية على صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد رحيله فور علمه أنه خارج مواجهة فريق المتحدة الودية، التي جمعتهما، أمس الأربعاء، على ستاد مختار التتش بالجزيرة. وعلمت «التحرير» أن سيد عبد الحفيظ أبلغ صلاح مسحن بتغريمه 200 ألف جنيه، بسبب رحيله من النادي عقب استبعاده من تشكيل الفريق في المباراة الودية مع المتحدة، في إطار استعدادات الفريق الحالية لإنهاء مسابقة الدوري الممتاز والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.
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