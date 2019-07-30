الأهلي يكشف حقيقة أزمة الخطيب ولاسارتي باجتماع الحسم

تحرير:أحمد محمد ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م

الخطيب

نفى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، كافة الأنباء التي تم تداولها عن حدوث أزمة في اجتماع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وقال عبد الحفيظ، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الأمور تمت كما خُطط لها خلال الاجتماع من مناقشة القائمة المحلية والإفريقية، والتوصل لقرارات حاسمة قبل القيد الإفريقي المقرر له غدًا الاربعاء، موضحًا أن هناك جلسة أخرى سيتم عقدها خلال 24 ساعة من أجل القرارات النهائية.

وشدد عبد الحفيظ، على أن كافة المناقشات كانت إيجابية وهادئة مبديًا اندهاشه الشديد من اختلاق البعض أحداث وهمية من خيالهم حول ما دار في اجتماع اليوم. وكانت تقارير صحفية أشارت خلال الساعات القليلة الماضية، إلى أن الاجتماع الذي عقده الخطيب مع كل من لاسارتي وسيد عبد الحفيظ، لم يستغرق أكثر من ساعة، وغادر

وشدد عبد الحفيظ، على أن كافة المناقشات كانت إيجابية وهادئة مبديًا اندهاشه الشديد من اختلاق البعض أحداث وهمية من خيالهم حول ما دار في اجتماع اليوم.



وكانت تقارير صحفية أشارت خلال الساعات القليلة الماضية، إلى أن الاجتماع الذي عقده الخطيب مع كل من لاسارتي وسيد عبد الحفيظ، لم يستغرق أكثر من ساعة، وغادر بعدها الخطيب غرفة الاجتماع وعلى وجهه علامات الغضب الشديد.



ويتجه النادي الأهلي لقيد الثنائي أليو ديانج، ومحمود متولي إفريقيا، في القائمة التي سيتم إرسالها مساء غدٍ الأربعاء، للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".



كما يدرس الأهلي خلال الساعات القليلة القادمة موقف بقية اللاعبين الأجانب ومن سوف يتم التعامل معه كلاعب شمال إفريقي محلي من بين الثنائي الدولي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للقلعة الحمراء، والدولي المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق.

