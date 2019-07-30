طارق الشيخ: صوتي لهاني شاكر.. وأطالبه بالتصدي للفساد

تحرير:محمد عبد المنعم ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٤ م

طارق الشيخ

قال الفنان طارق الشيخ، إنه أدلى بصوته في انتخابات نقابة المهن الموسيقية، الجارية اليوم الثلاثاء بنادي نقابة الممثلين بشارع البحر الأعظم، ومنحه للفنان هاني شاكر والذي يتنافس على مقعد النقيب مع الفنان مصطفى كامل، واللذان سبق وتوليا هذا المنصب من قبل. وقال طارق الشيخ لـ"التحرير": "صوتي للنقيب الحالي الفنان هاني لشاكر، وأطالبه بالبحث في قضايا الفساد والسرقة المستشرية في النقابة والتصدي لها، كما أطالبه بالاهتمام بمعاشات الموسيقيين ورفعها بما يناسب مع أوضاعهم".

كما طلب الفنان طارق الشيخ، بأن يقنن أوضاع مطربي المهرجانات الشعبية، موجهًا رسالة لهم، قائلًا: "أطلب من مطربي المهرجانات كذلك التعاون مع النقابة، ويختاروا تصريحاتهم وينتقونها بعناية وألا يعادوا النقابة، ويهتموا بموسيقاهم حتى لو يشوهوا الموسيقى المصرية". ويشهد اليوم الثلاثاء، إجراء انتخابات نقابة الموسيقيين،