نائب: «بوابات الحج» تحمي الدولة والمواطن والشركات

تحرير:أحمد جاد ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م

الحج - أرشيفية

أكد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن البوابات الإلكترونية لحجز الحج والعمرة تساهم في توفير المعلومات الصحيحة والموثوقة للحجاج والمعتمرين وتتيح العروض المختلفة من شركات السياحة المعتمدة، بما يتيح قدرا أكبر من الانتقائية أمام المواطن، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات أمامه بالاعتماد على الميكنة. وأثنى "زين الدين" على الدولة المصرية إنشاء بوابة الحج المصرية والبوابة الإلكترونية للعمرة، واللتان تهدفان إلى توفير أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين.

وأضاف النائب أن البوابات الإلكترونية للحج والعمرة تحمي حقوق الدولة والمواطن وشركات السياحة، وتقضي على السماسرة والشركات غير المرخصة و"الوكيل الافتراضي"، فقد شاهدنا العديد ممن تعرضوا للترحيل لتأشيرات غير صالحة للحج والعمرة، بعد أن وقع البسطاء فى شباك السماسرة والوسطاء الذين تاجروا بأحلامهم لزيارة الأراضى