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نائب: «بوابات الحج» تحمي الدولة والمواطن والشركات

تحرير:أحمد جاد ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م
الحج - أرشيفية
الحج - أرشيفية
أكد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن البوابات الإلكترونية لحجز الحج والعمرة تساهم في توفير المعلومات الصحيحة والموثوقة للحجاج والمعتمرين وتتيح العروض المختلفة من شركات السياحة المعتمدة، بما يتيح قدرا أكبر من الانتقائية أمام المواطن، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات أمامه بالاعتماد على الميكنة. وأثنى "زين الدين" على الدولة المصرية إنشاء بوابة الحج المصرية والبوابة الإلكترونية للعمرة، واللتان تهدفان إلى توفير أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين.
وأضاف النائب أن البوابات الإلكترونية للحج والعمرة تحمي حقوق الدولة والمواطن وشركات السياحة، وتقضي على السماسرة والشركات غير المرخصة و"الوكيل الافتراضي"، فقد شاهدنا العديد ممن تعرضوا للترحيل لتأشيرات غير صالحة للحج والعمرة، بعد أن وقع البسطاء فى شباك السماسرة والوسطاء الذين تاجروا بأحلامهم لزيارة الأراضى
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غرق منازل قرية المويسات بأسوان والأهالى يستغيثون

تعرضت عدد من منازل قرية نجع المويسات بالبصيلية قبلي بمركز إدفو شمال أسوان، إلى تشققات وتصدعات، إلى جانب غرق البعض منها بالمياه الجوفية المتسربة إليها من الترعة المقابله للقرية، وقد وجه الأهالى استغاثاتهم لسرعة احتواء الموقف، وعلى الفور توجه المسؤولين بالوحدة المحلية لمدينة ومركز إدفو ومسئولى الرى فى محاولة لاحتواء الموقف، وإنقاذ المنازل من الانهيارات الكلية، حيث تم الدفع بإمكانيات الرى والوحدة المحلية للعمل على سحب المياه وكسحها بعيدا عن منازل الأهالى.
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السيسي عن عدم طلاء المباني: هو فيه دولة كده؟

انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظاهرة عدم طلاء المباني، قائلا: "يبدوا أننا رضينا بالقبح ونسينا الحُسن"، مشيرا خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطني للشباب، مستكملا: "كل قطاع أدخله ألاقي الدنيا صعبة، صعبة أوي، هقولكم على دليل، إمشوا على الطرق هتلاقوا المباني كلها طوب أحمر، ده بيعكس إيه؟ هوا فيه دولة كده؟ كلها طوب أحمر"، مضيفا: "يادوب المباني اللي بتعملها الحكومة أو المطورين العقاريين، هي بس اللي مدهونة، وده بعكس الدولة راحت لفين".
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السيسي: لو الشعب رفض الإصلاحات كنت استقلت وعملت انتخابات مبكرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن خطة الإصلاح الاقتصادي أثارت محاوف أعضاء الحكومة في نوفمبر عام 2016، وأنهم كانوا متحسبين من ردة الفعل، مضيفا: "الكل فى التصويت كان خايف.. وإحنا بنخاف على بلدنا لو حصل حاجة لا قدر الله تنهار وتدمر، لكن أنا هنا مش بذكى نفسى وقلت لا"، وتابع الرئيس خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية في مؤتمر الشباب الوطني: "قلت الحكومة تجهز، لو الشعب رفض الإصلاحات تقدم استقالتها الخميس، ولو الشعب رفض يوم السبت هعمل انتخابات رئاسية مبكرة وأسلم البلد لحد تاني، ما هو يا نبنى بلد مظبوط ونحل مشاكلنا يا نسيبها ونمشى لحد تانى يقدر".
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مدبولي: معدل الفقر لم يرتفع سوى 4%.. وهذا إنجاز هائل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإرادة السياسية وعزيمة الشعب، هما أبرز العوامل التي تحسم مصير برامج الإصلاح الاقتصادية، مؤكدا خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الوطني للشباب، أن هناك دولا فشلت في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب غياب الإرادة، ولجأت حكوماتها إلى نظام المسكنات، خوفًا من ردود الأفعال الشعبية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تمكنت من السيطرة على الأوضاع عند تطبيق برنامجها الإصلاح.
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عبد العال: مصر بها مزايا عديدة وجنسيتها ليست للبيع

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مصر صاحبة تاريخ وحضارة عريقة وبها العديد من المزايا التفضيلية والمغريات التي توفرها 'الجنسية المصرية، ولاتوجد دولة لا تسمح بالتجنس، لافتا إلى أن السلطة التقديرية في منح أو منع الجنسية وفق مشروع القانون لوزير الداخلية، والجنسية المصرية ليست للبيع". جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم الأحد، لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم '89' لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم '26' لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
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البرلمان يوافق مبدئيا على تقرير جهات الدواء

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ على تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأربعة مشاريع قوانين أخرى مُقدمة من النواب "محمد سليم، وأيمن أبو العلا، وعبد العزيز حمودة، ومجدي مرشد"، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في الموضوع ذاته، والذي من المقرر مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد المقبل.
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عبدالعال يمازح الملا: أرجو لك خروجا آمنا من البرلمان

مازح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، الدكتور طارق الملا وزير البترول، قائلا: "أرجو لك خروجا آمنا من البرلمان". جاء ذلك عقب الموافقة على تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، الذي جاء متواكبًا مع نص المادة (32) من الدستور والتي تُلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية المتاحة وحسن استغلالها، وكذلك الاتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد الطبيعية بما يدعم الاقتصاد القومي ويُسهم بفعالية في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
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البرلمان يوافق على قانون الثروة المعدنية نهائيا

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذي جاء متواكبا مع نص المادة (32) من الدستور، والتي تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية المتاحة وحسن استغلالها، والاتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد الطبيعية بما يدعم الاقتصاد القومي ويسهم بفاعلية في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
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