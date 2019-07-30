سامح حسين: الوقوف على خشبة المسرح القومي حلم

تحرير:التحرير ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

سامح حسين - المتفائل

يواصل الفنان سامح حسين، تقديم عروض مسرحيته الجديدة «المتفائل» على خشبة المسرح القومي، والتي انطلقت أولى عروضها الجمعة الماضي، ويجسد خلال المسرحية دور «كانديد» شخصية تتميز بالطيبة والتفاؤل، عاش حياته داخل قصر مغلق وتجبره ظروفه للخروج، ليرى الحياة لأول مرة على أرض الواقع بمنظورها الصعب والقاسي، ولكنه ظل متمسكا بوجهة نظره بالتعامل مع الحياة بصفة التفاؤل، وقال سامح حسين، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن الوقوف على خشبة المسرح القومى إحساس لا يوصف، كما أنه مسئولية كبيرة؛ نظرا لحجم العمالقة الذين وقفوا على هذه الخشبة وتاريخ الخشبة العريق.

وأضاف الفنان سامح حسين، أن الإحساس بالمسئولية الكبيرة لا يمنعه من الشعور بالسعادة للظهور لجمهوره من خلال خشبة القومي، مؤكدا أن خشبة القومى حلم يسعى له من أعوام وتحقق بهذا العرض، وتابع: «على الرغم من اختلاف الظروف ما بين القطاع الخاص و مسرح الدولة على مستويات عدة، إلا أن للمسرح القومي وضع خاص لا