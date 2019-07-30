هل تنجح «بوابة العمرة» في وقف النصب على المعتمرين؟

الحكومة تطلق بوابة العمرة المصرية.. والمشاط: ستحمي المواطن من الوقوع فى عمليات النصب.. ورئيس لجنة السياحة الدينية: 16 أغسطس موعد عمل البوابة وباركود خاص بكل معتمر

تحرير:صابر العربي ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م

أقل من 4 أشهر تفصلنا على انطلاق موسم العمرة، والمتوقع أن تبدأ أولى الرحلات للأراضي المقدسة بالممكلة العربية السعودية في نوفمبر المقبل، كما هو الحال العام الماضي، وأقدمت الحكومة المصرية على خطوة تحسبها جيدة، للحد من حالات النصب والتلاعب من قبل شركات السياحة غير المرخصة تجاه الحجاج، عبر إنشاء بوابة العمرة المصرية. وحسب وزارة الحج والعمرة السعودية، فالأعداد المحددة للمعتمرين المصريين قُدرت بـ 500 ألف خلال الموسم الماضي، في حين تخطت الأعداد الرقم المحدد بـ 41 ألفا و951 معتمرًا، وأغلب الأعداد الزائدة كانت جراء تلاعب يعاقب عليه القانون السعودي.

وتأكيد نجاح تلك المنظومة جاء في بيان مجلس الوزراء، والذي أشار إلى أن الخدمة سترفع درجة رضا المواطن عن الخدمة المقدمة وإصدار تذاكر السفر للمعتمرين وفق المنظومة فقط دون غيرها، حيث نصت المادة الثالثة للقرار على أن يكون تنفيذ رحلات العمرة من خلال إحدى الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط السياحى،

وتأكيد نجاح تلك المنظومة جاء في بيان مجلس الوزراء، والذي أشار إلى أن الخدمة سترفع درجة رضا المواطن عن الخدمة المقدمة وإصدار تذاكر السفر للمعتمرين وفق المنظومة فقط دون غيرها، حيث نصت المادة الثالثة للقرار على أن يكون تنفيذ رحلات العمرة من خلال إحدى الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط السياحى، وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977، بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية.

باركود خاص بكل معتمر

وأوضح نص القرار أن آلية عمل البوابة الإلكترونية للعمرة تتم من خلال عدة قواعد وإجراءات، من بينها أن توثق الشركات السياحية عقودها مع الوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية إلكترونيا على البوابة، وذلك بعد التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وتمنح وزارة السياحة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، على أن تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التى تنظمها، وتحميلها على البوابة، موضحا به أسماء المعتمرين المصريين المسافرين عن طريقها والرقم القومى لكل منهم.

وتتضمن آلية عمل البوابة أن تمنح وزارة السياحة الشركات السياحية "باركود خاصا بكل معتمر من معتمريها"، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وبعد إصدار الباركود ترسل وزارة السياحة أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران، أو النقل البرى، أو البحرى، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم دون غيرهم، على أن يتم ربط الباركود الخاص بكل معتمر مع مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية.. اقرأ أيضًا (محمد صلاح يؤدي مناسك العمرة قبل الانضمام لليفربول).

وفي السياق ذاته، قالت وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط إن "البوابة" ستمنح المواطن الفرصة لاختيار أفضل برامج العمرة والحج التي ستعرضها شركات السياحة عبر البوابة، لافتة إلى أن الوزارة ستراقب تنفيذ شركات السياحة للبرامج ومدى التزامها بها، وستحمي البوابة المواطن من الوقوع فى عمليات نصب، منوهة بأن البوابة تمثل انتصارا لشركات السياحة المصرية، ونجاحها يمثل تحديا كبيرا للقطاع.

شهران لإنشاء البوابة

وأضافت "المشاط" أنه يجوز للمواطن التقدم بشكوى للوزارة حال حدوث أى مشكلة في تنظيم البرامج، مشيرة إلى أن العديد من الجهات الحكومية تعاونت مع القطاع السياحى الحكومى والخاص بمجهود كبير لمدة شهرين لإنشاء تلك البوابة، لافتة إلى أن إنشاء البوابة يأتى ضمن برنامج الإصلاح الهيكلى الذى اعتمدته الوزارة لتنمية القطاع السياحى.

وعقب أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، بأن هناك "أبليكيشن"على الموبايل سيمنح للمواطن الفرصة فى اختيار البرنامج، وبابا للاستغاثة والشكوى للوزارة حال حدوث أى مشكلة له فى السعودية.

وأضاف إبراهيم أنه سيتم تدريب موظفى الشركات السياحية، خلال 10 أيام، على كيفية التعامل مع البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية، منوهًا بأن جميع شركات السياحة المصرية ستكون مسجلة على البوابة وسيتم منح كل شركة "رقما سريا" خاصا بها تستطيع من خلاله إجراء كل تعاملاتها وعرض برامجها.

موعد إطلاق البوابة

ولفت رئيس لجنة السياحة الدينية إلى أن كل الإجراءات ستتم عبر البوابة الإلكترونية المربوطة بمصلحة الجوازات، حيث تمنح وزارة السياحة "باركود خاصا بكل معتمر من معتمريها" يتم ربطه مع مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية،

وترسل وزارة السياحة، بعد إصدار الباركود، أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحرى لإصدار تذاكر سفر لهم دون غيرهم.

وعن موعد انطلاق البوابة، أوضح إبراهيم أن بوابة العمرة المصرية ستنطلق بشكل رسمي للمرة الأولى 16 أغسطس المقبل، وهى ستكون المرحلة الأولى وسيتبعها مراحل أخرى تضيف خدمات جديدة للموقع.

وقال مجدي سليم، مالك شركة سياحة، إن تدشين البوابة يعد جزءًا كبيرا من الحل، خصوصا أن المشكلات دائما تتصاعد وتأخذ أشكالا غير متوقعة، ومع تدشين البوابة يجب أن يكون هناك تغير جذري في المنظومه سواء العمرة أو الحج.

وأضاف سليم أن الاحتكار وغيره من المشكلات الأخرى وتدخل غير المعنيين بشكل دائم، يؤكد أن هناك مستفيدين من ذلك وبقاء الحال هو هدفهم دون النظر إلى المواطن الفقير الذي يطمع في أن يعتمر.

بدروه أكد حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، أن إنشاء البوابة قرار تاريخى، مشيرا إلى أن الدولة تعطي "العيش لخبازه"، عبر إعطاء شركات السياحة حق التنفيذ لكامل تأشيرات مصر من العمرة، لافتا إلى أن البوابة بداية جيدة للتطور التكنولوجى ودخول كل الخدمات السياحية عصر الميكنة الإلكترونية، اقرأ أيضًا.. (حريق في فندق لحجاج فلسطينيين بالسعودية (صور)).

وتابع الشاعر بأن الغرفة ستطلق حملة لتوعية المواطنين بتفاصيل البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة وما توفره من مظلة تحمى المواطن من النصب، وأيضا تعريفه بأن البوابة هى السبيل الوحيد لقيامه بتأدية العمرة.

وأضاف أن الغرفة لم تتلقَّ أى شكاوى أو بلاغات بتورط أى شركة سياحية فى النصب على المواطنين بتأشيرة الفعالية للعمرة، مشيرًا إلى أن من قاموا بالنصب على المواطنين هم "وسطاء السوشيال ميديا"، حسب رأيه.



