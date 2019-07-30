طلب إحاطة ضد حمامات السباحة غير المرخصة:تزهق الأرواح

تحرير:أحمد جاد ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م

حمام سباحة - أرشيفية

شن النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، هجوما حادا على حمامات السباحة "غير المرخصة" في القرى والنجوع، متهما إياها والقائمين عليها بأنها السبب الرئيسي في إزهاق الأرواح. وتقدم النائب بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول ضرورة الاهتمام بحمامات السباحة بمراكز الشباب والأندية في المحافظات، للتصدي لظاهرة السباحة في الترع، بالإضافة إلى وضع حد لحمامات السباحة غير المرخصة التي تتسبب في إزهاق الأرواح.

وقال النائب في طلبه، إن الشباب والأطفال يتجهون إلى السباحة في الترع وفي النيل، رغم جهلهم بأصول السباحة به، وعلى الرغم من علمهم بأضرار السباحة في الترع وخطورة الأمراض التي تسببها، مشيرا إلى أن الظاهرة تنتشر في القرى التي لا يتوفر بها حمامات سباحة للمواطنين. وأكد النائب أن مشكلات حمامات السباحة تزيد مع