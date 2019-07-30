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طلب إحاطة ضد حمامات السباحة غير المرخصة:تزهق الأرواح

تحرير:أحمد جاد ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م
حمام سباحة - أرشيفية
حمام سباحة - أرشيفية
شن النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، هجوما حادا على حمامات السباحة "غير المرخصة" في القرى والنجوع، متهما إياها والقائمين عليها بأنها السبب الرئيسي في إزهاق الأرواح. وتقدم النائب بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول ضرورة الاهتمام بحمامات السباحة بمراكز الشباب والأندية في المحافظات، للتصدي لظاهرة السباحة في الترع، بالإضافة إلى وضع حد لحمامات السباحة غير المرخصة التي تتسبب في إزهاق الأرواح.
وقال النائب في طلبه، إن الشباب والأطفال يتجهون إلى السباحة في الترع وفي النيل، رغم جهلهم بأصول السباحة به، وعلى الرغم من علمهم بأضرار السباحة في الترع وخطورة الأمراض التي تسببها، مشيرا إلى أن الظاهرة تنتشر في القرى التي لا يتوفر بها حمامات سباحة للمواطنين. وأكد النائب أن مشكلات حمامات السباحة تزيد مع
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غرق منازل قرية المويسات بأسوان والأهالى يستغيثون

تعرضت عدد من منازل قرية نجع المويسات بالبصيلية قبلي بمركز إدفو شمال أسوان، إلى تشققات وتصدعات، إلى جانب غرق البعض منها بالمياه الجوفية المتسربة إليها من الترعة المقابله للقرية، وقد وجه الأهالى استغاثاتهم لسرعة احتواء الموقف، وعلى الفور توجه المسؤولين بالوحدة المحلية لمدينة ومركز إدفو ومسئولى الرى فى محاولة لاحتواء الموقف، وإنقاذ المنازل من الانهيارات الكلية، حيث تم الدفع بإمكانيات الرى والوحدة المحلية للعمل على سحب المياه وكسحها بعيدا عن منازل الأهالى.
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السيسي عن عدم طلاء المباني: هو فيه دولة كده؟

انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظاهرة عدم طلاء المباني، قائلا: "يبدوا أننا رضينا بالقبح ونسينا الحُسن"، مشيرا خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطني للشباب، مستكملا: "كل قطاع أدخله ألاقي الدنيا صعبة، صعبة أوي، هقولكم على دليل، إمشوا على الطرق هتلاقوا المباني كلها طوب أحمر، ده بيعكس إيه؟ هوا فيه دولة كده؟ كلها طوب أحمر"، مضيفا: "يادوب المباني اللي بتعملها الحكومة أو المطورين العقاريين، هي بس اللي مدهونة، وده بعكس الدولة راحت لفين".
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السيسي: لو الشعب رفض الإصلاحات كنت استقلت وعملت انتخابات مبكرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن خطة الإصلاح الاقتصادي أثارت محاوف أعضاء الحكومة في نوفمبر عام 2016، وأنهم كانوا متحسبين من ردة الفعل، مضيفا: "الكل فى التصويت كان خايف.. وإحنا بنخاف على بلدنا لو حصل حاجة لا قدر الله تنهار وتدمر، لكن أنا هنا مش بذكى نفسى وقلت لا"، وتابع الرئيس خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية في مؤتمر الشباب الوطني: "قلت الحكومة تجهز، لو الشعب رفض الإصلاحات تقدم استقالتها الخميس، ولو الشعب رفض يوم السبت هعمل انتخابات رئاسية مبكرة وأسلم البلد لحد تاني، ما هو يا نبنى بلد مظبوط ونحل مشاكلنا يا نسيبها ونمشى لحد تانى يقدر".
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مدبولي: معدل الفقر لم يرتفع سوى 4%.. وهذا إنجاز هائل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإرادة السياسية وعزيمة الشعب، هما أبرز العوامل التي تحسم مصير برامج الإصلاح الاقتصادية، مؤكدا خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الوطني للشباب، أن هناك دولا فشلت في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب غياب الإرادة، ولجأت حكوماتها إلى نظام المسكنات، خوفًا من ردود الأفعال الشعبية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تمكنت من السيطرة على الأوضاع عند تطبيق برنامجها الإصلاح.
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الجمعيات الأهلية بالقانون الجديد.. الشروط والمحاذير

بعد مرور أكثر من 8 أشهر على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال منتدى شباب العالم فى نوفمبر الماضي، على إعادة طرح قانون الجمعيات الأهلية للتعديل، وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ، بعد المطالب المتكررة والمتزايد لتعديله، وأكد البرلمان أن تعديل القانون يأتي من أجل تعزيز العمل الأهلي لما له من دور إيجابي في التنمية الاجتماعية. ونستعرض فى التقرير التالي شروط إنشاء الجمعيات الأهلية، إضافة إلى الإعفاءات والمحاذير لعملها بموجب القانون الجديد.
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البرلمان يوافق على قانون الجمعيات الأهلية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال خلال الجلسة العامة اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي (الجمعيات الأهلية) ومشروع قانون مقدم من النائب نادية هنري و(60) نائبًا في ذات موضوع المنظمات الأهلية فى مجموعه ويحيله لمجلس الدولة. يأتي ذلك فى الوقت الذي رأت اللجنة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة ينظم ويقنن ممارسة العمل الأهلي في مصر يتسق مع حكم المادة (75) من الدستور ومع المعايير الدولية ذات الصلة بممارسة العمل الأهلي.
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النواب يقر رقابة المركزي على أموال الجمعيات الأهلية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على خضوع الجمعيات الأهلية لرقابة البنك المركزي كون أموالها في إطار الأموال العامة، ونصت المادة 24 من القانون على "مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (11) من هذا القانون تلتزم الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي ويجوز أن يكون لهذه الجمعية عدة حسابات لأنشطتها في ذات البنك، كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقي أية أموال متعلقة بها عن طريق هذه الحسابات دون غيرها".
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أول رد فعل من مجلس النواب على خسارة منتخب مصر

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعا لأعضائها، في أعقاب الخروج المبكر للمنتخب الوطني لكرة القدم، من دور الـ16 ببطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، بعد الخسارة بهدف مقابل لا شيء من جنوب إفريقيا. وقال النائب أشرف رشاد رئيس اللجنة: "الكرة دائما مكسب وخسارة، لكن مستوي المنتخب للأسف سيئ، من أول الخطة والأداء، وقولنا الكلام ده كتير، ودي مسئولية اتحاد الكرة، لأن الظروف توفرت بشكل محترم وكبير ومهم، واستقالة اتحاد الكرة، جاءت لاحترام الشعب المصري، ويجب أن تتبعها خطوات محاسبية، تتم من خلال وزير الشباب والرياضة".
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