هاني شاكر يقاضي إيمان البحر درويش بتهمة إهانة القضاء

تحرير:التحرير ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م

إيمان البحر درويش

تقدم المحامي بالنقض ياسر قنطوش، بصفته وكيلا عن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، ببلاغ عاجل إلى النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قيد تحت رقم 10333 لسنة 2019 عرائض النائب العام، ضد الفنان إيمان البحر درويش يتهمه فيه بإهانة القضاء المصري. جاء في البلاغ، أن "درويش" قام بتدوين منشور من خلال حسابه على "فيسبوك" بتاريخ 29 من شهر يوليو الجاري، ادعى فيه أن هناك جهة سيادية تدخل في قرارات وأحكام القضاء المصري وحدد المحكمة الإدارية العليا التي ذكرها في منشوره بأنها ترفض الطعون المقدمة ضد هاني شاكر، بناء على ممارسة ضغوط عليها لرفضها.

وأشار البلاغ أن إيمان البحر درويش ذكر عبارات من شأنها إثارة الفتن والرأي العام ضد القضاء المصري، وتشير إلى زعزعة الثقة في أحكام القضاء، وتوهم للمواطن بأن القضاء يمارس عليه ضغوطا من جهات سيادية، وتغافل بأن القضاء المصري سلطة قضائية مستقلة ومنفصلة عن السلطة التنفيذية. وذكر المستشار ياسر قنطوش في بلاغه،