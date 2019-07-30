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هاني شاكر يقاضي إيمان البحر درويش بتهمة إهانة القضاء

تحرير:التحرير ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م
إيمان البحر درويش
إيمان البحر درويش
تقدم المحامي بالنقض ياسر قنطوش، بصفته وكيلا عن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، ببلاغ عاجل إلى النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قيد تحت رقم 10333 لسنة 2019 عرائض النائب العام، ضد الفنان إيمان البحر درويش يتهمه فيه بإهانة القضاء المصري. جاء في البلاغ، أن "درويش" قام بتدوين منشور من خلال حسابه على "فيسبوك" بتاريخ 29 من شهر يوليو الجاري، ادعى فيه أن هناك جهة سيادية تدخل في قرارات وأحكام القضاء المصري وحدد المحكمة الإدارية العليا التي ذكرها في منشوره بأنها ترفض الطعون المقدمة ضد هاني شاكر، بناء على ممارسة ضغوط عليها لرفضها.
وأشار البلاغ أن إيمان البحر درويش ذكر عبارات من شأنها إثارة الفتن والرأي العام ضد القضاء المصري، وتشير إلى زعزعة الثقة في أحكام القضاء، وتوهم للمواطن بأن القضاء يمارس عليه ضغوطا من جهات سيادية، وتغافل بأن القضاء المصري سلطة قضائية مستقلة ومنفصلة عن السلطة التنفيذية. وذكر المستشار ياسر قنطوش في بلاغه،
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هاني-شاكر

هاني شاكر نقيبًا للموسيقيين للمرة الثانية

أعلنت انتخابات نقابة المهن الموسيقية، فوز الفنان هاني شاكر بمقعد النقيب، ليفوز بالمنصب للمرة الثانية على التوالي، إذ حصد 1531 صوتا مقابل 589 لمصطفى كامل. وحصل شاكر على 29 صوتا في لجنة مقابل صفر لـ"كامل"، وفى الشرقية حصل "شاكر" على 255 صوتا، مقابل 32 صوتا لـ"كامل"، وفى أسوان، حصد شاكر 19 صوتا، مقابل صوت واحد لمنافسه، وفي سوهاج حصل "شاكر" على 70 صوتا، و4 لـ"كامل"، وفى الإسكندرية حصل النقيب الحالي على 144 صوتا، مقابل 66 صوتا للمنافس الآخر، وبينما تعتبر المنصورة هي اللجنة الوحيدة التي حسمت لصالح "كامل" فحصد 90 صوتا مقابل 75 لـ"شاكر".
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بدء الفرز في انتخابات نقابة الموسيقيين

أغلقت صناديق الاقتراع في انتخابات نقابة الموسيقيين، التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، داخل نادي نقابة المهن التمثيلية، حيث توافد العشرات من أعضاء النقابة للإدلاء بأصواتهم. ومع بدء الفرز، أظهرت المؤشرات الأولية تقدم الفنان هاني شاكر، المُرشح على منصب النقيب، على منافسه، الفنان مصطفى كامل في لجان القاهرة، فيما تفوق مصطفى كامل على هاني شاكر في عدد من اللجان الخاصة بالمحافظات. يذكر أن نحو 45 عضوا يتنافسون على مقاعد عضوية النقابة في مجلس إدارة النقابة.
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سكرتير المهن الموسيقية: مصطفى كامل عارف إنه هيخسر

قال أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، والتي تجري انتخاباتها اليوم الثلاثاء بمقر انتخابات نقابة الموسيقيين بشارع البحر الأعظم بالجيزة، إن الفنان مصطفى كامل، المرشح على منصب النقيب ويتنافس مع الفنان هاني شاكر، اعتدى بالضرب على منصور هندي عضو مجلس النقابة والمرشح ضمن قائمة هاني شاكر، حيث "ضربه بالدماغ في وشه ومناخيره"، ثم أعقب ذلك مشادات من قِبل مؤيدي الطرفين. ولفت رمضان، في تصريحات لـ"التحرير"، إلى أن مؤيدي هاني شاكر قاموا بتهدئة "هندي" انطلاقًا من حرصهم على الشكل العام للموسيقيين بشكل عام.
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نادية مصطفى: اسم هاني شاكر على الكارنيه شرف لنا كلنا

قالت الفنانة نادية مصطفى، إنها أدلت بصوتها في انتخابات نقابة المهن الموسيقية، الجارية اليوم الثلاثاء بنادي نقابة الممثلين بشارع البحر الأعظم، ومنحته للفنان هاني شاكر والذي يتنافس على مقعد النقيب مع الفنان مصطفى كامل، واللذان سبق وتوليا هذا المنصب من قبل. وقالت لـ"التحرير" إن اختيارها للنقيب تحكمه عدة مواصفات، أهمها: "أن يكون بني آدم وإنسان، يريد مساعدة الموسيقيين، يحبهم ويحافظ على أموالهم، وأن يكون وجهة محترمة ومشرفة يقابل الرئيس ورئيس الوزراء والمحافظين والمسئولين بسهولة، وذلك حتى يستطيع المحافظة على حقوق الموسيقيين".
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طارق الشيخ: صوتي لهاني شاكر.. وأطالبه بالتصدي للفساد

قال الفنان طارق الشيخ، إنه أدلى بصوته في انتخابات نقابة المهن الموسيقية، الجارية اليوم الثلاثاء بنادي نقابة الممثلين بشارع البحر الأعظم، ومنحه للفنان هاني شاكر والذي يتنافس على مقعد النقيب مع الفنان مصطفى كامل، واللذان سبق وتوليا هذا المنصب من قبل. وقال طارق الشيخ لـ"التحرير": "صوتي للنقيب الحالي الفنان هاني لشاكر، وأطالبه بالبحث في قضايا الفساد والسرقة المستشرية في النقابة والتصدي لها، كما أطالبه بالاهتمام بمعاشات الموسيقيين ورفعها بما يناسب مع أوضاعهم".
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مصطفى كامل: لم أكن أنوي الترشح لولا حب الموسيقيين

يتواجد الفنان مصطفى كامل بمقر انتخابات نقابة الموسيقيين بشارع البحر الأعظم بالجيزة، وذلك لمتابعة الحركة الانتخابية للنقابة، حيث ينافس كامل على مقعد نقيب الموسيقيين مع الفنان هاني شاكر، ونادى فور حضوره، بانتخابات نزيهة، مطالبًا بمنع الدعاية الانتخابية أمام اللجان، مرددًا: "لا للفساد والشللية في نقابة المهن الموسيقية"، وحمله أنصاره على الأعناق وسط هتافات: "النقيب مصطفى كامل"، وأكد أنه على رأس أولوياته: التأمين الصحي، الحياة الكريمة، محاربة الفساد، والمحافظة على مال الموسيقيين، مضيفًا: "أنا على علم بوقائع فساد، وسيتم فتح الملفات حال فوزي".
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هاني شاكر: حققت للموسيقيين إنجازات تصل حد المعجزات

وصل الفنان هاني شاكر إلى مقر نادي نقابة الممثلين بشارع البحر الأعظم في الجيزة، للإدلاء بصوته ولمتابعة الحركة الانتخابية للنقابة، حيث ينافس شاكر على مقعد النقيب مع الفنان مصطفى كامل. وكان في استقبال هاني شاكر عدد كبير من الموسيقيين الذين التفوا حوله وهتفوا له مرددين: "النقيب هو النقيب"، متمنين فوزه بالمنصب وامتداد فترة رئاسته بالنقابة لدورة جديدة. بينما أعرب شاكر، في تصريحات للصحفيين، عن استيائه الشديد من المشاحنات التي وقعت على مدار الساعات الماضية، بين المرشحين، قائلًا: "المشاحنات لا تليق بالنقابة، فنحن أكبر من ذلك، وفنانون من الدرجة الأولى".
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