أول ظهور لمحمود متولي مع قميص الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ م

محمود متولي

وصل محمود متولي، لاعب الجديد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مقر النادي بالجزيرة، منذ قليل، بعد التوقيع رسميًا للأهلي، وكان برفقة متولي أمير توفيق مدير التسويق والتعاقد بالنادي الأحمر، الذي أعلن عن تعاقد الأهلي مع اللاعب ابتداءً من الموسم الجديد قادمًا من الإسماعيلي، لمدة 5 مواسم، وعقد اللاعب جلسة قصيرة مع أمير توفيق تحدث عن برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة وموعد انتظامه في التدريبات مع الفريق، حيث يستأنف الفريق تدريباته يوم الجمعة المقبل.

وكشف أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، تفاصيل صفقة تعاقد القلعة الحمراء، رسميًا مع متولي، وقال في مداخلة لبرنامج «كلام في الجون» مع ماركو مراد، والمذاع على راديو «هيتس»، اليوم الثلاثاء: «متولي نتابعه منذ فترة ولا يتميز فقط بالجانب الفني ولكنه لاعب يمتلك