رياضة

أول ظهور لمحمود متولي مع قميص الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ م
محمود متولي
محمود متولي
وصل محمود متولي، لاعب الجديد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مقر النادي بالجزيرة، منذ قليل، بعد التوقيع رسميًا للأهلي، وكان برفقة متولي أمير توفيق مدير التسويق والتعاقد بالنادي الأحمر، الذي أعلن عن تعاقد الأهلي مع اللاعب ابتداءً من الموسم الجديد قادمًا من الإسماعيلي، لمدة 5 مواسم، وعقد اللاعب جلسة قصيرة مع أمير توفيق تحدث عن برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة وموعد انتظامه في التدريبات مع الفريق، حيث يستأنف الفريق تدريباته يوم الجمعة المقبل.
وكشف أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، تفاصيل صفقة تعاقد القلعة الحمراء، رسميًا مع متولي، وقال في مداخلة لبرنامج «كلام في الجون» مع ماركو مراد، والمذاع على راديو «هيتس»، اليوم الثلاثاء: «متولي نتابعه منذ فترة ولا يتميز فقط بالجانب الفني ولكنه لاعب يمتلك
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تطورات في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع «قفشة»

وصل مسؤولو الأهلي مع مسؤولي نادي بيراميدز إلى اتفاق بشأن انتقال محمد مجدي "قفشة" إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين حول انتقال اللاعب للمارد الأحمر. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل القلعة الحمراء أن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي أجرى اتصالات مطولة مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، واتفقوا بشكل نهائي على انتقال "قفشة" مُقابل 30 مليون جنيه فقط دون حصول بيراميدز على أي لاعب من الأهلي.
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مدافع مانشستر يونايتد يغيب عن الملاعب 5 أشهر

أعلن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن فترة غياب الإيفوارى إريك بايلى مدافع الشياطين الحمر عن الملاعب، وذلك بعد إصابة صاحب الـ25 عاما، خلال مباراة فريقه الودية أمام توتنهام. وجاء إعلان اليونايتد عبر الحساب الرسمى للنادى على موقع التواص الاجتماعى تويتر مشيرا إلى أن اللاعب سيغيب عن الأولد ترافولد لمدة 5 شهور. وتعرض الإيفوارى إريك بايلى إلى إصابة قوية خلال مواجهة الشياطين الحمر أمام توتنهام هوتسبير فى الكأس الدولية للأبطال، والتى انتهت بفوز اليونايتد بهدفين مقابل هدف.
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رئيس مصر للمقاصة يكشف قيمة انتقال أنطوي لبيراميدز

أكد محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة أن المطالب المادية الخاصة بالغاني جون أنطوي أدت إلى تعثر انتقاله لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال عبدالسلام في تصريحات عبر إذاعة إنرجي أف أم "مطالب أنطوي كانت كبيرة مما أدى إلى عدم انتقاله إلى الزمالك، وفي المقابل وافق بيراميدز على تلبيتها". وكان رئيس نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق عن دخوله في مفاوضات للحصول على أنطوي من مصر للمقاصة، ولكن تسببت المطالب المالية للغاني في الوقوف أمام إتمام تعاقد النادي الأبيض معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
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التفاصيل المالية لصفقة انتقال محمود متولي للأهلي

كشف أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، تفاصيل صفقة تعاقد القلعة الحمراء، رسميًا مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي، ابتداءً من الموسم الجديد، وقال توفيق في مداخلة لبرنامج «كلام في الجون» مع ماركو مراد، والمذاع على راديو «هيتس»، اليوم الثلاثاء: «متولي نتابعه منذ فترة ولا يتميز فقط بالجانب الفني ولكنه لاعب يمتلك شخصية»، وتابع: «الصفقة تكلفت 15 مليون جنيه، 10 ملايين تم دفعها و5 ملايين أقساط»، مؤكدًا أن انضمام متولي لم يدخل فيه أي صفقات تبادلية.
محمود متولي

رسميًا.. محمود متولي ينضم لصفوف الأهلي

أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقد القلعة الحمراء، رسميًا مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي، ابتداءً من الموسم الجديد، وقام أمير توفيق الذي بذل جهودًا كبيرة، بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية بعد الرجوع لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والمفوض بشئون كرة القدم، وذلك في إطار الخطة الكاملة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري.
محمود متولي

تفاصيل صفقة انتقال محمود متولي للأهلي

علم «التحرير» من مصادر داخل النادي الأهلي، أن مسؤولي القلعة الحمراء، توصلوا إلى اتفاق مع نظرائهم في النادي الإسماعيلي، بشأن التعاقد مع محمود متولي، وانتقاله لصفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الجارية (الميركاتو الصيفي)، وأكد مصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الأهلي اتفق مع مسؤولي الدراويش على تفاصيل الصفقة، مشيرًا إلى أن انتقال متولي للأهلي سيكون بمقابل مادي فقط لن يقل عن 20 مليون جنيه، بعد أن رفض عدد من اللاعبين في القلعة الحمراء فكرة الدخول في صفقات متبادلة أو حتى على سبيل الإعارة.
مجلس إدارة الأهلي يبدأ اجتماعه بالوقوف دقيقة حدادًا ع (2)

الأهلي ينعى محمود علام مدير النادي الأسبق

نعى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء، والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الأحمر، ببالغ الحزن والأسى، اللواء محمود علام، المدير التنفيذي الأسبق للنادي، الذي وافته المنية، صباح اليوم الخميس، ودعا مسؤولو الأهلي المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان. وتوفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، اللواء محمود علام، المدير التنفيذي الأسبق للنادي الأهلي.
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