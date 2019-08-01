تناول الشوكولاتة الداكنة يحافظ على صحة القلب

الكاكاو الذي يوجد في الشوكولاتة الداكنة يعمل على التقليل من مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، الذي يؤدي إلى تصلب الشرايين، ويزيد من الكوليسترول الجيد أيضا
ينصح الأطباء دائما بعدم الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من السكريات، إضافة إلى العصائر الغنية أيضا بكميات كبيرة من السكر، لتجنب الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب. ولكن جاءت بعض الدراسات الحديثة منادية بأهمية الشوكولاتة، خاصة الشوكولاتة الداكنة، في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى التحكم في ضغط الدم، إذ يجب تناولها بكميات معتدلة، فالأطعمة الطبيعية تعد أكثر فاعلية بشكل كبير من الأدوية الكيميائية. نقلا عن "daily mail".
بينما يُنصح دائمًا بالتقليل من استهلاك السكريات، أدى ذلك إلى انخفاض مبيعات الشوكولاتة في عدة دول، وعلى الجانب الآخر حققت الشوكولاتة الداكنة مبيعات كبيرة نظرًا لانتشار أهميتها الصحية، حيث حققت 14% من المبيعات في عام 2017، وفي محاولة للتنافس، أطلقت Galaxy مؤخرًا مجموعة "Darker Milk"، وهي مزيج من اللبن
بينما يُنصح دائمًا بالتقليل من استهلاك السكريات، أدى ذلك إلى انخفاض مبيعات الشوكولاتة في عدة دول، وعلى الجانب الآخر حققت الشوكولاتة الداكنة مبيعات كبيرة نظرًا لانتشار أهميتها الصحية، حيث حققت 14% من المبيعات في عام 2017، وفي محاولة للتنافس، أطلقت Galaxy مؤخرًا مجموعة "Darker Milk"، وهي مزيج من اللبن والشوكولاتة الداكنة، بعد Cadbury، التي أطلقت نسختها "Dark milk" من Dairy Milk في الخريف الماضي، كما تشير العديد من الدراسات إلى وجود صلة بين الشوكولاتة الداكنة وتحسين الصحة.
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وفي وقت مبكر من هذا العام، أوضح بعض الباحثين أن تناول عدد قليل من مربعات الشوكولاتة التى تحتوي على 90% من الكاكاو كل يوم، يعمل على التقليل من ضغط الدم المرتفع، وترجع هذه الفوائد إلى مكونات توجد في الكاكاو، تسمى "الفلافانول"، ومركبات أخرى تسمى يبيكاتشين، تساعد في الحفاظ على مرونة الأوعية الدموية، ومن أوائل الدلائل التي تؤكد أهمية الشوكولاتة للقلب، تلك التي جاءت من الهند، عندما قارن الباحثون بيانات سكان من جزر نائية، قاموا باستهلاك مشروب الكاكاو، بأشخاص آخرين لا يستهلكونه على الإطلاق، فوجدوا أن الذين يشربون الكاكاو لديهم ضغط دم أفضل، ومعدلات منخفضة من السكر في الدم، وأقل عرضة للإصابة بالسرطان والسكتة الدماغية.
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كما يقول طبيب يدعى ريد: "بشكل عام، ارتفاع نسبة الكاكاو يؤدي إلى معدلات عالية من الصحة"، ويوصى أيضا بتناول 75% من منتجات الكاكاو للحصول على مزيد من الفوائد، كما أنه يمنحك مزيدا من العناصر الغذائية المهمة؛ مثل المغنسيوم، وهو أحد العناصر المهمة لعضلات وأعصاب صحية، والزنك أيضا لنظام المناعة الصحي، والحديد لزيادة خلايا الدم الحمراء، والقليل من الألياف الغذائية التي تعد المحفز الأول للحصول على عملية هضم صحية، والفوسفور وعنصر السيلينيوم، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تعمل على مكافحة الجذور الحرة التي تسبب الإصابة بالسرطان.
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كما أثبتت العديد من الدراسات أن الكاكاو الذي يوجد في الشوكولاتة الداكنة يعمل على التقليل من مستويات الكوليسترول الضارة في الجسم، التي تؤدي إلى تصلب الشرايين، وعلى الجانب الآخر يزيد من معدل الكوليسترول الجيد في الدم، ما يساعد في الوقاية من الإصابة بأمراض القلب، وبالنسبة لقدرات المخ، فتعزز الشوكولاتة من تدفق الدم إلى المخ، وتساعد على تحسين التركيز.
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كما أنها تقلل من الشعور بالتوتر وتساعد على زيادة معدلات السيروتونين، الذي يعمل على مكافحة الاكتئاب، أي كمضاد للاكتئاب، وبناءً على ذلك، لا تشغل بالك بزيادة الوزن وأمراض السمنة، فيمكنك تناول القليل منها يوميا دون الحصول على مزيد من الوزن، وقبل التناول عليك قراءة المكونات لتقوم بالاختيار الصحيح، أي اختيار أنواع أقل من حيث السعرات الحرارية.
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