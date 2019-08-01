تناول الشوكولاتة الداكنة يحافظ على صحة القلب

الكاكاو الذي يوجد في الشوكولاتة الداكنة يعمل على التقليل من مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، الذي يؤدي إلى تصلب الشرايين، ويزيد من الكوليسترول الجيد أيضا

تحرير:إسراء سليمان ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

فوائد الشوكولاتة الداكنة

ينصح الأطباء دائما بعدم الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من السكريات، إضافة إلى العصائر الغنية أيضا بكميات كبيرة من السكر، لتجنب الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب. ولكن جاءت بعض الدراسات الحديثة منادية بأهمية الشوكولاتة، خاصة الشوكولاتة الداكنة، في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى التحكم في ضغط الدم، إذ يجب تناولها بكميات معتدلة، فالأطعمة الطبيعية تعد أكثر فاعلية بشكل كبير من الأدوية الكيميائية. نقلا عن "daily mail".

بينما يُنصح دائمًا بالتقليل من استهلاك السكريات، أدى ذلك إلى انخفاض مبيعات الشوكولاتة في عدة دول، وعلى الجانب الآخر حققت الشوكولاتة الداكنة مبيعات كبيرة نظرًا لانتشار أهميتها الصحية، حيث حققت 14% من المبيعات في عام 2017، وفي محاولة للتنافس، أطلقت Galaxy مؤخرًا مجموعة "Darker Milk"، وهي مزيج من اللبن