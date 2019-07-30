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طلب إحاطة بسبب تصريحات وزيرة الصحة عن الصيادلة

تحرير:أحمد جاد ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م
النائب محمد فؤاد
النائب محمد فؤاد
انتقد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب تصريحات وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد «التي تحمل في طياتها التمييز والعنصرية تجاه مرؤوسيها خاصة الصيادلة، بلهجة ساخرة»، على حد وصفه، وذكر ما قالته إن «ممرضة واحدة عندي أفضل من مائة صيدلاني»، وانتقادها سمنة الممرضات بقولها «التمريض شكله مش حلو»، ومطالبتهم بإنقاص وزنهم خلال 3 أشهر، وقولها إن «النقاب خارج المنظومة والطرح تبقى قصيرة»، ما أثار غضب الأطباء ,الصيادلة والممرضين، وظهرت مطالبات عديدة بضرورة تقديمها لاستقالة فورية نتيجة عدم تحملها مسئولية تصريحاتها المثيرة بشكل مستمر.
كان اتحاد الصيادلة العرب استنكر في بيان هذه التصريحات واعتبروها اعتداء صارخا على صيادلة مصر. وتقدم فؤاد بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال البرلمان موجه لرئيس الحكومة، بشأن تصريحات وزيرة الصحة المثيرة للرأي العام. وأضاف "فؤاد" أن المادة 51 من الدستور ذكرت أن «الكرامة حق لكل إنسان، ولايجوز المساس
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المياه الجوفية قرية المويسات (4)

غرق منازل قرية المويسات بأسوان والأهالى يستغيثون

تعرضت عدد من منازل قرية نجع المويسات بالبصيلية قبلي بمركز إدفو شمال أسوان، إلى تشققات وتصدعات، إلى جانب غرق البعض منها بالمياه الجوفية المتسربة إليها من الترعة المقابله للقرية، وقد وجه الأهالى استغاثاتهم لسرعة احتواء الموقف، وعلى الفور توجه المسؤولين بالوحدة المحلية لمدينة ومركز إدفو ومسئولى الرى فى محاولة لاحتواء الموقف، وإنقاذ المنازل من الانهيارات الكلية، حيث تم الدفع بإمكانيات الرى والوحدة المحلية للعمل على سحب المياه وكسحها بعيدا عن منازل الأهالى.
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السيسي عن عدم طلاء المباني: هو فيه دولة كده؟

انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظاهرة عدم طلاء المباني، قائلا: "يبدوا أننا رضينا بالقبح ونسينا الحُسن"، مشيرا خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطني للشباب، مستكملا: "كل قطاع أدخله ألاقي الدنيا صعبة، صعبة أوي، هقولكم على دليل، إمشوا على الطرق هتلاقوا المباني كلها طوب أحمر، ده بيعكس إيه؟ هوا فيه دولة كده؟ كلها طوب أحمر"، مضيفا: "يادوب المباني اللي بتعملها الحكومة أو المطورين العقاريين، هي بس اللي مدهونة، وده بعكس الدولة راحت لفين".
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السيسي: لو الشعب رفض الإصلاحات كنت استقلت وعملت انتخابات مبكرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن خطة الإصلاح الاقتصادي أثارت محاوف أعضاء الحكومة في نوفمبر عام 2016، وأنهم كانوا متحسبين من ردة الفعل، مضيفا: "الكل فى التصويت كان خايف.. وإحنا بنخاف على بلدنا لو حصل حاجة لا قدر الله تنهار وتدمر، لكن أنا هنا مش بذكى نفسى وقلت لا"، وتابع الرئيس خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية في مؤتمر الشباب الوطني: "قلت الحكومة تجهز، لو الشعب رفض الإصلاحات تقدم استقالتها الخميس، ولو الشعب رفض يوم السبت هعمل انتخابات رئاسية مبكرة وأسلم البلد لحد تاني، ما هو يا نبنى بلد مظبوط ونحل مشاكلنا يا نسيبها ونمشى لحد تانى يقدر".
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مدبولي: معدل الفقر لم يرتفع سوى 4%.. وهذا إنجاز هائل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإرادة السياسية وعزيمة الشعب، هما أبرز العوامل التي تحسم مصير برامج الإصلاح الاقتصادية، مؤكدا خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الوطني للشباب، أن هناك دولا فشلت في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب غياب الإرادة، ولجأت حكوماتها إلى نظام المسكنات، خوفًا من ردود الأفعال الشعبية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تمكنت من السيطرة على الأوضاع عند تطبيق برنامجها الإصلاح.
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هالة-زايد-وزيرة-الصحة

«صيادلة الإسكندرية»: تصريحات وزيرة الصحة «مُهينة»

وصفت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بمقر التأمين الصحي ببورسعيد، أول من أمس، بـ"المهينة" عن الصيادلة، والذى حاولت فيها التقليل من دور الصيدلى، مما تسبب فى أزمة كبرى فى المنظومة الصحية، واحتقان بالغ وهياج للرأى العام الصيدلى، وهو الأمر المستنكر من مسؤول دولة يجب أن يكون داعم لجميع القائمين على المنظومة الصحية، خاصة وأن الدولة بصدد استكمال مشروعات قومية تعنى بالصحة وخدمة المواطن وتحترم جميع القائمين على ذلك.
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الصيادلة لوزيرة الصحة: المهنة خط أحمر.. وكلامك مرفوض

حالة من الغضب الشديدة، انتابت صيادلة مصر، خلال الساعات الماضية، وذلك عقب هجوم وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على الصيادلة فى اجتماع لها مع الصيادلة بالمستشفيات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، خلال زيارتها مستشفيات منظومة التأمين الصحى ببورسعيد، بسبب ما وصفوه بالإساءة التي وجهتها وزيرة الصحة للصيادلة، قائلة: "إن غياب الصيادلة بمنظومة التأمين الصحى الشامل لا يشعرني بأزمة، وأن غياب ممرضة واحدة يكون مؤثرا بالنسبة لي، بينما لو غاب 100 صيدلى لا أشعر بهم"، الأمر الذى خلق حالة من الغضب لدى الصيادلة على مواقع التواصل الاجتماعى.
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الصيادلة للوزيرة: إحنا سبب نجاح حملة 100 مليون صحة

"غياب الصيادلة لا يشعرني بأزمة، وغياب ممرضة واحدة يكون مؤثرًا"، تلك الجملة التى قالتها وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، خلال اجتماعها بأفراد منظومة التأمين الصحي الجديد بمحافظة بورسعيد، أمس، السبت، بمقر هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، كانت كفيلة بخلق حالة من الغضب داخل الوسط الصيدلي. الصيادلة اعتبروا حديث الوزيرة بمثابة إساءة لكل العاملين فى مهنة الصيدلة، مطالبين رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إقالة الوزيرة لتعمدها إهانة الصيادلة، ولفقدانها الحد الأدنى من المرونة وكيفية إدارة وزارة بحجم وزارة الصحة.
الحصبة

إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد الحصبة في 2019

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية خلال الربع الأخير من العام الجاري، على أن يجرى تطعيم الأطفال من عمر 9 أشهر حتى 6 سنوات في جميع المحافظات، ويتم تطعيم أبناء المحافظات الحدودية من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات، موضحة أن الحملة تطعم الأطفال المصريين وغير المصريين من "ضيوف مصر"، إذ توجد خطة كاملة لدى الوزارة للقضاء على الحصبة والحصبة الألمانية بحلول عام 2020.
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