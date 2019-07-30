طلب إحاطة بسبب تصريحات وزيرة الصحة عن الصيادلة

تحرير:أحمد جاد ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م

النائب محمد فؤاد

انتقد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب تصريحات وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد «التي تحمل في طياتها التمييز والعنصرية تجاه مرؤوسيها خاصة الصيادلة، بلهجة ساخرة»، على حد وصفه، وذكر ما قالته إن «ممرضة واحدة عندي أفضل من مائة صيدلاني»، وانتقادها سمنة الممرضات بقولها «التمريض شكله مش حلو»، ومطالبتهم بإنقاص وزنهم خلال 3 أشهر، وقولها إن «النقاب خارج المنظومة والطرح تبقى قصيرة»، ما أثار غضب الأطباء ,الصيادلة والممرضين، وظهرت مطالبات عديدة بضرورة تقديمها لاستقالة فورية نتيجة عدم تحملها مسئولية تصريحاتها المثيرة بشكل مستمر.

كان اتحاد الصيادلة العرب استنكر في بيان هذه التصريحات واعتبروها اعتداء صارخا على صيادلة مصر. وتقدم فؤاد بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال البرلمان موجه لرئيس الحكومة، بشأن تصريحات وزيرة الصحة المثيرة للرأي العام. وأضاف "فؤاد" أن المادة 51 من الدستور ذكرت أن «الكرامة حق لكل إنسان، ولايجوز المساس