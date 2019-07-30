«المقاهي».. المتهم الجديد في زيادة نسبة الطلاق بمصر

محافظ الإسماعيلية: تزيد حالات الطلاق وهلاك للميزانية.. أبوالسعد: كلام مبالغ فيه.. وحامد: لا علاقة للمقهى بالطلاق.. والدامي: هناك أسباب أخرى.. وأديب: هتقدر تنفذ القرار ده؟

تحرير:مؤمن عبد اللاه وإسراء زكريا ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م

«تسبب الطلاق وتهلك ميزانية الأسرة».. في سابقة هى الأولى من نوعها على المجتمع طال انتظارها، أصدر اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، قرارًا بإغلاق جميع المقاهى ومحلات «السايبر» فى تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل خلال فصل الصيف، وفى تمام الساعة الثانية عشرة مساءً خلال فصل الشتاء، على أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف، والتى تصل عقوبتها إلى حد الغلق الإدارى، ويأتى هذا القرار بعد مطالبة كبيرة من قبل أعضاء البرلمان والمسئولين بضرورة غلق المقاهي ليلا.

علة الغلق هناك مجموعة من الأسباب التى تجعل من غلق المقاهي ليلا ضرورة ملحة في نظر المسئولين، أهمها أنها تستنفد طاقة الشباب وتؤثر بالسلب على عجلة الإنتاج، وتستهلك الكثير من الطاقة الكهربائية، بل إن البعض منها يقوم بسرقة التيار بالإضافة إلى أنها تضر بصحة المواطنين. محافظ الإسماعلية حدد السبب في قرار

علة الغلق

هناك مجموعة من الأسباب التى تجعل من غلق المقاهي ليلا ضرورة ملحة في نظر المسئولين، أهمها أنها تستنفد طاقة الشباب وتؤثر بالسلب على عجلة الإنتاج، وتستهلك الكثير من الطاقة الكهربائية، بل إن البعض منها يقوم بسرقة التيار بالإضافة إلى أنها تضر بصحة المواطنين.

محافظ الإسماعلية حدد السبب في قرار غلق المقاهي هذه المرة، بأنها أحد أسباب المشكلات الأسرية وزيادة حالات الطلاق، بالإضافة إلى أن جلوس المواطنين على المقاهى لساعات طويلة مضيعة للوقت وهلاك لميزانية الأسرة نظرا لما ينفقه رواد المقاهى من أموال تؤثر سلبًا على دخل الأسرة وحالتها الاقتصادية.(اقرأ أيضا: نقل مقاهي «الشيشة» خارج المدن حقيقة أم خيال؟)





انقسام الشارع

قرار محافظة الإسماعلية وإن كان هو الأول من نوعه على مستوى الجمهورية وجاء بعد مطالبات كثيرة من قبل البرلمانيين بتعميمها على مستوى الجمهورية، إلا أنه جعل الشارع المصري في حالة انقسام بين مؤيد للقرار، يرى أنه موفق وأنه سوف يسهم فى زيادة معدلات النمو، وأنه يجب تعميمه على جميع المحافظات، خاصة أنها تسببت في العديد من المشكلات الأسرية وتؤدي إلى الطلاق، ومعارض يرى أن هذا القرار من قبيل تضييق الخناق على الشباب والعاطلين عن العمل، لأن المقاهي هي المتنفس الوحيد لهم ومع غلقها سوف تزيد معلات الجريمة والإدمان في الدولة.



ما بين هذا وذاك يبقى السؤال الأهم والذي يحتاج إلى إجابة: هل المقاهي المتهم في زيادة معدلات الطلاق في مصر؟ أم أنها تساهم في تقليلها؟

المقاهي بريئة

«كلام مبالغ فيه وغير منطقى» بهذه الكلمات عبرت وكيلة لجنة الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالبرلمان هالة أبو السعد، عن رفضها التام لحديث البعض عن أن المقاهي هي السبب في تزايد معدلات الطلاق، مؤكدة أن الطلاق له أسباب اجتماعية أخرى غير المقاهي مثل اعتماد الشباب على أسرته في توفير متطلبات الزواج، وبالتالى لا يتوفر لديه الخبرة والثقافة اللازمة للحفاظ على الأسرة والقيام بمطالبها، ناهيك بالظروف الاقتصادية والبطالة.

تاريخ من الجدل

في شهر ديسمبر من العام الماضي، أثارت النائبة سوزي ناشد، عضوة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، جدلا كبيرا بعدما طالبت بنقل المقاهي والكافيهات التي تقدم "الشيشة" للمواطنين، خارج المدن والتجمعات السكنية، لتكون على أطراف المدينة، معتبرة أنها تضر بالبيئة وصحة المواطنين، كما أنها تعد مظهرا غير حضاري، وتتسبب فى الكثير من الأمراض للمدخنين وغير المدخنين. (اقرأ أيضا: حملة لمواجهة مخالفات المحليات على السوشيال ميديا

النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بالبرلمان، قال وجود مواقيت محددة لغلق المحال التجارية بشكل عام والمقاهي بصفة خاصة شيء إيجابي للغاية، وعلى الرغم من أن عدم وجود مواعيد محددة لغلق المقاهي له سلبيات اقتصادية واجتماعية عديدة، فإننا لا نستطيع ربطه بشكل صريح بارتفاع عدد حالات الطلاق.

للطلاق أسباب أخرى

وأوضح أبو حامد في تصريحه لـ"التحرير"، أن مكوث بعض المواطنين على المقاهي لوقت متأخر، لا يسمح له بالتواصل الاجتماعي مع أسرته بشكل عام، كما يؤثر على مواعيد ذهابهم إلى عملهم، فتحديد مواعيد لغلق المحال التجارية والمقاهي في وقت باكر سيحل الكثير من الأزمات كما يحدث في أوروبا.

وتابع أبو حامد: بالفعل هناك زيادة في معدلات الطلاق، وأعتقد أن من أهم أسباب هذه الزيادة هي الظروف الاقتصادية، كما أن هناك بعض العوامل الأخرى والتي يكون لها تأثير ثانوي في بعض الحالات وآخر جوهري في حالات أخرى، لكن لا أستطيع أن أجزم بأن المقاهي سبب رئيسي في زيادة معدلات الطلاق، لكنه يعتبر أحد العوامل التي تؤثر على التواصل الاجتماعي بين أفراد الأسرة.

ويرى عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة أنه من الأفضل ألا يتم ربط قرار محافظ الإسماعيلية بتحديد مواقيت لغلق المقاهي بارتفاع عدد حالات الطلاق، بل يتم ربطها بالأمور الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام، ويتمنى أن يتم تعميم القرار على جميع المحافظات وليس الإسماعيلية فقط.

وتنص المادة 24 من قانون المحال التجارية، على أنه "لا يجوز للمحال العامة تقديم النرجيلة، الشيشة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهة المعنية بالبيئة، وفقا للشروط والأوضاع وأداء الرسوم التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله بما لا يتعارض مع الشروط البيئية والصحية العامة، على أن تؤول نسبة 10% من تلك الرسوم لموازنة وزارتى الصحة والبيئة مناصفة فيما بينهما".

قرار موفق والتعميم واجب

أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب محمد الدامي، أكد تأييده الكامل لقرار محافظ الإسماعلية بغلق المقاهي بدءا من الساعة الواحدة ليلا، مؤكدا أنه قرار إيجابي ومن حق المحافظ أن يتخذ من القرارات ما يرى أنها تساهم في الحفاظ على صحة المواطنين أولا وضبط الأمن بالمحافظة. (اقرأ أيضا: من ينفذ الأحكام؟ المحليات تمتنع والمجتمع المدني يصرخ)



وأضاف الدامي في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "لا توجد أى علاقة على الإطلاق بين المقاهي وزيادة معلات الطلاق «المقاهي مالها ومال الطلاق» القرار إيجابي لكن ربطه بالطلاق أمر غير منطقي ولا أساس له من الصحة، لأن الطلاق له أسباب أخرى اجتماعية مختلفة، معبرا عن رغبته في تعميم القرار على جميع المحافظات خاصة كل فترة تخرج أصوات تطالب بإعلاق المقاهي والمحلات التجارية ليلا، أسوة بالدول الأوروبية التى يتم إغلاق المقاهي من الشاعة العاشرة مساء".

إمبراطورية المقاهي

الإعلامي عمرو أديب، عبر عن تأييده لقرار محافظة الإسماعيلية بغلق المقاهي الساعة الواحدة صباحًا في الصيف و12 مساءً في الشتاء، مشددًا على أنه لا يوجد دولة في العالم تغلق محلاتها في أي وقت، «إمبراطورية المحلات والمقاهي في مصر غير طبيعية، متسائلًا: هل تستطيع أن تلزم المصريين أن يعودوا إلى منازلهم مبكرا؟، هل تستطيع أن تلزم المحلات أن تغلق في ميعاد محدد؟، إيه السر إن الدولة مش قادرة تقرب للناس دي؟، هل المحافظ هايقدر ينفذ القرار ده؟!».





