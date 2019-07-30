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«المقاهي».. المتهم الجديد في زيادة نسبة الطلاق بمصر

محافظ الإسماعيلية: تزيد حالات الطلاق وهلاك للميزانية.. أبوالسعد: كلام مبالغ فيه.. وحامد: لا علاقة للمقهى بالطلاق.. والدامي: هناك أسباب أخرى.. وأديب: هتقدر تنفذ القرار ده؟
تحرير:مؤمن عبد اللاه وإسراء زكريا ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
«تسبب الطلاق وتهلك ميزانية الأسرة».. في سابقة هى الأولى من نوعها على المجتمع طال انتظارها، أصدر اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، قرارًا بإغلاق جميع المقاهى ومحلات «السايبر» فى تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل خلال فصل الصيف، وفى تمام الساعة الثانية عشرة مساءً خلال فصل الشتاء، على أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف، والتى تصل عقوبتها إلى حد الغلق الإدارى، ويأتى هذا القرار بعد مطالبة كبيرة من قبل أعضاء البرلمان والمسئولين بضرورة غلق المقاهي ليلا.
علة الغلق  هناك مجموعة من الأسباب التى تجعل من غلق المقاهي ليلا ضرورة ملحة في نظر المسئولين، أهمها أنها تستنفد طاقة الشباب وتؤثر بالسلب على عجلة الإنتاج، وتستهلك الكثير من الطاقة الكهربائية، بل إن البعض منها يقوم بسرقة التيار بالإضافة إلى أنها تضر بصحة المواطنين. محافظ الإسماعلية حدد السبب في قرار
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غرق منازل قرية المويسات بأسوان والأهالى يستغيثون

تعرضت عدد من منازل قرية نجع المويسات بالبصيلية قبلي بمركز إدفو شمال أسوان، إلى تشققات وتصدعات، إلى جانب غرق البعض منها بالمياه الجوفية المتسربة إليها من الترعة المقابله للقرية، وقد وجه الأهالى استغاثاتهم لسرعة احتواء الموقف، وعلى الفور توجه المسؤولين بالوحدة المحلية لمدينة ومركز إدفو ومسئولى الرى فى محاولة لاحتواء الموقف، وإنقاذ المنازل من الانهيارات الكلية، حيث تم الدفع بإمكانيات الرى والوحدة المحلية للعمل على سحب المياه وكسحها بعيدا عن منازل الأهالى.
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السيسي عن عدم طلاء المباني: هو فيه دولة كده؟

انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظاهرة عدم طلاء المباني، قائلا: "يبدوا أننا رضينا بالقبح ونسينا الحُسن"، مشيرا خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطني للشباب، مستكملا: "كل قطاع أدخله ألاقي الدنيا صعبة، صعبة أوي، هقولكم على دليل، إمشوا على الطرق هتلاقوا المباني كلها طوب أحمر، ده بيعكس إيه؟ هوا فيه دولة كده؟ كلها طوب أحمر"، مضيفا: "يادوب المباني اللي بتعملها الحكومة أو المطورين العقاريين، هي بس اللي مدهونة، وده بعكس الدولة راحت لفين".
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السيسي: لو الشعب رفض الإصلاحات كنت استقلت وعملت انتخابات مبكرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن خطة الإصلاح الاقتصادي أثارت محاوف أعضاء الحكومة في نوفمبر عام 2016، وأنهم كانوا متحسبين من ردة الفعل، مضيفا: "الكل فى التصويت كان خايف.. وإحنا بنخاف على بلدنا لو حصل حاجة لا قدر الله تنهار وتدمر، لكن أنا هنا مش بذكى نفسى وقلت لا"، وتابع الرئيس خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية في مؤتمر الشباب الوطني: "قلت الحكومة تجهز، لو الشعب رفض الإصلاحات تقدم استقالتها الخميس، ولو الشعب رفض يوم السبت هعمل انتخابات رئاسية مبكرة وأسلم البلد لحد تاني، ما هو يا نبنى بلد مظبوط ونحل مشاكلنا يا نسيبها ونمشى لحد تانى يقدر".
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مدبولي: معدل الفقر لم يرتفع سوى 4%.. وهذا إنجاز هائل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإرادة السياسية وعزيمة الشعب، هما أبرز العوامل التي تحسم مصير برامج الإصلاح الاقتصادية، مؤكدا خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الوطني للشباب، أن هناك دولا فشلت في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب غياب الإرادة، ولجأت حكوماتها إلى نظام المسكنات، خوفًا من ردود الأفعال الشعبية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تمكنت من السيطرة على الأوضاع عند تطبيق برنامجها الإصلاح.
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عبد العال: جلسات البرلمان مستمرة حتى يوم الخميس

أسدل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الستار على التكهنات التي تدور داخل أروقة مجلس النواب خلال الأونة الأخيرة، والخاصة بفض دور الانعقاد، والذي من المقرر أن يفض هذه الأيام طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، بعد الموافقة على الموازنة العامة للدولة. وأعلن عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، عن استمرار جلسات البرلمان خلال هذا الأسبوع حتى يوم الخميس، للانتهاء من إقرار عددا من التشريعات الهامة، مشير إلى أنه من المفترض أن ينتهي دور الانعقاد الرابع في 30 يونيه.
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البرلمان يفتتح جلسته العامة.. ويناقش سياسات الحكومة

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، الجلسة العامة، التي تم الموافقة خلالها على تفويض مكتبه (رئيس المجلس والوكيلين) فى تحديد موعد لمناقشة 5 موضوعات عامة مقدمة من النواب بشأن سياسة الحكومة، وجاءت الطلبات مقدمة من النائب مجدي ملك و20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إعادة رسم الخريطة السياحية في مصر، وتطوير أداء الخدمات الصحية، ووضع خريطة زراعية تساعد في توفير احتياجات السوق من الحاصلات الزراعية، كما تقدم النائب بسام فليفل وأكثر من 20 عضوا، بطلب بشأن القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع.
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مشروع قانون برفع سن المعاش تدريجيا إلى 65 سنة

أوضح عمر محمد حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، فلسفة وأهداف مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، قائلا إنهم بدأوا إعداد هذا المشروع منذ عام 2014 حتى تم الانتهاء منه وتقديمه للبرلمان بصورته الحالية، ويحتوي على 12 بابا، ومكون من 199 مادة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله و80 نائبا آخرين في ذات الموضوع.
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«تشريعية النواب» توافق على قانون السجل العيني

عقدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعا، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وحضور المستشار محمد محجوب مساعد أول وزير العدل، ووافقت اللجنة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن السجل العينى بعد مراجعته ودراسته بالتنسيق مع الحكومة، من قبل اللجنة الفرعية التي شكلت برئاسة النائب كمال أحمد، ويستهدف مشروع القانون القضاء على التعقيدات التي كانت موجودة فى المشروع القديم، وأتاح عددا من الضوابط التي تسهم فى تبسيط إجراءات عمليات التسجيل للعقارات، كما ألزم مشروع القانون مختلف جهات الدولة بتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن.
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