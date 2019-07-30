جريمة

رفض دعوى إسقاط الجنسية عن نجلي مرسي العياط

تحرير:سماح عوض الله ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م
محمد مرسي- أرشيفية
محمد مرسي- أرشيفية
قضت اليوم الثلاثاء، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، في مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، والتى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن شيماء وأسامة محمد مرسى، نجلى الرئيس المعزول محمد مرسى المتوفى، فى الدعوى التى تحمل رقم 46519/ 46515 لسنة 71 قضائية، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وطالبت الدعوى المرفوضة بإصدار حكم قضائي يؤيد طلب إسقاط الجنسية المصرية عن شيماء وأسامة محمد مرسي، صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، وشريف حلمي أبو الخير، وفتحي محمد هلال.
وتضمنت هيئة المحكمة المستشارين رأفت محمد عبد الحميد، وحامد محمود المورالي، ونوح حسين أبو حسين، وأحمد جلال زكي، ومحمد حمدي غيث، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية أحمد عبد النبي. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه بفرض صحة ما أكده مقيم الدعوى أن الشيماء محمد مرسي العياط، تجنست بالجنسية الأمريكية دون الحصول
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جثة-طفل

حبس المتهمة بقتل طفلة زوجها في البحيرة

أمر المستشار أحمد الطوخى، وكيل نيابة حوش عيسى، فى محافظة البحيرة، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بقتل طفلة زوجها، بعد معاناتها من العقم وعدم قدرتها على الإنجاب. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء مجدى القمرى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، من مركز شرطة حوش عيسى بمقتل طفلة. على الفور، انتقل عدد من ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد المراكبى، رئيس مباحث مركز شرطة حوش عيسى، إلى موقع البلاغ، وتمكنوا من كشف ملابسات الجريمة ودوافعها.
حريق-الهرم‎ (1)

4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مصنع أثاث بحلوان

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، على حريق هائل اندلع داخل مصنع للأثاث بمنطقة حلوان، دون وقوع وفيات أو مصابين، بعدما تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء بمعاونة خزانات مياه ذات سعة كبيرة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وسماع شهود العيان، وطلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائي لبيان تفاصيل الحادث والوقوف على أسبابه، وقررت سماع أقوال عدد من شهود العيان وكذا أصحاب المصنع والجيران للوقوف على تفاصيل اندلاع الحريق وبيان أسبابه.
طفل-مقتول-جثة-قتل-الاطفال

قتلها بعصا.. عاطل يقتل طفلة عشيقته بالعجوزة

واصلت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها في واقعة قيام عاطل بقتل طفلة عشيقته بمنطقة العجوزة، واستمعت النيابة لأقوال عدد من جيران المتهم، الذين أوضحوا أن المتهم معروف بسوء سلوكه، وتبين من التحقيقات الأولية أنه قتل الطفلة الصغيرة التي لم تتخط 4 سنوات من عمرها، بواسطة عصا خشبية، بسبب إزعاجها له، فيما استعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالطفلة المجني عليها، للوقوف على أسباب الوفاة على وجه الدقة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول ظروف الحادث.
المتهمة-وعشيقها-قتلا-زوجها-ليلة-العيد

اعترافات زوجة قتيل السلام: عشيقي موته وهو بيصلح الدِش

واصلت نيابة حوادث شرق القاهرة، تحقيقاتها في واقعة مقتل ضابط متقاعد بمنطقة السلام، على يد زوجته وعشيقها، واعترف المتهمان خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة حيث أقر العشيق المتهم بتعديه على المجني عليه بالضرب، وتسديد طعنة له في منطقة البطن للتخلص منه، فيما بكت المتهمة "زوجة الضحية"، أمام وكيل النيابة، مشيرة إلى أن الشيطان شجعها وتسلل إلى عقلها، لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي، وأبدت ندمها على ما أقدمت عليه من تسهيل إتمام مهمة عشيقها بالتخلص من زوجها، لتأمر النيابة بتجديد حبسهما على ذمة التحقيقات.
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السجن (1)

السجن المؤبد لـ11 متهمًا بالانضمام لداعش سوريا

أصدرت اليوم الاثنين، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، حكمها على المتهمين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بسوريا والعراق، وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد، وقضت المحكمة بمعاقبة 11 متهمًا بالسجن المؤبد، وعاقبت متهمين اثنين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، والسجن 3 سنوات لمتهم، صدر الحكم، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار وسامح سعيد، وأمانة سر محمود متولى، وسعيد شلبى، وجمال أحمد.
خلافات-زوجية-طلاق

زوج فى دعوى نشوز: «مالهاش في حاجة خالص وكمان زعلانة»

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، يطالب فيها بإسقاط مستحقاتها الزوجية، تمهيدا لتطليقها دون إلزامه بسداد نفقة أو مؤخر صداق لها، مؤكدا خروج زوجته عن طاعته، وهجرها مسكن الزوجية، وإصرارها على تدخل أشقائها فى خلافاتهما الأسرية، بجانب إهانته والإساءة إليه كلما حاول مصالحتها رغم استيائه منها، ومن إهمالها مسؤوليات منزلها، وانشغالها بمشاهدة التلفاز وأكل المسليات، والتحدث فى الهاتف باستمرار مع والدتها وصديقاتها، بجانب تكاسلها عن طهي الطعام وتنظيف المنزل، وترتيب ملابس زوجها، وعلى كل هذا ما زالت هى من تعند في العودة إلى منزلها.
محمد-بديع (2)

«مجلس الوزراء وعنف العدوة» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، نرصدها فى السطور التالية، ومنها محاكمة 6 متهمين فى أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، التي عرفت إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء"، كما تنظر دائرة الإرهاب إعادة محاكمة 3 متهمين من ألتراس أهلاوي بتهمة التجمهر واستعراض القوة، وتستمع محكمة جنايات المنيا إلى مرافعات الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة 42 متهمًا من عناصر الإخوان في قضية أحداث عنف وشغب مركز العدوة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
مجلس-الدولة

«أوسمة مرسي وتعويضات قطر» أبرز محاكمات اليوم

يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المتداولة والمعروفة إعلاميًا، يتقدمها استكمال الدائرة الأولى مفوضين، بمجلس الدولة، نظر الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسي، ومن المنتظر فى جلسة اليوم تقديم صور رسمية من الأحكام الصادرة ضده وشهادة بنهايتها، وطالبت الدعوى التي حملت رقم 12088 لسنة 72 ق، بضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسي، لانعدام صفته في الحصول على هذه الأوسمة.
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