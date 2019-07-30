عنصرية ترامب.. كلمة السر في ثاني مناظرة ديمقراطية

ومن المتوقع أن تؤثر القواعد الصارمة التي وضعها الحزب على السباق، حيث يجب على المرشح جمع حد أدنى من التبرعات، والوصول إلى نسبة تأييد في الاستطلاعات للتأهل للمناظرة القادمة

تحرير:أحمد سليمان ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م

على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، سيتجمع الديمقراطيون في الولايات المتحدة حول شاشات التلفاز لمتابعة المناظرة الثانية في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لاختيار مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة 2020. المناظرة التي ستستضيفها مدينة ديترويت الأمريكية، ستشهد تركيز المرشحين المحتملين العشرين على كيفية الرد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع تقديم رؤيتهم الخاصة للبلاد. فمن المؤكد أن يستغل المرشحون المناظرة لانتقاد تصريحات ترامب العنصرية، كما سيسعون لتقديم تفاصيل حول رؤيتهم لتحسين حياة المواطنين الأمريكيين.

وكان ترامب قد وجه سلسلة من الهجمات العنصرية على مدار الشهر الماضي، ضد أربع نائبات في الكونجرس ومؤخرا عن مدينة "بالتيمور" الأمريكية ذات الأغلبية الإفريقية، في الوقت نفسه، احتدم النقاش حول أوضاع المواطنين المالية والاجتماعية، بداية من قضية خفض تكلفة الرعاية الصحية، وصولا إلى توفير الوظائف. وأشارت وكالة

وكان ترامب قد وجه سلسلة من الهجمات العنصرية على مدار الشهر الماضي، ضد أربع نائبات في الكونجرس ومؤخرا عن مدينة "بالتيمور" الأمريكية ذات الأغلبية الإفريقية، في الوقت نفسه، احتدم النقاش حول أوضاع المواطنين المالية والاجتماعية، بداية من قضية خفض تكلفة الرعاية الصحية، وصولا إلى توفير الوظائف.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى المناظرة الثانية في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، والتي تضم 20 مرشحا، ستكون الفرصة الأخيرة للعديد من المرشحين، لكي يثبتوا أنفسهم كمنافسين جادين في الحصول على ترشيح الحزب.

ومن المتوقع أن تؤثر القواعد الصارمة التي وضعها الحزب على السباق، حيث يجب على المرشح جمع حد أدنى من التبرعات، والوصول إلى نسبة تأييد في استطلاعات الرأي من أجل التأهل للمناظرة القادمة في سبتمبر، ويبدو أن أكثر من نصف المرشحين معرضون لخطر الخروج من السباق.

وقالت جيل ألبر المحللة الاستراتيجية الديمقراطية إن: "كل شيء على المحك"، ووجهت نصيحة للمرشحين الذين يأملون في الوصول للبيت الأبيض قائلة: "انتقد غيرك، وركز على ما يمكنك تقديمه للعائلات الأمريكية".

وسيحتل المرشحان البارزان، بيرني ساندرز، وإليزابيث وارين مركز الصدارة في الجزء الأول من المناظرات، اليوم الثلاثاء، حيث تفوقت وارين، في الأسابيع الأخيرة، على ساندرز، ويمكن أن تمنح مناظرة اليوم فرصة كبيرة لها لإثبات تفوقها على ساندرز والفوز بدعم ناخبيه.

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وأشارت الوكالة إلى أن يوم الأربعاء سوف يكون بمثابة مباراة العودة بين نائب الرئيس السابق جو بايدن، والسيناتور كامالا هاريس، التي أدانت بايدن خلال المناظرة الأولى لعدم دعمه قرارات كان من شأنها القضاء على التمييز العنصري عندما كان في مجلس الشيوخ في سبعينيات القرن الماضي.

وقال بيرني بورن خبير استطلاعات الرأي، إن بايدن دافع عن نفسه، ولكنه بدا غاضبا من هذه الاتهامات، وهو رد هش يمكن أن يدفع الناخبين لإعادة التفكير حول قدرته على الدخول في مواجهة مع ترامب في مرحلة المناظرات الرئاسية، وأضاف أن "بايدن بحاجة إلى أن يقدم أداء أفضل من ذلك".

وطرح العديد من المرشحين مقترحات سياسية قبل المناظرة، في محاولة لتجنب انتقادات المنافسين، حيث أصدرت هاريس، التي تقول إنها تؤيد خطة ساندرز لبرنامج "الرعاية الطبية للجميع"، اقتراحا يوم الإثنين، أضعف من ذلك الذي قدمه ساندرز.

في حين أن ساندرز لن يكون في نفس المناظرة مع هاريس، فإن المدافعين الآخرين عن خطته يمكن أن يستغلوا هذا الأمر للهجوم على هاريس وخطتها المقترحة.

وقالت "أسوشيتد برس" إن وارين أطلقت يوم الإثنين سياسة تجارية تقترح تسعة شروط مسبقة للشركاء التجاريين الأمريكيين للموافقة عليه قبل توقيع الاتفاقيات، والتي شملت وضع حد لاستخدام الوقود الأحفوري، معتمدة على بعض الخطط التي استخدمها ترامب في انتخابات 2016 لجذب الناخبين من الطبقة العاملة.

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وقال جمال سيمونز الخبير الديمقراطي إن الصراع بين المرشحين الديمقراطيين ضروري للحصول على مرشح تم اختباره في المعركة وهو مستعد لمواجهة ترامب في جميع الموضوعات، بما في ذلك العنصرية.

وأضاف أن تعليقات ترامب الأخيرة التي انتقد فيها النائب الديمقراطي إيليا كامينجز ومدينة بالتيمور، تؤكد عدم رضا الناخبين عن وجود ترامب في البيت الأبيض.