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عنصرية ترامب.. كلمة السر في ثاني مناظرة ديمقراطية

ومن المتوقع أن تؤثر القواعد الصارمة التي وضعها الحزب على السباق، حيث يجب على المرشح جمع حد أدنى من التبرعات، والوصول إلى نسبة تأييد في الاستطلاعات للتأهل للمناظرة القادمة
تحرير:أحمد سليمان ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م
المناظرة الديمقراطية
المناظرة الديمقراطية
على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، سيتجمع الديمقراطيون في الولايات المتحدة حول شاشات التلفاز لمتابعة المناظرة الثانية في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لاختيار مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة 2020. المناظرة التي ستستضيفها مدينة ديترويت الأمريكية، ستشهد تركيز المرشحين المحتملين العشرين على كيفية الرد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع تقديم رؤيتهم الخاصة للبلاد. فمن المؤكد أن يستغل المرشحون المناظرة لانتقاد تصريحات ترامب العنصرية، كما سيسعون لتقديم تفاصيل حول رؤيتهم لتحسين حياة المواطنين الأمريكيين.
وكان ترامب قد وجه سلسلة من الهجمات العنصرية على مدار الشهر الماضي، ضد أربع نائبات في الكونجرس ومؤخرا عن مدينة "بالتيمور" الأمريكية ذات الأغلبية الإفريقية، في الوقت نفسه، احتدم النقاش حول أوضاع المواطنين المالية والاجتماعية، بداية من قضية خفض تكلفة الرعاية الصحية، وصولا إلى توفير الوظائف. وأشارت وكالة
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ترامب-وشي

هل تُنهي الجولة الجديدة من المفاوضات الحرب التجارية؟

تجرى الجولة الأخيرة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى مساء غد في المركز المالي الصيني في شنجهاي، وذلك سعيًا وراء الوصول لأرضية مشتركة مرضية لكل الأطراف بعد اندلاع حرب التعريفات الجمركية بين البلدين منذ الأشهر الأولى من العام الماضي. المفاوضات التي تستمر ليومين هي أولى المناقشات الثنائية منذ انهيار المحادثات بين الجانبين في مايو الماضي، عندما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين بالتخلي عن التزاماتها الأساسية تجاه التوصل لاتفاق مع واشنطن.
ترامب (2)

رسائل سياسية أمريكية من اختبار «أرو 3» مع إسرائيل

لم يتوقف دور الولايات المتحدة الأمريكية في التوترات المتصاعدة مع إيران عند زيادة تواجدها العسكري في مضيق هرمز، ضمن خطة أكثر شمولًا لإعادة الانتشار في الخليج العربي مجددًا، ولكن الدور الأمريكي امتد أيضًا ليشمل تأمين إسرائيل. العلاقة التي تجمع الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي بدأت بشكلها الحالي في منتصف القرن الماضي تقريبًا، استدعت أن تبعث الولايات المتحدة بمجموعة من رسائل التهدئة والطمأنة لإسرائيل بشأن التوترات المتصاعدة مع إيران منذ شهر مايو الماضي.
أحداث-11-سبتمبر

ترامب يوقع قانون تمديد الرعاية لضحايا 11 سبتمبر

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، مشروع قانون لرعاية رجال الإنقاذ الناجين من الهجمات الإرهابية في نيويورك في 11 سبتمبر 2001. وفي الأسبوع الماضي، صوّت مجلس الشيوخ على إعادة تمديد العمل بصندوق تعويضات ضحايا 11 سبتمبر لمدة 73 عامًا، بأغلبية ساحقة من 97 صوتا مقابل صوتين معارضين. فبعد سنوات من النزاعات داخل الكونجرس، صوت مجلس الشيوخ رسميا على إعادة تمديد العمل بصندوق تعويضات ضحايا الحادي عشر من سبتمبر، وتوفير الدعم المالي بشكل فعال للمساعدة في دفع فواتير الرعاية الصحية لآلاف رجال الإنقاذ والناجين من الهجمات.
دان كوتس

لماذا ترك رئيس الاستخبارات الأمريكية منصبه؟

لم تعرف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فترات طويلة من الاستقرار على مدى أكثر من عامين ونصف على الوجود في البيت الأبيض، حيث كانت الاستقالات موجودة بصفة دائمة على مكتب الرئيس الأمريكي خلال تلك الفترة التي قضاها على رأس قيادة البلاد سياسيًا. كان دان كوتس، وهو المسؤول الأول عن كل أجهزة الاستخبارات الوطنية في الولايات المتحدة، صاحب أحدث طلب للاستقالة خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة أنه أحد أكثر مسؤولي الإدارة الأمريكية الذين دخلوا في صدامات سياسية عنيفة مع الرئيس الأمريكي.
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المناظرة الديمقراطية 1

قبل ثاني مناظرة.. اشتعال انتخابات الحزب الديمقراطي

يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، سيكون الناخبون الأمريكيون على موعد مع الجولة الثانية من المناظرات الرئاسية التي تسبق الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، لاختيار مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. ويدخل جو بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما، هذه الانتخابات متخليا عن عقود من مناصرة التعامل الحازم مع الجريمة، للترشح تحت لواء إصلاح العدالة الجنائية. وفي الوقت نفسه اقترحت المدعي العام السابق كامالا هاريس، إلغاء تجريم "الحشيش"، كما كشف بيت بوتيجيج، الذي لا يلقى تأييدا من الناخبين ذوي الأصول الإفريقية، عن خطة للتصدي للعنصرية.
فرقة النائبات

ترامب يطالب فرقة النائبات بالاعتذار لأمريكا وإسرائيل

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على أربع 4 ديمقراطيات، معروفات باسم الفرقة، بعد هجمات الأسبوع الماضي وصفت بـ"العنصرية"، وطالبهن بالاعتذار "عن الأمور الفظيعة التي قلنها لأمريكا وإسرائيل". وكتب في تغريدة: "لا أعتقد أن النائبات الأربع قادرات على حب بلادنا"، في إشارة إلى ألكسندريا أوكازيو كورتيز، وإلهان عمر، وأيانا بريسلي، ورشيدة طليب، وهن جميعا من الأقليات. وأضاف "عليهن الاعتذار لأمريكا وإسرائيل على الأمور الفظيعة التي قلنها، إنهن يدمرن الحزب الديمقراطي، لكنهن نساء ضعيفات، ويفتقرن إلى الثقة بالنفس، ولا يمكنهن أبدا تدمير أمتنا العظيمة".
دونالد ترامب

انقسام أمريكي بسبب تغريدات ترامب العنصرية

صوت مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، لإدانة التصريحات العنصرية التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع. ففي يوم الأحد الماضي، أثار ترامب حالة من الغضب عندما وجه سلسلة من التغريدات العنصرية، ضد 4 عضوات ديمقراطيات في مجلس النواب يطلب منهن "العودة" إلى بلدانهن الأصلية. في الوقت الذي يعد فيه عضوات الكونجرس اللاتي هاجمهن ترامب، أليكساندريا أوكاسيو كورتيز، ورشيدة طالب، وإلهان عمر وآيان بريسلي، مواطنات أمريكيات، ولد 3 منهن في الولايات المتحدة، فيما ولدت إلهان عمر في الصومال، ووصلت إلى الولايات المتحدة وهي في الثانية عشرة من عمرها.
ترامب

ترامب يبدأ الحرب على المهاجرين في 10 مدن أمريكية

حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ساعة الصفر للتحرك ضد المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني، كاشفا اليوم الجمعة، أن السلطات ستبدأ في اعتقالهم وترحيلهم بداية من غد السبت، في 10 مدن أمريكية، مؤكدا في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، أنه لا يشعر بالقلق من أن خطط الاعتقالات أصبحت علنية، وأن عمليات الترحيل لم تكن سرا، مضيفا: "سنركز على المجرمين بقدر استطاعتنا" بحسب سكاي نيوز.. ويأتي إعلان ترامب بدء حملته ضد المهاجرين، بعد تحذيرات أطلقها الشهر الماضي، ونقلت صحيفة نيورك تايمز، عن مسؤولين سابقين وحاليين الملامح الرئيسية للخطة.
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