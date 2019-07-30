مصرع طفل بـ«ضربة طوبة» بسبب تعصب كرة القدم في أسوان

تحرير:عوض سليم ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م

جثة طفل - أرشيفية

لم يكن الطفل "عبد الرحمن" يعلم أن مباراة كرة قدم مع أصدقائه، هي الأخيرة بالنسبة له، إذ خرج ابن مستعمرة السد العالي شرق جنوب أسوان كعادته من منزله مسرعا، وتوجه بقلب يملؤه الفرح والسرور إلى المكان الذى يتجمع فيه أصدقاؤه وجيرانه للعب كرة القدم. وبعد مُضي عدة دقائق من انطلاق المباراة فوجئ أهالى المنطقة بإطلاق الأطفال صراخا وعويلا ليعلنوا عن سقوط عبد الرحمن وسط بركة من الدماء، إذ لقى الطفل مصرعه جراء ضربه بـ"طوبة" من قبل أحد زملائه في الملعب.

أهالى المنطقة وأسرة الطفل عبد الرحمن، حاولوا جاهدين إسعاف الطفل ونقلوه إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته بارتطام حجر برأسه ألقاه عليه صديقه في أثناء لعب كرة القدم. كان قسم شرطة أسوان أول، تلقى بلاغا يفيد بمصرع "عبدالرحمن على مطاوع" 13 سنة، طالب بالصف الثانى الإعدادى، نتيجة ارتطام رأسه