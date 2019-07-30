جريمة

مصرع طفل بـ«ضربة طوبة» بسبب تعصب كرة القدم في أسوان

تحرير:عوض سليم ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م
جثة طفل - أرشيفية
جثة طفل - أرشيفية
لم يكن الطفل "عبد الرحمن" يعلم أن مباراة كرة قدم مع أصدقائه، هي الأخيرة بالنسبة له، إذ خرج ابن مستعمرة السد العالي شرق جنوب أسوان كعادته من منزله مسرعا، وتوجه بقلب يملؤه الفرح والسرور إلى المكان الذى يتجمع فيه أصدقاؤه وجيرانه للعب كرة القدم. وبعد مُضي عدة دقائق من انطلاق المباراة فوجئ أهالى المنطقة بإطلاق الأطفال صراخا وعويلا ليعلنوا عن سقوط عبد الرحمن وسط بركة من الدماء، إذ لقى الطفل مصرعه جراء ضربه بـ"طوبة" من قبل أحد زملائه في الملعب.
أهالى المنطقة وأسرة الطفل عبد الرحمن، حاولوا جاهدين إسعاف الطفل ونقلوه إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته بارتطام حجر برأسه ألقاه عليه صديقه في أثناء لعب كرة القدم. كان قسم شرطة أسوان أول، تلقى بلاغا يفيد بمصرع "عبدالرحمن على مطاوع" 13 سنة، طالب بالصف الثانى الإعدادى، نتيجة ارتطام رأسه
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جثة-طفل

حبس المتهمة بقتل طفلة زوجها في البحيرة

أمر المستشار أحمد الطوخى، وكيل نيابة حوش عيسى، فى محافظة البحيرة، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بقتل طفلة زوجها، بعد معاناتها من العقم وعدم قدرتها على الإنجاب. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء مجدى القمرى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، من مركز شرطة حوش عيسى بمقتل طفلة. على الفور، انتقل عدد من ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد المراكبى، رئيس مباحث مركز شرطة حوش عيسى، إلى موقع البلاغ، وتمكنوا من كشف ملابسات الجريمة ودوافعها.
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4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مصنع أثاث بحلوان

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، على حريق هائل اندلع داخل مصنع للأثاث بمنطقة حلوان، دون وقوع وفيات أو مصابين، بعدما تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء بمعاونة خزانات مياه ذات سعة كبيرة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وسماع شهود العيان، وطلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائي لبيان تفاصيل الحادث والوقوف على أسبابه، وقررت سماع أقوال عدد من شهود العيان وكذا أصحاب المصنع والجيران للوقوف على تفاصيل اندلاع الحريق وبيان أسبابه.
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قتلها بعصا.. عاطل يقتل طفلة عشيقته بالعجوزة

واصلت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها في واقعة قيام عاطل بقتل طفلة عشيقته بمنطقة العجوزة، واستمعت النيابة لأقوال عدد من جيران المتهم، الذين أوضحوا أن المتهم معروف بسوء سلوكه، وتبين من التحقيقات الأولية أنه قتل الطفلة الصغيرة التي لم تتخط 4 سنوات من عمرها، بواسطة عصا خشبية، بسبب إزعاجها له، فيما استعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالطفلة المجني عليها، للوقوف على أسباب الوفاة على وجه الدقة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول ظروف الحادث.
المتهمة-وعشيقها-قتلا-زوجها-ليلة-العيد

اعترافات زوجة قتيل السلام: عشيقي موته وهو بيصلح الدِش

واصلت نيابة حوادث شرق القاهرة، تحقيقاتها في واقعة مقتل ضابط متقاعد بمنطقة السلام، على يد زوجته وعشيقها، واعترف المتهمان خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة حيث أقر العشيق المتهم بتعديه على المجني عليه بالضرب، وتسديد طعنة له في منطقة البطن للتخلص منه، فيما بكت المتهمة "زوجة الضحية"، أمام وكيل النيابة، مشيرة إلى أن الشيطان شجعها وتسلل إلى عقلها، لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي، وأبدت ندمها على ما أقدمت عليه من تسهيل إتمام مهمة عشيقها بالتخلص من زوجها، لتأمر النيابة بتجديد حبسهما على ذمة التحقيقات.
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إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

السيطرة على حريق بأتوبيس سياحي ببني سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق محدود اشتعل بمؤخرة أتوبيس سياحى بالطريق الصحراوي الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف دون وقوع إصابات بين الركاب. بدأت الواقعة بتلقي مديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد اشتعال حريق محدود بمؤخرة أتوبيس سياحي، وبداخله 54 راكبًا، آتيًا من أسوان فى اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوي الشرقى، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ8 سيارات إسعاف وسيارات إطفاء.
يشعل-النيران-في-جسد-زميله

سائق «توك توك» بأسوان يشعل النار في زميله

«الدنيا ماعدش فيها خير»، مقولة شعبية شهيرة تجسد انعدام الأخلاق الذي يعيشه بعض الناس داخل مجتمعنا من معدومى الضمير، حيث شهدت قرية الغابة بمركز كوم أمبو بأسوان جريمة بشعة، كاد يذهب ضحيتها سائق توك توك، كان كل همه البحث عن لقمة العيش لمساعدة أسرته الفقيرة، التى كانت تنتظر عودته فى آخر النهار لسد حاجتها ببعض الجنيهات القليلة التى يتكسبها من عمله يوميا، وذلك بعد أن استوقفه اليوم زميل له، وأشعل النيران فى التوك توك الخاص به بغرض قتله حرقا انتقاما منه، بسبب خلاف قديم نشب بينهما على أولوية التحميل، ثم فر هاربا تاركا زميله يصارع الموت.
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تفحم أتوبيس دعايا لـ«100 مليون صحة» في الأقصر (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق أتوبيس تابع لشركة سياحة يقل 22 موظفًا، اليوم الإثنين، في الطريق الصحراوي الغربي بجنوب الأقصر، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر في الأرواح. تلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، يفيد بنشوب حريق في أتوبيس تابع لشركة سياحة مكون من دورين، يقل موظفي دعايا تابعين لمبادرة 100 مليون صحة، ويحمل رقم «786 ا ن ق» على الطريق الصحراوي الغربي بقرية «توماس وعافية 1» أمام مدخل مدينة إسنا.
أجهزة تنصت

جمارك قسطل بأسوان تُحبط تهريب أجهزة تنصت وسماعات

تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ قسطل البرى جنوب أسوان، برئاسة سلامة هلال مهدي مدير الإدارة، من إحباط محاولة تهريب عدد من أجهزة التنصت والسماعات بالمخالفة لأحكام القانون، وقد بلغت قيمة التعويضات المستحقة لصالح الدولة 218 ألف جنيه، ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأتوبيسات القادمة من الخرطوم اشتبه محمد عادل مأمور الحركة وناصر العبد بإدارة الأمن الجمركي بالمنفذ فى الراكب المصرى "ا.ا" قادم من الخرطوم والذى يحمل 3 حقائب، وبتفتيشه ظهرت عليه علامات القلق والارتباك.
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