«مفهوم الأخلاق» لولتر ستيس بالعربية في «آفاق»

تحرير:كريم محجوب ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م

غلاف الكتاب

أصدرت دار ومكتبة آفاق للنشر والتوزيع حديثا الطبعة المعربة من كتاب "مفهوم الأخلاق" للفيلسوف والمفكر الإنجليزي ولتر ستيس، من ترجمة نبيل باسيليوس. ويقدم مؤلف هذا الكتاب، إجابات لبعض الأسئلة الشائكة، التي تدور حول الأخلاق ومفهومها بطريقة عرض فلسفية بسيطة على القارئ، بخلاف الطرق الأكاديمية المتبعة. كما يكشف الكتاب عن نزعة المؤلف الإنسانية الأصلية، ومحاولته إعادة تأسيس فلسفة الأخلاق على أساس قوي أمام تيارات النسبية التي مالت عليها الفلسفة في القرن العشرين.

ويعتبر "مفهوم الأخلاق" هو الطريق الذي سلكه ولتر ستيس ليكمل ما بدأه كبار الفلاسفة الإنسانيين، بدءا من سقراط وأفلاطون، مرورا بكانط وتولستوي، وحتى فروم، في محاولة جادة لوضع أساس صلب للأخلاق وفلسفتها. اقرأ أيضا: «البريق» لستيفن كينج تصدر قريبا عن «المحروسة» اشتهر ولتر ستيس بكتاباته