سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

لأول مرة..الأزهريعرض فيلما بالمطارات لشرح مناسك الحج

تحرير:باهر القاضى ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م
الحجاج
الحجاج
بدأ مجمع البحوث الإسلامية نشر فيلم تسجيلي لشرح مناسك الحج الذي تم إعداده في شكل "موشن جرافيك" لتبسيط وتيسير المناسك، حيث يتم عرضه داخل صالات المطارات المخصصة لسفر الحجاج بالتنسيق مع المشرفين على تلك الصالات، وذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف التوعية للحجاج قبيل سفرهم. وانطلقت الأحد الماضى، أولى رحلات طيران الحج السياحى، وذلك بعد أن انطلقت أولى رحلات الحج البرى، وستتوالى الرحلات على مدار الأسبوع الجاري لحين سفر الـ36 ألف حاج ، فى حين ستبدأ عودة أول رحلات الحجاج فى 4 ذو الحجة، عقب انتهاء مناسك الحج.
ومن جهته أكد الدكتور نظير محمد عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية أن الفيلم يتم عرضه حاليًا في مطاري الأقصر والقاهرة داخل صالات سفر الحجاج وفي المخيمات المقامة خارج الصالات لاستقبال الحجاج قبل بدء إجراءات سفرهم. أضاف الأمين العام أن الفيلم يعرض المناسك بشكل مبسط وتفاصيل كاملة، كما أن وعاظ وواعظات
اقرأ المزيد
المياه الجوفية قرية المويسات (4)

غرق منازل قرية المويسات بأسوان والأهالى يستغيثون

تعرضت عدد من منازل قرية نجع المويسات بالبصيلية قبلي بمركز إدفو شمال أسوان، إلى تشققات وتصدعات، إلى جانب غرق البعض منها بالمياه الجوفية المتسربة إليها من الترعة المقابله للقرية، وقد وجه الأهالى استغاثاتهم لسرعة احتواء الموقف، وعلى الفور توجه المسؤولين بالوحدة المحلية لمدينة ومركز إدفو ومسئولى الرى فى محاولة لاحتواء الموقف، وإنقاذ المنازل من الانهيارات الكلية، حيث تم الدفع بإمكانيات الرى والوحدة المحلية للعمل على سحب المياه وكسحها بعيدا عن منازل الأهالى.
مؤتمر-الشباب-بشرم-الشيخ (1)

السيسي عن عدم طلاء المباني: هو فيه دولة كده؟

انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظاهرة عدم طلاء المباني، قائلا: "يبدوا أننا رضينا بالقبح ونسينا الحُسن"، مشيرا خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطني للشباب، مستكملا: "كل قطاع أدخله ألاقي الدنيا صعبة، صعبة أوي، هقولكم على دليل، إمشوا على الطرق هتلاقوا المباني كلها طوب أحمر، ده بيعكس إيه؟ هوا فيه دولة كده؟ كلها طوب أحمر"، مضيفا: "يادوب المباني اللي بتعملها الحكومة أو المطورين العقاريين، هي بس اللي مدهونة، وده بعكس الدولة راحت لفين".
مؤتمر-الشباب-بشرم-الشيخ (5)

السيسي: لو الشعب رفض الإصلاحات كنت استقلت وعملت انتخابات مبكرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن خطة الإصلاح الاقتصادي أثارت محاوف أعضاء الحكومة في نوفمبر عام 2016، وأنهم كانوا متحسبين من ردة الفعل، مضيفا: "الكل فى التصويت كان خايف.. وإحنا بنخاف على بلدنا لو حصل حاجة لا قدر الله تنهار وتدمر، لكن أنا هنا مش بذكى نفسى وقلت لا"، وتابع الرئيس خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية في مؤتمر الشباب الوطني: "قلت الحكومة تجهز، لو الشعب رفض الإصلاحات تقدم استقالتها الخميس، ولو الشعب رفض يوم السبت هعمل انتخابات رئاسية مبكرة وأسلم البلد لحد تاني، ما هو يا نبنى بلد مظبوط ونحل مشاكلنا يا نسيبها ونمشى لحد تانى يقدر".
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

مدبولي: معدل الفقر لم يرتفع سوى 4%.. وهذا إنجاز هائل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإرادة السياسية وعزيمة الشعب، هما أبرز العوامل التي تحسم مصير برامج الإصلاح الاقتصادية، مؤكدا خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الوطني للشباب، أن هناك دولا فشلت في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب غياب الإرادة، ولجأت حكوماتها إلى نظام المسكنات، خوفًا من ردود الأفعال الشعبية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تمكنت من السيطرة على الأوضاع عند تطبيق برنامجها الإصلاح.
اقرأ المزيد من الأخبار
حج-وعمرة (2)

هل تنجح «بوابة العمرة» في وقف النصب على المعتمرين؟

أقل من 4 أشهر تفصلنا على انطلاق موسم العمرة، والمتوقع أن تبدأ أولى الرحلات للأراضي المقدسة بالممكلة العربية السعودية في نوفمبر المقبل، كما هو الحال العام الماضي، وأقدمت الحكومة المصرية على خطوة تحسبها جيدة، للحد من حالات النصب والتلاعب من قبل شركات السياحة غير المرخصة تجاه الحجاج، عبر إنشاء بوابة العمرة المصرية. وحسب وزارة الحج والعمرة السعودية، فالأعداد المحددة للمعتمرين المصريين قُدرت بـ 500 ألف خلال الموسم الماضي، في حين تخطت الأعداد الرقم المحدد بـ 41 ألفا و951 معتمرًا، وأغلب الأعداد الزائدة كانت جراء تلاعب يعاقب عليه القانون السعودي.
الحج

نائب: «بوابات الحج» تحمي الدولة والمواطن والشركات

أكد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن البوابات الإلكترونية لحجز الحج والعمرة تساهم في توفير المعلومات الصحيحة والموثوقة للحجاج والمعتمرين وتتيح العروض المختلفة من شركات السياحة المعتمدة، بما يتيح قدرا أكبر من الانتقائية أمام المواطن، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات أمامه بالاعتماد على الميكنة. وأثنى "زين الدين" على الدولة المصرية إنشاء بوابة الحج المصرية والبوابة الإلكترونية للعمرة، واللتان تهدفان إلى توفير أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين.
حج-وعمرة (3)

بوابة العمرة الإلكترونية.. خطوة لتسهيل إجراءات السفر

تعلن وزارة السياحة اليوم، الأحد، تفاصيل إطلاق بوابة العمرة الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع غرفة شركات السياحة، حيث وافق مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، على مشروع قرار بإنشاء بوابة إلكترونية باسم "بوابة العمرة المصرية"، على أن يتم إنشاؤها من خلال وزارة السياحة، بحيث تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها، وذلك في إطار مواكبة التطور التكنولوجي الذي انتهجته المملكة العربية السعودية، مؤخرا. وتحتل مصر المرتبة الأولى عربيا فى أعداد المعتمرين، والمرتبة الرابعة بين جنسيات العالم التي أدت مناسك العمرة هذا العام.
الدكتور-سعد-الدين-الهلالي

أزهريون لسعد الهلالي: لا يجوز الحج بالقميص والبنطلون

عاد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، للجدل مرة أخرى عقب تأكيده فى فتوى له، أن ملابس الإحرام في الحج من واجبات الحج وليست من أركانه، مؤكدا أن الحاج يمكنه أداء الحج بملابس الحل، وهي الملابس العادية مثل البنطال والجلباب وغيرهما من الملابس. وأضاف الهلالى، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن الإحرام يبدأ بالنية وليس بارتداء الملابس، مشددا على أن عدم ارتداء ملابس الإحرام يعد مخالفة ولها هدي مذبوح.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org