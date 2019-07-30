لأول مرة..الأزهريعرض فيلما بالمطارات لشرح مناسك الحج

تحرير:باهر القاضى ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م

الحجاج

بدأ مجمع البحوث الإسلامية نشر فيلم تسجيلي لشرح مناسك الحج الذي تم إعداده في شكل "موشن جرافيك" لتبسيط وتيسير المناسك، حيث يتم عرضه داخل صالات المطارات المخصصة لسفر الحجاج بالتنسيق مع المشرفين على تلك الصالات، وذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف التوعية للحجاج قبيل سفرهم. وانطلقت الأحد الماضى، أولى رحلات طيران الحج السياحى، وذلك بعد أن انطلقت أولى رحلات الحج البرى، وستتوالى الرحلات على مدار الأسبوع الجاري لحين سفر الـ36 ألف حاج ، فى حين ستبدأ عودة أول رحلات الحجاج فى 4 ذو الحجة، عقب انتهاء مناسك الحج.

ومن جهته أكد الدكتور نظير محمد عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية أن الفيلم يتم عرضه حاليًا في مطاري الأقصر والقاهرة داخل صالات سفر الحجاج وفي المخيمات المقامة خارج الصالات لاستقبال الحجاج قبل بدء إجراءات سفرهم. أضاف الأمين العام أن الفيلم يعرض المناسك بشكل مبسط وتفاصيل كاملة، كما أن وعاظ وواعظات