الأهلي يستقر على قيد 26 لاعبًا في قائمته الإفريقية

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م

الأهلي

قال طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، إن اللجنة في اجتماعها اليوم الثلاثاء، مع الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ناقشت القائمتين الإفريقية والمحلية، واستعرضت رؤية الجهاز الفني في هذا الشأن. وأضاف إسماعيل أن اللجنة وهي تدعم كل احتياجات الجهاز الفني وافقت على رؤية مارتن لاسارتي في قيد 26 لاعبًا في القائمة الإفريقية، وأن سيد عبد الحفيظ سوف يقوم بالإعلان عنها غدًا.

وأشار في تصريحات صحفية للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إلى أن القائمة المحلية لا يزال هناك وقت للترتيب بشأنها في إطار ما يخدم سياسة الفريق واحتياجاته. وأكد طه إسماعيل أن اللجنة ناقشت أيضًا العروض التي تلقاها بعض اللاعبين الذين قد لا تسمح الظروف بوجودهم في المرحلة الحالية، وسوف يتم حسم كل هذه الأمور



وأشار في تصريحات صحفية للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إلى أن القائمة المحلية لا يزال هناك وقت للترتيب بشأنها في إطار ما يخدم سياسة الفريق واحتياجاته.



وأكد طه إسماعيل أن اللجنة ناقشت أيضًا العروض التي تلقاها بعض اللاعبين الذين قد لا تسمح الظروف بوجودهم في المرحلة الحالية، وسوف يتم حسم كل هذه الأمور خلال الأيام القليلة المقبلة بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني.



ويضم الأهلي بين صفوفه حاليا 5 أجانب هم معلول وأزارو وجونيور أجايي وجيرالدو بالإضافة إلى الوافد الجديد ديانج.



ومن المقرر أن يتم غلق باب القيد الإفريقي، غدًا الأربعاء، استعدادًا لانطلاق النسخة الجديدة من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية منتصف شهر أغسطس المقبل.

