رياضة

الأهلي يستقر على قيد 26 لاعبًا في قائمته الإفريقية

٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م
الأهلي
الأهلي
قال طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، إن اللجنة في اجتماعها اليوم الثلاثاء، مع الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ناقشت القائمتين الإفريقية والمحلية، واستعرضت رؤية الجهاز الفني في هذا الشأن. وأضاف إسماعيل أن اللجنة وهي تدعم كل احتياجات الجهاز الفني وافقت على رؤية مارتن لاسارتي في قيد 26 لاعبًا في القائمة الإفريقية، وأن سيد عبد الحفيظ سوف يقوم بالإعلان عنها غدًا.
وأشار في تصريحات صحفية للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إلى أن القائمة المحلية لا يزال هناك وقت للترتيب بشأنها في إطار ما يخدم سياسة الفريق واحتياجاته.  وأكد طه إسماعيل أن اللجنة ناقشت أيضًا العروض التي تلقاها بعض اللاعبين الذين قد لا تسمح الظروف بوجودهم في المرحلة الحالية، وسوف يتم حسم كل هذه الأمور
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قفشة

تطورات في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع «قفشة»

وصل مسؤولو الأهلي مع مسؤولي نادي بيراميدز إلى اتفاق بشأن انتقال محمد مجدي "قفشة" إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين حول انتقال اللاعب للمارد الأحمر. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل القلعة الحمراء أن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي أجرى اتصالات مطولة مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، واتفقوا بشكل نهائي على انتقال "قفشة" مُقابل 30 مليون جنيه فقط دون حصول بيراميدز على أي لاعب من الأهلي.
اريك-بايلي‎

مدافع مانشستر يونايتد يغيب عن الملاعب 5 أشهر

أعلن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن فترة غياب الإيفوارى إريك بايلى مدافع الشياطين الحمر عن الملاعب، وذلك بعد إصابة صاحب الـ25 عاما، خلال مباراة فريقه الودية أمام توتنهام. وجاء إعلان اليونايتد عبر الحساب الرسمى للنادى على موقع التواص الاجتماعى تويتر مشيرا إلى أن اللاعب سيغيب عن الأولد ترافولد لمدة 5 شهور. وتعرض الإيفوارى إريك بايلى إلى إصابة قوية خلال مواجهة الشياطين الحمر أمام توتنهام هوتسبير فى الكأس الدولية للأبطال، والتى انتهت بفوز اليونايتد بهدفين مقابل هدف.
جون-انطوي

رئيس مصر للمقاصة يكشف قيمة انتقال أنطوي لبيراميدز

أكد محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة أن المطالب المادية الخاصة بالغاني جون أنطوي أدت إلى تعثر انتقاله لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال عبدالسلام في تصريحات عبر إذاعة إنرجي أف أم "مطالب أنطوي كانت كبيرة مما أدى إلى عدم انتقاله إلى الزمالك، وفي المقابل وافق بيراميدز على تلبيتها". وكان رئيس نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق عن دخوله في مفاوضات للحصول على أنطوي من مصر للمقاصة، ولكن تسببت المطالب المالية للغاني في الوقوف أمام إتمام تعاقد النادي الأبيض معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
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الخطيب

الأهلي يكشف حقيقة أزمة الخطيب ولاسارتي باجتماع الحسم

نفى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، كافة الأنباء التي تم تداولها عن حدوث أزمة في اجتماع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وقال عبد الحفيظ، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الأمور تمت كما خُطط لها خلال الاجتماع من مناقشة القائمة المحلية والإفريقية، والتوصل لقرارات حاسمة قبل القيد الإفريقي المقرر له غدًا الاربعاء، موضحًا أن هناك جلسة أخرى سيتم عقدها خلال 24 ساعة من أجل القرارات النهائية.
لاسارتى

كيف فشل مارتن لاسارتي في القمة الباهتة؟

فاز الأهلي على ضيفه الزمالك بنتيجة (1-0)، على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري الممتاز، الذي امتد لـ362 يومًا. ووصل الأهلي للفوز رقم 100 في تاريخ مواجهاته أمام الزمالك بجميع المنافسات، كما أن المارد الأحمر حسم القمة رقم 234 في الديربي بهدف علي معلول، والتي تحمل الرقم 118 في الدوري. فوز الجولة الأخيرة من موسم 2018-19 رفع رصيد انتصارات الأهلي إلى 44 في الدوري أمام غريمه التقليدي في 118 مباراة، وحمل هدف معلول الرقم 339 في شباك الزمالك بالديربي منها هدفان اعتباريان في جميع المنافسات.
لاسارتي

لاسارتي: أفراح التتويج بالدوري يجب أن تتوقف

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع لاعبي القلعة الحمراء، صباح اليوم الخميس، داخل معسكر الفريق المغلق في برج العرب بالإسكندرية، وطالبهم بضرورة إغلاق صفحة الفوز على المقاولون، والتتويج رسميا بالدوري رقم 41، وأكد لاسارتي، في تصريحات للموقع الرسمي، للاعبين أن الفريق على موعد مع مباراة مهمة جدا أمام الزمالك الأحد المقبل، في ختام مشوار الفريق بمسابقة الدوري، مؤكدًا لهم ضرورة حصد نقاطها الثلاث من أجل إنهاء الموسم بشكل مميز.
فرحة-الاهلى‎ (1)

بعد التتويج.. الأهلي: هدفنا في الدوري لم ينته

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا تمامًا صفحة الفوز على المقاولون العرب أمس، ويركزون بالكامل في مباراة الزمالك بعد التتويج بمسابقة الدوري رسميًا لموسم 2019-2020، وقال عبد الحفيظ: «بدأنا التركيز والتحضير لمباراة الزمالك التي تبقى مهمة للغاية على الصعيد الرقمي والإحصائي والجماهيري، خاصة أننا نرغب فى إنهاء الموسم بشكل جيد من خلال مواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث في مباراة القمة».
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