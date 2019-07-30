جريمة

تجديد حبس وكيل تموين الفيوم بتهمة «تقاضي رشوة»

تحرير:أسماء أبو السعود ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م
حبس - تعبيرية
حبس - تعبيرية
قررت النيابة العامة بالفيوم، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عبد الفتاح شرف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، 15 يومًا على أن يراعى التجديد له في الميعاد القانوني، على خلفية القبض عليه خلال تلقيه رشوة من مدير عام الإنتاج ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالفيوم، لتسهيل عملية تسليم الأقماح في الشون التابعة للبنك بالمحافظة. كانت نيابة الفيوم الكلية، أخلت سبيل مجدي محمود عبد اللطيف، موظف ببنك التنمية والإئتمان الزراعي المتهم بتقديم الرشوى بكفالة من سراي النيابة مساء أمس، واستمرار حبس وكيل التموين.
وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على وكيل وزارة التموين، خلال تلقيه رشوة بمكتبه من مدير عام الإنتاج ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالفيوم. وأصدرت وزارة التموين بيانًا، أكدت فيه أنّ الوزير أحال مدير مديرية التموين بالفيوم إلى النيابة الإدارية بعد ورود عدة شكاوى ضده من بعض العاملين في الإدارة على صفحات
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حبس المتهمة بقتل طفلة زوجها في البحيرة

أمر المستشار أحمد الطوخى، وكيل نيابة حوش عيسى، فى محافظة البحيرة، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بقتل طفلة زوجها، بعد معاناتها من العقم وعدم قدرتها على الإنجاب. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء مجدى القمرى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، من مركز شرطة حوش عيسى بمقتل طفلة. على الفور، انتقل عدد من ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد المراكبى، رئيس مباحث مركز شرطة حوش عيسى، إلى موقع البلاغ، وتمكنوا من كشف ملابسات الجريمة ودوافعها.
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4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مصنع أثاث بحلوان

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، على حريق هائل اندلع داخل مصنع للأثاث بمنطقة حلوان، دون وقوع وفيات أو مصابين، بعدما تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء بمعاونة خزانات مياه ذات سعة كبيرة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وسماع شهود العيان، وطلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائي لبيان تفاصيل الحادث والوقوف على أسبابه، وقررت سماع أقوال عدد من شهود العيان وكذا أصحاب المصنع والجيران للوقوف على تفاصيل اندلاع الحريق وبيان أسبابه.
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قتلها بعصا.. عاطل يقتل طفلة عشيقته بالعجوزة

واصلت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها في واقعة قيام عاطل بقتل طفلة عشيقته بمنطقة العجوزة، واستمعت النيابة لأقوال عدد من جيران المتهم، الذين أوضحوا أن المتهم معروف بسوء سلوكه، وتبين من التحقيقات الأولية أنه قتل الطفلة الصغيرة التي لم تتخط 4 سنوات من عمرها، بواسطة عصا خشبية، بسبب إزعاجها له، فيما استعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالطفلة المجني عليها، للوقوف على أسباب الوفاة على وجه الدقة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول ظروف الحادث.
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اعترافات زوجة قتيل السلام: عشيقي موته وهو بيصلح الدِش

واصلت نيابة حوادث شرق القاهرة، تحقيقاتها في واقعة مقتل ضابط متقاعد بمنطقة السلام، على يد زوجته وعشيقها، واعترف المتهمان خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة حيث أقر العشيق المتهم بتعديه على المجني عليه بالضرب، وتسديد طعنة له في منطقة البطن للتخلص منه، فيما بكت المتهمة "زوجة الضحية"، أمام وكيل النيابة، مشيرة إلى أن الشيطان شجعها وتسلل إلى عقلها، لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي، وأبدت ندمها على ما أقدمت عليه من تسهيل إتمام مهمة عشيقها بالتخلص من زوجها، لتأمر النيابة بتجديد حبسهما على ذمة التحقيقات.
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شاب متهور ينهي حياة مساعد شرطة دهسا بسيارته بالفيوم

لم يكن يعلم ناصر عبد التواب سعيد مساعد الشرطة صاحب الخمسين عامًا، أنّ اليوم سيكون الأخير له في عمله، وليس ذلك فقط بل في حياته أيضًا، رغم أنّه خرج من بيته كعادته كل يوم وودع أسرته، متوجهًا لعمله يكد ويشقى فيه من أجل خدمة بلده أولًا، وتوفير حياة كريمة لأسرته ثانيًا، إلا أنّ شابًا متهورًا لا يعلم معنى العمل ولا المسؤولية بعدما دللته أسرته بشدة وأفسده دلالهم له، كان السبب في مصرع مساعد شرطة مسكين، وإنهاء حياته أسفل عجلات سيارته، بسبب السرعة الجنونية، أثناء وقوفه في أحد الأكمنة التي تنظمها مديرية أمن الفيوم بإحدى طرق مركز سنورس.
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أهالي الفيوم يدشنون «هاشتاج» للدفاع عن قاتل أسرته

دشن أهالي محافظة الفيوم، "هاشتاج" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للدفاع عن «خالد. م. ف. ع»، 38 عاما، المتهم بقتل زوجته وأورده الأربعة داخل شقتهم السكنية ببرج الملكة، بواسطة "ساطور"، أطلقوا عليه اسم «#مستر_خالد_مستحيل_يقتل»، مؤكدين أنّه على خلق ودين، وحافظ لكتاب الله تعالى، كما أنّه بنى مسجدًا بقريته، وأنّه شديد الحب لفعل الخير، إذ استعان المدافعين عنه بصور بعض المنشورات بينه وبين زوجته والتي تُبين مدى حبهما لبعضهما وأنه من المستحيل أن يقتلها، كان آخرها عندما هنأته بعيد ميلاده في 1 يونيو الماضي.
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حبس قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم 4 أيام

قررت النيابة العامة بالفيوم، برئاسة المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات الفيوم، مساء الإثنين حبس "خالد م ف ع" المتهم بقتل زوجته وأولاده الأربعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني. كما قررت النيابة تحريز الساطور المستخدم في الحادث، وإرساله إلى مصلحة الطب الشرعي، لمطابقة الدماء التي لطخته بدماء الضحايا الخمسة، وللتأكد من أنّه هو المستخدم في الحادث من عدمه، بالإضافة إلى رفع البصمات عليه والتأكد من أنها للقاتل وأنّه لا توجد عليه بصمات أخرى، وفي حالة وجود بصمات أخرى يتم تحديد صاحبها.
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متفوق وخلوق.. من هو قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم؟

هزّت جريمة قتل قام بها مدرس لغة إنجليزية ضد زوجته وأبنائه الأربعة، محافظة الفيوم، خصوصا بعدما علموا أنّ القاتل أزهري ويُعرف بالتدين وحسن الأخلاق. "التحرير" تواصلت مع أحد أقارب القاتل الذي رفض ذكر اسمه، والذي قال إنّ "خالد م ف ع" (القاتل) ولد في قرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم، ويبلغ من العمر (36 عامًا)، من أسرة بسيطة ويعمل والده "حلاقًا" ورغم ذلك كان متفوقًا بالدراسة وكان ملتحق بالأزهر وأصبح مُدرسًا للغة الإنجليزية، ويشتهرون بحُسن الخُلق والسمعة الطيبة بين الجيران، وشديدي التدين والأخلاق، وكان حريصًا على تحفيظ أبنائه القرآن منذ طفولتهم.
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