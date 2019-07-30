تجديد حبس وكيل تموين الفيوم بتهمة «تقاضي رشوة»

تحرير:أسماء أبو السعود ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م

حبس - تعبيرية

قررت النيابة العامة بالفيوم، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عبد الفتاح شرف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، 15 يومًا على أن يراعى التجديد له في الميعاد القانوني، على خلفية القبض عليه خلال تلقيه رشوة من مدير عام الإنتاج ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالفيوم، لتسهيل عملية تسليم الأقماح في الشون التابعة للبنك بالمحافظة. كانت نيابة الفيوم الكلية، أخلت سبيل مجدي محمود عبد اللطيف، موظف ببنك التنمية والإئتمان الزراعي المتهم بتقديم الرشوى بكفالة من سراي النيابة مساء أمس، واستمرار حبس وكيل التموين.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على وكيل وزارة التموين، خلال تلقيه رشوة بمكتبه من مدير عام الإنتاج ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالفيوم. وأصدرت وزارة التموين بيانًا، أكدت فيه أنّ الوزير أحال مدير مديرية التموين بالفيوم إلى النيابة الإدارية بعد ورود عدة شكاوى ضده من بعض العاملين في الإدارة على صفحات