كيف تواجه الحكومة العجز في الإنتاج الحيواني؟

- ينخفض نصيب الفرد في مصر من الإنتاج الحيواني ليصل إلى 8 كيلوات، بينما يصل في بعض الدول إلى 40 كيلو. - يمتلك أصحاب الحيازات الصغيرة أكثر من 80% من الحيوانات

تحرير:خالد وربي ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٢ م

الثروة الحيوانية

يبلغ الإنتاج الحيوانى فى مصر من 20 إلى 30% من جملة الإنتاج الزراعى ويقل نصيب الفرد من الإنتاج الحيوانى ليصل إلى 8 كجم سنويا، بينما فى بعض الدول الأخرى يزداد بدرجة كبيرة ليصل إلى 40 كجم سنويًّا ويرتفع عن ذلك فى الأرجنتين ليصل إلى 123 كجم سنويا. وترجع أسباب العجز في الإنتاج الحيواني إلى نقص أعداد الحيوانات، وسوء حالتها الصحية، بالإضافة لضعف تركيبها الوراثى وسوء حالتها الغذائية فضلا عن استخدام الحيوانات فى العمل. ويبلغ الحد الصحي للإنسان من البروتين الحيواني 33 جم والمتاح في مصر هو 11 جم.

وتتسم الثروة الحيوانية في مصر بما يطلق عليه تفتيت الثروة الحيوانية حيث يمتلك أصحاب الحيازات الصغيرة أكثر من 80% من الحيوانات بصفة خاصة الجاموس والأبقار ويعتمدون في تربية حيواناتهم على الطريقة التقليدية دون تطبيق أى تكنولوجيات حديثة وعادة ما يكون أصحاب الحيازات الصغيرة من محدودي الدخل وتربى الحيوانات