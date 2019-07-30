كيف تواجه الحكومة العجز في الإنتاج الحيواني؟

- ينخفض نصيب الفرد في مصر من الإنتاج الحيواني ليصل إلى 8 كيلوات، بينما يصل في بعض الدول إلى 40 كيلو.
- يمتلك أصحاب الحيازات الصغيرة أكثر من 80% من الحيوانات
يبلغ الإنتاج الحيوانى فى مصر من 20 إلى 30% من جملة الإنتاج الزراعى ويقل نصيب الفرد من الإنتاج الحيوانى ليصل إلى 8 كجم سنويا، بينما فى بعض الدول الأخرى يزداد بدرجة كبيرة ليصل إلى 40 كجم سنويًّا ويرتفع عن ذلك فى الأرجنتين ليصل إلى 123 كجم سنويا.
وترجع أسباب العجز في الإنتاج الحيواني إلى نقص أعداد الحيوانات، وسوء حالتها الصحية، بالإضافة لضعف تركيبها الوراثى وسوء حالتها الغذائية فضلا عن استخدام الحيوانات فى العمل.
ويبلغ الحد الصحي للإنسان من البروتين الحيواني 33 جم والمتاح في مصر هو 11 جم.
وتتسم الثروة الحيوانية في مصر بما يطلق عليه تفتيت الثروة الحيوانية حيث يمتلك أصحاب الحيازات الصغيرة أكثر من 80% من الحيوانات بصفة خاصة الجاموس والأبقار ويعتمدون في تربية حيواناتهم على الطريقة التقليدية دون تطبيق أى تكنولوجيات حديثة وعادة ما يكون أصحاب الحيازات الصغيرة من محدودي الدخل وتربى الحيوانات
وتتسم الثروة الحيوانية في مصر بما يطلق عليه تفتيت الثروة الحيوانية حيث يمتلك أصحاب الحيازات الصغيرة أكثر من 80% من الحيوانات بصفة خاصة الجاموس والأبقار ويعتمدون في تربية حيواناتهم على الطريقة التقليدية دون تطبيق أى تكنولوجيات حديثة وعادة ما يكون أصحاب الحيازات الصغيرة من محدودي الدخل وتربى الحيوانات لديهم في ظل ظروف قاسية.
وتبلغ أعداد رؤوس الأبقار في مصر 4 ملايين و95 ألفا و651 رأسا حسب إحصاء قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، كما تبلغ أعداد رؤوس الثروة الحيوانية من الجاموس 3 ملايين و320 ألفا و135 رأسا بينما تبلغ أعداد رؤوس الأغنام 4 ملايين و343 ألفا و92 رأسا، وتبلغ الماعز وفق إحصاء عام 2017 آخر إحصاء لوزارة الزراعة 3 ملايين و493 ألفا و961 رأسا، أما الجمال فتبلغ 75 ألفا و995 جملا.
ويحتفظ أكثر من 70% من المزارعين في الريف بالثروة الحيوانية من أبقار وجاموس وماعز وكذلك قطعان صغيرة من الدواجن.
وتتبنى مصر ما يسمى بالإستراتيجية المصرية للتنمية الزراعية المستدامة 2030 وذلك من خلال النهوض بقطاعات الإنتاج الحيواني والداجني للحفاظ على الأمن الغذائي ودعم النمو الاقتصادي لصغار المزارعين.
ويقول الدكتور مصطفى عبدالرازق خليل وكيل معهد بحوث الإنتاج الحيواني التابع لوزارة الزراعة إن بعض الموارد الوراثية الحيوانية في مصر مهددة بسبب عمليات التهجين والاستعاضة عنها بالسلالات الأجنبية مطالبا بحفظها كحق للأجيال القادمة.
وأضاف عبدالرازق خلال ورشة العمل التي عقدت اليوم بعنوان "مراجعة واعتماد الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية للموارد الوراثية الحيوانية في مصر" بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي أن الإستراتيجية الوطنية في مصر تم وضعها وفق ظروف مصر ومواردها الحيوانية.
وقال الدكتور أمين محمد سعيد الباحث بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني إن قطاع الإنتاج الحيواني يساهم بنسبة 28% من إجمالي الإنتاج الزراعي القومي بمصر وإن هناك تحديات تواجه القطاع، منها عدم وجود نظام حديث لضمان دقة البيانات المتحصل عليها والخلط العشوائي بين السلالات وعدم وجود خطة قومية متخصصة لحصر وحفظ الموارد الوراثية على المستوى القومي مطالبا بعمل مسح للأمراض الوبائية المنتشرة في مصر والعمل على تطوير اللقاحات والأمصال لهذه الأمراض وزيادة توعية المربين بمميزات كل سلالة وتشجيعهم بتسجيل حيواناتهم من أجل الحصول على خدمات بيطرية وتناسلية وإرشادية وتدريبية ودعم نظم تمويلية لأنشطة التربية والإنتاج والتجميع والتصنيع والتسويق وكذلك إنشاء قاعدة بيانات لانتشار السلالات المحلية داخل مصر مع حصر وترقيم دقيق للسلالات المحلية.
وطالب الدكتور أحمد مصطفى إمام الباحث بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني بدعم وتطوير البنك القومي للجينات للموارد الوراثية الحيوانية والاهتمام بزيادة الأعداد من السلالات المهددة بالانقراض وتكوين لجنة متابعة وتقييم للأنشطة الخاصة بحفظ الموارد الوراثية الحيوانية مع إنشاء قطعان لإكثار الحيوانات المتميزة وراثيا والحيوانات المهددة بالانقراض.
ووفق الدكتورة هناء عبدالحارث الباحثة في مجال الإنتاج الحيواني تعاني السلالات الحيوانية الأجنبية والخليطة بصفة عامة -والمحلية بصفة خاصة- من غياب تام للبرامج القومية لتحسينها؛ الأمر الذي أدى إلى جعل المجهودات الهادفة إلى تحسينها مجهودات فردية على نطاق بحثي.
وأوضحت أن هناك تحديات تواجه الإنتاج الحيواني في مصر أهمها الخلط العشوائي غير الممنهج وعدم وجود خطة قومية للتحسين الوراثي مطالبة بإنشاء نظام تسجيل قومي لكل سلالة محلية.