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كيف تواجه الحكومة العجز في الإنتاج الحيواني؟

- ينخفض نصيب الفرد في مصر من الإنتاج الحيواني ليصل إلى 8 كيلوات، بينما يصل في بعض الدول إلى 40 كيلو. - يمتلك أصحاب الحيازات الصغيرة أكثر من 80% من الحيوانات
تحرير:خالد وربي ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٢ م
الثروة الحيوانية
الثروة الحيوانية
يبلغ الإنتاج الحيوانى فى مصر من 20 إلى 30% من جملة الإنتاج الزراعى ويقل نصيب الفرد من الإنتاج الحيوانى ليصل إلى 8 كجم سنويا، بينما فى بعض الدول الأخرى يزداد بدرجة كبيرة ليصل إلى 40 كجم سنويًّا ويرتفع عن ذلك فى الأرجنتين ليصل إلى 123 كجم سنويا. وترجع أسباب العجز في الإنتاج الحيواني إلى نقص أعداد الحيوانات، وسوء حالتها الصحية، بالإضافة لضعف تركيبها الوراثى وسوء حالتها الغذائية فضلا عن استخدام الحيوانات فى العمل. ويبلغ الحد الصحي للإنسان من البروتين الحيواني 33 جم والمتاح في مصر هو 11 جم.
وتتسم الثروة الحيوانية في مصر بما يطلق عليه تفتيت الثروة الحيوانية حيث يمتلك أصحاب الحيازات الصغيرة أكثر من 80% من الحيوانات بصفة خاصة الجاموس والأبقار ويعتمدون في تربية حيواناتهم على الطريقة التقليدية دون تطبيق أى تكنولوجيات حديثة وعادة ما يكون أصحاب الحيازات الصغيرة من محدودي الدخل وتربى الحيوانات
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المياه الجوفية قرية المويسات (4)

غرق منازل قرية المويسات بأسوان والأهالى يستغيثون

تعرضت عدد من منازل قرية نجع المويسات بالبصيلية قبلي بمركز إدفو شمال أسوان، إلى تشققات وتصدعات، إلى جانب غرق البعض منها بالمياه الجوفية المتسربة إليها من الترعة المقابله للقرية، وقد وجه الأهالى استغاثاتهم لسرعة احتواء الموقف، وعلى الفور توجه المسؤولين بالوحدة المحلية لمدينة ومركز إدفو ومسئولى الرى فى محاولة لاحتواء الموقف، وإنقاذ المنازل من الانهيارات الكلية، حيث تم الدفع بإمكانيات الرى والوحدة المحلية للعمل على سحب المياه وكسحها بعيدا عن منازل الأهالى.
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السيسي عن عدم طلاء المباني: هو فيه دولة كده؟

انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظاهرة عدم طلاء المباني، قائلا: "يبدوا أننا رضينا بالقبح ونسينا الحُسن"، مشيرا خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطني للشباب، مستكملا: "كل قطاع أدخله ألاقي الدنيا صعبة، صعبة أوي، هقولكم على دليل، إمشوا على الطرق هتلاقوا المباني كلها طوب أحمر، ده بيعكس إيه؟ هوا فيه دولة كده؟ كلها طوب أحمر"، مضيفا: "يادوب المباني اللي بتعملها الحكومة أو المطورين العقاريين، هي بس اللي مدهونة، وده بعكس الدولة راحت لفين".
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السيسي: لو الشعب رفض الإصلاحات كنت استقلت وعملت انتخابات مبكرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن خطة الإصلاح الاقتصادي أثارت محاوف أعضاء الحكومة في نوفمبر عام 2016، وأنهم كانوا متحسبين من ردة الفعل، مضيفا: "الكل فى التصويت كان خايف.. وإحنا بنخاف على بلدنا لو حصل حاجة لا قدر الله تنهار وتدمر، لكن أنا هنا مش بذكى نفسى وقلت لا"، وتابع الرئيس خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية في مؤتمر الشباب الوطني: "قلت الحكومة تجهز، لو الشعب رفض الإصلاحات تقدم استقالتها الخميس، ولو الشعب رفض يوم السبت هعمل انتخابات رئاسية مبكرة وأسلم البلد لحد تاني، ما هو يا نبنى بلد مظبوط ونحل مشاكلنا يا نسيبها ونمشى لحد تانى يقدر".
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

مدبولي: معدل الفقر لم يرتفع سوى 4%.. وهذا إنجاز هائل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإرادة السياسية وعزيمة الشعب، هما أبرز العوامل التي تحسم مصير برامج الإصلاح الاقتصادية، مؤكدا خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الوطني للشباب، أن هناك دولا فشلت في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب غياب الإرادة، ولجأت حكوماتها إلى نظام المسكنات، خوفًا من ردود الأفعال الشعبية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تمكنت من السيطرة على الأوضاع عند تطبيق برنامجها الإصلاح.
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عبد العال: مصر بها مزايا عديدة وجنسيتها ليست للبيع

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مصر صاحبة تاريخ وحضارة عريقة وبها العديد من المزايا التفضيلية والمغريات التي توفرها 'الجنسية المصرية، ولاتوجد دولة لا تسمح بالتجنس، لافتا إلى أن السلطة التقديرية في منح أو منع الجنسية وفق مشروع القانون لوزير الداخلية، والجنسية المصرية ليست للبيع". جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم الأحد، لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم '89' لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم '26' لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

البرلمان يُقر تعديلات قانون إقامة الأجانب والجنسية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مجموع مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته. جاء ذلك اليوم بعد استعرض اللواء كمال عامر، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن القانون، في إطار أن تهدف الدولة إلى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوي الارتباط بمصر والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار.
نيسان-صني

بسبب اشتعال المنافسة.. نيسان تخفض أسعار سياراتها

أعلنت شركة «نيسان إيجيب» تخفيض أسعار جميع فئات سيارتيها المجمعتين في مصر «صني» و«سنترا» السيدان، بالإضافة إلى تخفيض أسعار السيارة المستوردة «قشقاي» الـSUV الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات، بقيم وصلت إلى 18 ألف جنيه. ونشر الموقع الرسمي للشركة الأسعار الجديدة للسيارات الثلاث في يوليو، وتراوحت قيم التخفيضات مقارنة بأسعار يونيو بين 11.000 جنيه وحتى 18.000 جنيه. وتسببت حملات المقاطعة الشعبية في كثير من المشاكل أجبرت وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يطلق مع قادة إفريقيا اتفاقية تحرير التجارة

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات أن الزيارة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لجمهورية النيجر تعد زيارة استثنائية، إذ سيتم إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية التي أقرتها برلمانات 24 دولة إفريقية من إجمالى 52 دولة موقعة عليها ودخلت حيز التنفيذ فى الثلاثين من مايو الماضى، وهو يعد حدثا تاريخيا لأفريقيا تحت رئاسة مصر. وذكرت الهيئة، في تقرير لها، أن الزيارة تأتي في سياق اهتمام السياسة المصرية في السنوات الأخيرة بتعزيز العلاقات مع دول القارة الأفريقية، وهو الاهتمام الذي تضاعف مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي اعتبارا من العاشر من شهر فبراير الماضي.
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