هل تُنهي الجولة الجديدة من المفاوضات الحرب التجارية؟
تنتظر الأوساط السياسية والاقتصادية في العالم أن تسفر المحادثات الجديدة بين الولايات المتحدة والصين في التوصل إلى تسوية واضحة بشأن الحرب التجارية بين البلدين
تحرير:محمود نبيل
٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٤ م
ترامب وشي
تجرى الجولة الأخيرة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى مساء غد في المركز المالي الصيني في شنجهاي، وذلك سعيًا وراء الوصول لأرضية مشتركة مرضية لكل الأطراف بعد اندلاع حرب التعريفات الجمركية بين البلدين منذ الأشهر الأولى من العام الماضي.
المفاوضات التي تستمر ليومين هي أولى المناقشات الثنائية منذ انهيار المحادثات بين الجانبين في مايو الماضي، عندما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين بالتخلي عن التزاماتها الأساسية تجاه التوصل لاتفاق مع واشنطن.
وحاول كل من واشنطن وبكين استخدام الرسوم الجمركية للتعامل مع الطرف الآخر، وهو ما أدى لفرض تعريفات تغطي أكثر من 360 مليار دولار في التجارة الثنائية في الاتجاهين.
ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين
وقال التليفزيون الألماني "دويتشه فيله"، إن هذه هى المرة الأولى التى تستضيف
وحاول كل من واشنطن وبكين استخدام الرسوم الجمركية للتعامل مع الطرف الآخر، وهو ما أدى لفرض تعريفات تغطي أكثر من 360 مليار دولار في التجارة الثنائية في الاتجاهين.
ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين
وقال التليفزيون الألماني "دويتشه فيله"، إن هذه هى المرة الأولى التى تستضيف فيها شنجهاى المحادثات الأمريكية الصينية منذ بدء الخلاف التجارى والجولة الثانية عشرة للمفاوضات بشكل عام.
ويرأس الوفد الأمريكي وزير الخزانة ستيفن منوشين والممثل التجاري روبرت لايتيزر، بينما يقود نائب رئيس مجلس الدولة ليو هي ووزير التجارة تشونج شان الجانب الصيني.
وتهدف المحادثات لمحاولة البناء على الهدنة التي وافق عليها ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج على هامش قمة مجموعة العشرين التي عقدت في أوساكا نهاية يونيو الماضي.
وقالت واشنطن إنها لن تفرض تعريفات جديدة على الصادرات الصينية "في الوقت الحالي على الأقل"، بينما وافقت بكين على شراء المزيد من السلع الزراعية الأمريكية، وذلك في محاولة من جانب كل طرف لإظهار حسن النيات.
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وقبل اجتماعهم هدد ترامب بفرض ضريبة على جميع الواردات المتبقية من الصين، والتي تصل قيمتها إلى أكثر من 300 مليار دولار، وذلك في محاولة لممارسة بعض الضغط السياسي على الصين لتجنب إفشال الجولة الجديدة من المفاوضات.
وأثار التعمق المتزايد في العلاقات التجارية والاستثمارية بين الولايات المتحدة والصين حالة من القلق بين رجال الأعمال والمستثمرين حول آفاق النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، كما أدى الخلاف المتصاعد إلى تعريض النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد المعمول بها حاليا للخطر.
وعلى الرغم من أن المستثمرين يأملون في أن تتجنب بكين وواشنطن تصعيدًا آخر في التعريفات، فإنهم يتوقعون أن تؤدي محادثات شنجهاي إلى القليل من حيث الجوهر.
وأشار التليفزيون الألماني إلى أن كلا من الولايات المتحدة والصين أيضًا بعثتا برسائل تؤكد خفض مستوى التوقعات في الفترة التي تسبق الاجتماع، حيث أكد منوشين خلال حواره مع شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، الأسبوع الماضي، أنه لا يزال هناك "الكثير من القضايا" المعلقة بين البلدين.
ومن الناحية الأخرى، قالت صحيفة جلوبال تايمز اليومية التي تديرها الدولة إنه "هناك توقعات بأن تستغرق المحادثات التجارية وقتًا طويلا".
وقال جيك باركر نائب الرئيس الأول لمجلس الأعمال الأمريكي الصيني لوكالة الأنباء الفرنسية: "من الناحية الواقعية، فإن جولة المحادثات هذه تدور حول توضيح موقف الجانبين بعد فترة هدوء كبيرة في الارتباط".
وأضاف: "يجب أن يكون هناك أيضًا تركيز على إعادة بناء الثقة التي كانت موجودة في أبريل، لكنها تبددت منذ ذلك الحين".
وبشكل منفصل، أغضب ترامب بكين من خلال إدراجه لعملاق التكنولوجيا الصينية هواوي في القوائم السوداء للولايات المتحدة، وهو الأمر الذي أبدى عدد من الكيانات الأمريكية اعتراضها عليه.