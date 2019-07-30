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هل تُنهي الجولة الجديدة من المفاوضات الحرب التجارية؟

تنتظر الأوساط السياسية والاقتصادية في العالم أن تسفر المحادثات الجديدة بين الولايات المتحدة والصين في التوصل إلى تسوية واضحة بشأن الحرب التجارية بين البلدين
تحرير:محمود نبيل ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٤ م
ترامب وشي
ترامب وشي
تجرى الجولة الأخيرة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى مساء غد في المركز المالي الصيني في شنجهاي، وذلك سعيًا وراء الوصول لأرضية مشتركة مرضية لكل الأطراف بعد اندلاع حرب التعريفات الجمركية بين البلدين منذ الأشهر الأولى من العام الماضي. المفاوضات التي تستمر ليومين هي أولى المناقشات الثنائية منذ انهيار المحادثات بين الجانبين في مايو الماضي، عندما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين بالتخلي عن التزاماتها الأساسية تجاه التوصل لاتفاق مع واشنطن.
وحاول كل من واشنطن وبكين استخدام الرسوم الجمركية للتعامل مع الطرف الآخر، وهو ما أدى لفرض تعريفات تغطي أكثر من 360 مليار دولار في التجارة الثنائية في الاتجاهين. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وقال التليفزيون الألماني "دويتشه فيله"، إن هذه هى المرة الأولى التى تستضيف
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عنصرية ترامب.. كلمة السر في ثاني مناظرة ديمقراطية

على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، سيتجمع الديمقراطيون في الولايات المتحدة حول شاشات التلفاز لمتابعة المناظرة الثانية في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لاختيار مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة 2020. المناظرة التي ستستضيفها مدينة ديترويت الأمريكية، ستشهد تركيز المرشحين المحتملين العشرين على كيفية الرد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع تقديم رؤيتهم الخاصة للبلاد. فمن المؤكد أن يستغل المرشحون المناظرة لانتقاد تصريحات ترامب العنصرية، كما سيسعون لتقديم تفاصيل حول رؤيتهم لتحسين حياة المواطنين الأمريكيين.
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رسائل سياسية أمريكية من اختبار «أرو 3» مع إسرائيل

لم يتوقف دور الولايات المتحدة الأمريكية في التوترات المتصاعدة مع إيران عند زيادة تواجدها العسكري في مضيق هرمز، ضمن خطة أكثر شمولًا لإعادة الانتشار في الخليج العربي مجددًا، ولكن الدور الأمريكي امتد أيضًا ليشمل تأمين إسرائيل. العلاقة التي تجمع الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي بدأت بشكلها الحالي في منتصف القرن الماضي تقريبًا، استدعت أن تبعث الولايات المتحدة بمجموعة من رسائل التهدئة والطمأنة لإسرائيل بشأن التوترات المتصاعدة مع إيران منذ شهر مايو الماضي.
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ترامب يوقع قانون تمديد الرعاية لضحايا 11 سبتمبر

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، مشروع قانون لرعاية رجال الإنقاذ الناجين من الهجمات الإرهابية في نيويورك في 11 سبتمبر 2001. وفي الأسبوع الماضي، صوّت مجلس الشيوخ على إعادة تمديد العمل بصندوق تعويضات ضحايا 11 سبتمبر لمدة 73 عامًا، بأغلبية ساحقة من 97 صوتا مقابل صوتين معارضين. فبعد سنوات من النزاعات داخل الكونجرس، صوت مجلس الشيوخ رسميا على إعادة تمديد العمل بصندوق تعويضات ضحايا الحادي عشر من سبتمبر، وتوفير الدعم المالي بشكل فعال للمساعدة في دفع فواتير الرعاية الصحية لآلاف رجال الإنقاذ والناجين من الهجمات.
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لماذا ترك رئيس الاستخبارات الأمريكية منصبه؟

لم تعرف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فترات طويلة من الاستقرار على مدى أكثر من عامين ونصف على الوجود في البيت الأبيض، حيث كانت الاستقالات موجودة بصفة دائمة على مكتب الرئيس الأمريكي خلال تلك الفترة التي قضاها على رأس قيادة البلاد سياسيًا. كان دان كوتس، وهو المسؤول الأول عن كل أجهزة الاستخبارات الوطنية في الولايات المتحدة، صاحب أحدث طلب للاستقالة خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة أنه أحد أكثر مسؤولي الإدارة الأمريكية الذين دخلوا في صدامات سياسية عنيفة مع الرئيس الأمريكي.
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هل تقحم إيران الصين في أزمة مضيق هرمز؟

باتت التوترات في مضيق هرمز تنذر بمزيد من العواقب السياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في أعقاب التصعيد الأخير بين طهران ولندن بشأن الناقلة التي تحتجزها السلطات الإيرانية منذ أسبوعين تقريبا، الأمر الذي دفع بريطانيا لاتخاذ عدد من الإجراءات. وجاء على رأس تلك الإجراءات البريطانية، قرار زيادة الوجود العسكري للمملكة المتحدة في خليج هرمز، بما يسمح لها بمرافقة كل الناقلات التجارية والنفطية، وتقديم الحماية اللازمة لها ضد أي تجاوزات أو تهديدات في تلك المنطقة الحيوية.
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الأهداف السياسية تنسف مفاوضات الحرب التجارية

لا تزال المناورات الاقتصادية والسياسية هي السمة الغالبة في تعامل الصين مع المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحرب التجارية بين البلدين، والتي بدأت مع مطلع العام الماضي، وألحقت خسائر ضخمة بالطرفين خلال الأشهر الماضية. وخلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت في يونيو الماضي، تم الاتفاق على إتاحة مزيد من الوقت للجانبين للتفاوض بشأن العديد من الأمور المعلقة حول نظام المنافسة التجارية والسوق، بالإضافة إلى التعريفات الجمركية المفروضة على البضائع المنتجة في البلدين.
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هل تستخدم الصين ديونها لإضعاف موقف ترامب بالمفاوضات؟

على الرغم من الهدنة التي اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية والصين عليها خلال الشهر الماضي، فإنه لا يزال كل طرف يدرس الأسلحة التي يمكن استخدامها ضد الآخر، وهو الأمر الذي تقابله مجموعة من الإجراءات التي قد تعزز أو تضعف موقف أحد الطرفين. وقبل دخول المراحل الحاسمة من المفاوضات بين واشنطن وبكين لإنهاء الحرب التجارية بين الجانبين، يدرس كل طرف مواطن الضعف التي يمكن استغلالها لدى الآخر، وذلك لممارسة مزيد من الضغوط الاقتصادية عليه، بما يساعد على التوصل لحلول أفضل.
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التجارة الخارجية تكشف تأثر الصين بالعقوبات الأمريكية

لا تزال الصين هي الطرف الأكثر خسارة في الحرب التجارية القائمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن الأوضاع السابقة كانت تصب في صالح بكين بشكل يجعلها ترفض أي تغيير يطرأ على سير مصالحها سواء في الأسواق الأمريكية أو العالمية. وعلى الرغم من محاولة الصين السير في العديد من الطرق، أملًا في التوصل إلى صيغة يمكن من خلالها تخفيف حدة العقوبات التجارية الأمريكية على اقتصادها، فإنها لا تزال تعاني بشكل رئيسي من انخفاض حجم تجارتها الخارجية بشكل عام في الآونة الأخيرة.
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