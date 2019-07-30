هل تُنهي الجولة الجديدة من المفاوضات الحرب التجارية؟

تنتظر الأوساط السياسية والاقتصادية في العالم أن تسفر المحادثات الجديدة بين الولايات المتحدة والصين في التوصل إلى تسوية واضحة بشأن الحرب التجارية بين البلدين

تحرير:محمود نبيل ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٤ م

ترامب وشي

تجرى الجولة الأخيرة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى مساء غد في المركز المالي الصيني في شنجهاي، وذلك سعيًا وراء الوصول لأرضية مشتركة مرضية لكل الأطراف بعد اندلاع حرب التعريفات الجمركية بين البلدين منذ الأشهر الأولى من العام الماضي. المفاوضات التي تستمر ليومين هي أولى المناقشات الثنائية منذ انهيار المحادثات بين الجانبين في مايو الماضي، عندما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين بالتخلي عن التزاماتها الأساسية تجاه التوصل لاتفاق مع واشنطن.

وحاول كل من واشنطن وبكين استخدام الرسوم الجمركية للتعامل مع الطرف الآخر، وهو ما أدى لفرض تعريفات تغطي أكثر من 360 مليار دولار في التجارة الثنائية في الاتجاهين. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وقال التليفزيون الألماني "دويتشه فيله"، إن هذه هى المرة الأولى التى تستضيف