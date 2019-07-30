نادية مصطفى: اسم هاني شاكر على الكارنيه شرف لنا كلنا

تحرير:محمد عبد المنعم ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٤ م

نادية مصطفى

قالت الفنانة نادية مصطفى، إنها أدلت بصوتها في انتخابات نقابة المهن الموسيقية، الجارية اليوم الثلاثاء بنادي نقابة الممثلين بشارع البحر الأعظم، ومنحته للفنان هاني شاكر والذي يتنافس على مقعد النقيب مع الفنان مصطفى كامل، واللذان سبق وتوليا هذا المنصب من قبل. وقالت لـ"التحرير" إن اختيارها للنقيب تحكمه عدة مواصفات، أهمها: "أن يكون بني آدم وإنسان، يريد مساعدة الموسيقيين، يحبهم ويحافظ على أموالهم، وأن يكون وجهة محترمة ومشرفة يقابل الرئيس ورئيس الوزراء والمحافظين والمسئولين بسهولة، وذلك حتى يستطيع المحافظة على حقوق الموسيقيين".

أضافت نادية مصطفى: "النقيب كلمته لازم تكون مسموعة، ومسئولين البلد بيحبوه عشان لما يطلب خدمة للأعضاء محدش ينفضّله، لازم النقيب يكون فنان كبير والوطن العربي كله عارف قيمته، وكل ذلك يتوفر في الفنان هاني شاكر، هو فنان كبير أولًا، وإنسانيته لا تقل عن كونه فنان، أنجز في سنواته الأربع الماضية الكثير من الأمور،