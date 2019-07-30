رياضة

كيف يتحكم اتحاد الكرة في رابطة الأندية المحترفة؟

كل اللوائح والإجراءات التى وضعها وأقرها مجلس اتحاد الكرة السابق بخصوص رابطة الأندية كانت تحرص على ألا يكون لها دور فعال ومؤثر يمكن أن يأخذ أى شيء من صلاحياته وسلطاته
تحرير:كريم مليم ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤١ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
يرى ماجد نجاتي رئيس نادي إنبي السابق، أن الحديث عن إعادة تفعيل رابطة الأندية المحترفة لبدء العمل فى الموسم الجديد (2019- 2020) دون أى تغيير فى لوائح اتحاد الكرة واللائحة المنظمة لعمل الرابطة واختصاصاتها، ما هو إلا حكم مسبق عليها بالفشل. عضو رابطة الأندية المحترفة السابق، كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء: "الحديث حاليًّا عن إعادة تفعيل رابطة الأندية المحترفة لبدء العمل فى الموسم الجديد دون أى تغيير فى لوائح اتحاد الكرة واللائحة المنظمة لعمل الرابطة واختصاصاتها ما هو إلا حكم مسبق عليها بالفشل".
وواصل نجاتي الذي استقال من عضوية الرابطة بعد شهرين فقط من تشكيلها في الموسم الماضي: "بناء على تجربة فاشلة الموسم الماضى، أؤكد أن الرابطة وفقًا للوائح الحالية ليس لها دور جوهرى فى إدارة وتطوير الكرة المصرية". وأوضح رئيس إنبي السابق: "لائحة اتحاد الكرة المعدلة التى تم إقرارها فى عام 2017 نصت بالفعل على
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قفشة

تطورات في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع «قفشة»

وصل مسؤولو الأهلي مع مسؤولي نادي بيراميدز إلى اتفاق بشأن انتقال محمد مجدي "قفشة" إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين حول انتقال اللاعب للمارد الأحمر. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل القلعة الحمراء أن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي أجرى اتصالات مطولة مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، واتفقوا بشكل نهائي على انتقال "قفشة" مُقابل 30 مليون جنيه فقط دون حصول بيراميدز على أي لاعب من الأهلي.
اريك-بايلي‎

مدافع مانشستر يونايتد يغيب عن الملاعب 5 أشهر

أعلن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن فترة غياب الإيفوارى إريك بايلى مدافع الشياطين الحمر عن الملاعب، وذلك بعد إصابة صاحب الـ25 عاما، خلال مباراة فريقه الودية أمام توتنهام. وجاء إعلان اليونايتد عبر الحساب الرسمى للنادى على موقع التواص الاجتماعى تويتر مشيرا إلى أن اللاعب سيغيب عن الأولد ترافولد لمدة 5 شهور. وتعرض الإيفوارى إريك بايلى إلى إصابة قوية خلال مواجهة الشياطين الحمر أمام توتنهام هوتسبير فى الكأس الدولية للأبطال، والتى انتهت بفوز اليونايتد بهدفين مقابل هدف.
جون-انطوي

رئيس مصر للمقاصة يكشف قيمة انتقال أنطوي لبيراميدز

أكد محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة أن المطالب المادية الخاصة بالغاني جون أنطوي أدت إلى تعثر انتقاله لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال عبدالسلام في تصريحات عبر إذاعة إنرجي أف أم "مطالب أنطوي كانت كبيرة مما أدى إلى عدم انتقاله إلى الزمالك، وفي المقابل وافق بيراميدز على تلبيتها". وكان رئيس نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق عن دخوله في مفاوضات للحصول على أنطوي من مصر للمقاصة، ولكن تسببت المطالب المالية للغاني في الوقوف أمام إتمام تعاقد النادي الأبيض معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
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أمير مرتضى يرشح 11 شخصية لتولي مجلس اتحاد الكرة

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن كيفية استغلال خروج المنتخب الوطني، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد خسارة الفراعنة والخروج من البطولة مساء أمس السبت، بهدف دون رد أمام منتخب جنوب إفريقيا، في المباراة التي جمعت بينهما بدور الـ16 على استاد القاهرة الدولي، ورشح أمير 11 شخصية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الاستقالة التي تقدم بها هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية وأعضاء مجلسه.
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من يُدير اتحاد الكرة بعد استقالة هاني أبو ريدة؟

يدير ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أعمال الجبلاية، حسب لائحة الاتحاد، وذلك بعدما أعلن هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، استقالته، ومن المقرر أن يتولى اللواء ثروت سويلم، رئاسة الجبلاية لمدة 3 أشهر، وفقًا للائحة، لحين إجراء انتخابات جديدة، وأعلن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، فجر الأحد استقالته، وإقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وعلى رأسه المدرب المكسيكي خافيير أجيري، بعد الخروج المفاجئ للفراعنة من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر على يد جنوب إفريقيا.
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اتحاد الكرة يحذف خبر استقالة 3 أعضاء من الجبلاية

قامت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بحذف التدوينة الخاصة باستقالة عصام عبد الفتاح، وكرم كردي، ومجدي عبد الغني، أعضاء مجلس الجبلاية، إذ حذف مسؤولو الصفحة التدوينة بعد دقائق قليلة من نشرها، ما أثار الجدل حول موقف الأعضاء من تقديم الاستقالة. وجاء ذلك على الرغم من نشر خبر مسبقًا باستقالتهم، إذ أعلن عصام عبد الفتاح ومجدي عبد الغني استقالتهما من اتحاد الكرة بعد دقائق من قرار هاني أبو ريدة إقالة خافيير أجيري من المنتخب، ثم التقدم باستقالته من رئاسة اتحاد الكرة، ودعوته بقية الأعضاء إلى السير على خطاه.
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شوبير يستقيل من اتحاد الكرة: «الاعتذار للجماهير»

تقدم أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم باستقالته من المجلس، في الساعات الأولى من صباح الأحد، ليلحق بباقي الأعضاء في أعقاب هزيمة المنتخب الوطني وتوديعه بطولة كأس الأمم الإفريقية مبكرا، إذ ودع منتخب الفراعنة البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا "البافانا بافانا" بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة، وجاء هدف المباراة الوحيد من خلال هجمة مرتدة منظمة أسكنها ثيمبينكوسي لورش شباك حارس المنتب الوطني محمد الشناوي في الدقيقة 85.
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