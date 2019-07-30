كيف يتحكم اتحاد الكرة في رابطة الأندية المحترفة؟

كل اللوائح والإجراءات التى وضعها وأقرها مجلس اتحاد الكرة السابق بخصوص رابطة الأندية كانت تحرص على ألا يكون لها دور فعال ومؤثر يمكن أن يأخذ أى شيء من صلاحياته وسلطاته

تحرير:كريم مليم ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤١ م

اتحاد الكرة

يرى ماجد نجاتي رئيس نادي إنبي السابق، أن الحديث عن إعادة تفعيل رابطة الأندية المحترفة لبدء العمل فى الموسم الجديد (2019- 2020) دون أى تغيير فى لوائح اتحاد الكرة واللائحة المنظمة لعمل الرابطة واختصاصاتها، ما هو إلا حكم مسبق عليها بالفشل. عضو رابطة الأندية المحترفة السابق، كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء: "الحديث حاليًّا عن إعادة تفعيل رابطة الأندية المحترفة لبدء العمل فى الموسم الجديد دون أى تغيير فى لوائح اتحاد الكرة واللائحة المنظمة لعمل الرابطة واختصاصاتها ما هو إلا حكم مسبق عليها بالفشل".

وواصل نجاتي الذي استقال من عضوية الرابطة بعد شهرين فقط من تشكيلها في الموسم الماضي: "بناء على تجربة فاشلة الموسم الماضى، أؤكد أن الرابطة وفقًا للوائح الحالية ليس لها دور جوهرى فى إدارة وتطوير الكرة المصرية". وأوضح رئيس إنبي السابق: "لائحة اتحاد الكرة المعدلة التى تم إقرارها فى عام 2017 نصت بالفعل على