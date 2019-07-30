كيف يتحكم اتحاد الكرة في رابطة الأندية المحترفة؟
كل اللوائح والإجراءات التى وضعها وأقرها مجلس اتحاد الكرة السابق بخصوص رابطة الأندية كانت تحرص على ألا يكون لها دور فعال ومؤثر يمكن أن يأخذ أى شيء من صلاحياته وسلطاته
تحرير:كريم مليم
٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤١ م
اتحاد الكرة
يرى ماجد نجاتي رئيس نادي إنبي السابق، أن الحديث عن إعادة تفعيل رابطة الأندية المحترفة لبدء العمل فى الموسم الجديد (2019- 2020) دون أى تغيير فى لوائح اتحاد الكرة واللائحة المنظمة لعمل الرابطة واختصاصاتها، ما هو إلا حكم مسبق عليها بالفشل.
عضو رابطة الأندية المحترفة السابق، كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء: "الحديث حاليًّا عن إعادة تفعيل رابطة الأندية المحترفة لبدء العمل فى الموسم الجديد دون أى تغيير فى لوائح اتحاد الكرة واللائحة المنظمة لعمل الرابطة واختصاصاتها ما هو إلا حكم مسبق عليها بالفشل".
وواصل نجاتي الذي استقال من عضوية الرابطة بعد شهرين فقط من تشكيلها في الموسم الماضي: "بناء على تجربة فاشلة الموسم الماضى، أؤكد أن الرابطة وفقًا للوائح الحالية ليس لها دور جوهرى فى إدارة وتطوير الكرة المصرية".
وأوضح رئيس إنبي السابق: "لائحة اتحاد الكرة المعدلة التى تم إقرارها فى عام 2017 نصت بالفعل على
وواصل نجاتي الذي استقال من عضوية الرابطة بعد شهرين فقط من تشكيلها في الموسم الماضي: "بناء على تجربة فاشلة الموسم الماضى، أؤكد أن الرابطة وفقًا للوائح الحالية ليس لها دور جوهرى فى إدارة وتطوير الكرة المصرية".
وأوضح رئيس إنبي السابق: "لائحة اتحاد الكرة المعدلة التى تم إقرارها فى عام 2017 نصت بالفعل على وجود رابطة لأندية القسم الأول تدير مسابقة الدورى وتضمنت المادة (62) من اللائحة شكل وأسلوب اختيار مكتبها التنفيذى، ولكن نفس اللائحة فى المادة (47) نصت على أن الرابطة هى أحد لجان الاتحاد الدائمة، أى أن اللائحة المعدلة غيرت الاسم من "لجنة أندية القسم الأول" السابقة إلى "رابطة أندية القسم الأول" ولكنها ظلت تابعة وتحت الإشراف المباشر لمجلس اتحاد الكرة الذى يجب أن يوافق على كل قراراتها".
وواصل نجاتي: "تم العام الماضى وضع لائحة تنفيذية لعمل الرابطة وصلاحيتها أقرها اتحاد الكرة قبل تشكيل المكتب التنفيذى لها، وتضمنت تلك اللائحة اختصاصين محددين، الأول هو تسويق دورى القسم الأول وتحديد أسلوب ومحددات توزيع حصيلة إيرادات هذا التسويق على الأندية، ولكن الواقع الفعلى والعملى الذى يعلمه الجميع أن جميع أندية الدورى متعاقدة مع شركة رعاية بعقود سارية لسنوات عديدة مقبلة، وبالتالى لن يكون للرابطة أى دور فى هذا المجال حاليا".
واستكمل عضو رابطة الأندية المحترفة السابق: "الاختصاص الثانى للرابطة فى اللائحة الحالية فهو إدارة مسابقة دورى القسم الأول (الممتاز) وتعيين لجنة المسابقات فقط، والكل يعلم أن إدارة المسابقة لا يكون فعالا ومؤثرًا دون أن يشمل الإشراف على لجنة شئون اللاعبين التى تضع قواعد القيد وانتقالات اللاعبين خلال الموسم وكذلك التنسيق مع لجنة الحكام بما يضمن الحيادية والنزاهة فى إدارة مباريات المسابقة وكل ذلك بالطبع فيما يخص دورى (القسم الأول فقط) وهذا الإشراف لم تعطه اللوائح الحالية للمكتب التنفيذى للرابطة".
وأضاف ماجد نجاتي: "الخلاصة أن كل اللوائح والإجراءات التى وضعها وأقرها مجلس اتحاد الكرة السابق بخصوص رابطة الأندية كانت تهدف وتحرص على ألا يكون لها دور فعال ومؤثر يمكن أن يأخذ أى شيء من صلاحيات وسلطات اتحاد الكرة فى إدارة مسابقة الدورى والسيطرة عليها.. وعندما شعر مجلس الاتحاد السنة الماضية بنوع من الاعتراض والمقاومة من المجلس التنفيذى للرابطة لتفعيل وتعظيم دورها، اتخذوا على الفور قرارا بحلها فى إجراء غير مسبوق يؤكد أن المتحكم فى عمل ومصير الرابطة هو اتحاد الكرة وليس الأندية".
وأتم رئيس إنبي السابق: "تعديل تلك اللوائح وتحديد موارد مالية منفصلة لرابطة الأندية قبل إعادة تشكيلها أمر واجب ومهم لضمان استقلاليتها فى عملها ولإعطاء الفرصة لمجلسها التنفيذى الذى عادة (باختيار الأندية) ما يتكون من شخصيات محترمة ذات خبرات إدارية قادرة على حسن تنظيم وتطوير المسابقة وبالتالى إعلاء شأن الكرة المصرية".
يشار إلى أن نهاد حجاج، المستشار القانوني لرابطة الأندية المحترفة، والتي تم حلها العام الماضي، طلب اتحاد الكرة، بتشكيل المكتب التنفيذي للرابطة استعدادا للموسم المقبل، حيث أرسل حجاج خطابا رسميا للجبلاية، يطلب فيه ترشيح شخص من خارج الاتحاد وممثلين اثنين للجبلاية في الرابطة، بجانب مناقشة تعليمات القيد مع أندية القسم الأول.
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