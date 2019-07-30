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«هدنة العيد».. هل تنهي الفشل الأممي في ليبيا؟

المبعوث الأممي في ليبيا طرح خطة من ثلاث نقاط للخروج من النزاع الدائر تمثل أبرز بنود الخطة الأممية في إعلان هدنة بحلول عيد الأضحى المبارك بحلول 10 أغسطس
تحرير:وفاء بسيوني ٣٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤١ م
غسان سلامة
غسان سلامة
بعد تزايد الشكوك في قدرة الدور الأممي على الوصول إلى حل للأزمة في ليبيا، يحاول غسان سلامة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليبيا، البحث عن مخرج لحل النزاع القائم في ليبيا والتعامل مع الأزمة ووضع آليات لحلها. سلامة شدد على أنه في ظل استمرار المعارك الدائرة لا يمكن تأجيل قرار وقف الحرب في ليبيا إلى أجل غير مسمى، وهو ما دعاه إلى تقديم مقترح جديد لإعادة الأطراف المتحاربة في البلاد إلى سكة العملية السياسية. وتكافح ليبيا من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي في ظل انعدام الأمن وحالة الانقسام منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.
خطة سلامة وفي محاولة لإنقاذ مهمته التي باتت توصف بالمنتهية، طرح سلامة عبر دائرة تليفزيونية من ليبيا، خطة من ثلاث نقاط للخروج من النزاع الدائر والتي تتمثل في إعلان هدنة بحلول عيد الأضحى 10 أغسطس. وينبغي أن تكون الهدنة مصحوبة بتدابير لبناء الثقة مثل تبادل الأسرى وإطلاق المعتقلين أو المختطفين تعسفا وتبادل
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لمناقشة قضايا الاختلاف.. إطلاق برنامج «جعفر توك»

فى احتفالية كبرى، حضرها جمع من الإعلاميين والفنانين والشخصيات المؤثرة فى المنطقة العربية، وبضغطة زر واحدة من بيتر ليمبورج، مدير عام مؤسسة دويتشه فيله، أعلن جعفر عبد الكريم، الجمعة، انطلاق برنامج «جعفر توك». ويهدف البرنامج الذى يحمل شعار «الاختلاف بداية الحوار» للوصول إلى شريحة أوسع من جمهور المنطقة العربية، وتناول مواضيع الاختلاف والتنوع فضلا عن تناول عدد من القضايا المسكوت عنها فى المنطقة العربية. «الاختلاف بداية الحوار» لم يكن مجرد شعارا للبرنامج فقط، وإنما ظهر فى الفقرات الفنية التى تضمنها الحفل الذى أقيم فى بيروت، والتى ركزت على الاختلاف.
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«متابعينهم».. السيسي يعلق على «الكوميكس» الساخرة من القرارات

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هروب وزيرة جزائرية لفرنسا بعد تورطها في «الخيمة العملاقة»

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مظاهرات في السودان

السودان.. تعليق الدراسة بجميع المدارس لأجل غير مسمى

أصدرت السلطات السودانية، اليوم الثلاثاء، قرارا بتعليق الدراسة بجميع المراحل التعليمية، ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن مراسلها، إن مدير عام وزارة التربية والتوجيه المكلف محيي الدين الجعلي، أصدر قرارا إداريا يقضي بـ"تعليق الدارسة بجميع المراحل التعليمية وبكافة المحليات إلى أجل غير مسمى". وأكد مفاوضون في حركة الاحتجاج عدم إجراء جلسة المفاوضات المقررة مع المجلس العسكري، الثلاثاء، بسبب تواجد الفريق التفاوضي للحركة في الأُبيض.
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الجيش-الليبى

الجيش الليبي يقصف موقع طائرة تركية استهدفت حجاجا

أعلن الناطق باسم غرفة عمليات (الكرامة) التابعة للجيش الليبي العقيد محمد فرج العوامي، عن قصف موقع انطلاق طائرة تركية مسيرة استهدفت طائرة مخصصة لنقل الحجاج، قائلا إن الطائرة المسيرة كان يوجهها ضباط أتراك جلبهم تنظيم الإخوان الإرهابي، واستهدفت طائرة نقل خصصتها القيادة العامة لنقل الحجيج من منطقة الجفرة إلى مطار بنينة الدولي للأراضي المقدسة، مضيفا: "كان لا بد أن يكون الجزاء من جنس العمل، وصدرت الأوامر لضرب مصدر خروج الطائرة التي قامت بارتكاب هذه الجريمة".
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إعادة فتح المجال الجوي في مطار معيتيقة الليبي

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مطار معيتيقة الليبي يغلق المجال الجوي بعد سقوط قذائف

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